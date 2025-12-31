Tắm suối, bé trai 30 tháng tuổi bị vắt chui vào mũi

Ngày 31.12, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi cho biết các bác sĩ vừa nội soi can thiệp gắp một con vắt suối dài khoảng 3 cm trong mũi bé trai 30 tháng tuổi.

Con vắt dài 3 cm được các bác sĩ lấy ra từ mũi bé trai 30 tháng tuổi ở Quảng Ngãi ẢNH: K.NY

Trước đó, ngày 30.12, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhi N.Đ.D (30 tháng tuổi, ở xã Đặng Thùy Trâm, Quảng Ngãi) trong tình trạng chảy nước mũi kéo dài, kèm chảy máu mũi tái diễn.

Theo người nhà, khoảng một tuần trước, bé D. theo cha mẹ lên rẫy và có tắm suối. Sau đó, bé xuất hiện nhiều biểu hiện bất thường như thường xuyên chà mũi, khó thở khi ngủ, chảy máu mũi, đặc biệt các triệu chứng rõ hơn mỗi khi tắm.

Qua thăm khám lâm sàng kết hợp nội soi mũi, các bác sĩ phát hiện một con vắt suối còn sống đang ký sinh trong hốc mũi bệnh nhi. Sau đó, các bác sĩ đã tiến hành nội soi can thiệp và gắp dị vật ra khỏi mũi bệnh nhi. Dị vật được xác định là con vắt suối dài khoảng 3 cm. Sau thủ thuật, tình trạng sức khỏe bệnh nhi ổn định, không còn chảy máu mũi.

Theo thạc sĩ, bác sĩ Trần Thị Kim Tuyến (Liên chuyên khoa Răng Hàm Mặt - Tai Mũi Họng), phụ huynh cần hạn chế cho trẻ nhỏ tắm suối, ao hồ, nhất là ở khu vực rừng núi; không cho trẻ uống nước suối trực tiếp mà phải đun sôi để nguội. Khi trẻ có các dấu hiệu như chảy máu mũi kéo dài, nghẹt mũi một bên, chảy dịch mũi hôi, khó thở không rõ nguyên nhân, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa Tai Mũi Họng để được nội soi, chẩn đoán và xử trí kịp thời.