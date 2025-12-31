Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Tắm suối, bé trai 30 tháng tuổi bị vắt chui vào mũi

Hải Phong
Hải Phong
31/12/2025 10:19 GMT+7

Theo mẹ lên rẫy, bé trai 30 tháng tuổi ở Quảng Ngãi tắm suối không may bị vắt chui vào mũi, khiến bé chảy máu mũi.

Ngày 31.12, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi cho biết các bác sĩ vừa nội soi can thiệp gắp một con vắt suối dài khoảng 3 cm trong mũi bé trai 30 tháng tuổi.

Tắm suối, bé trai 30 tháng tuổi bị vắt chui vào mũi- Ảnh 1.

Con vắt dài 3 cm được các bác sĩ lấy ra từ mũi bé trai 30 tháng tuổi ở Quảng Ngãi

ẢNH: K.NY

Trước đó, ngày 30.12, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhi N.Đ.D (30 tháng tuổi, ở xã Đặng Thùy Trâm, Quảng Ngãi) trong tình trạng chảy nước mũi kéo dài, kèm chảy máu mũi tái diễn.

Theo người nhà, khoảng một tuần trước, bé D. theo cha mẹ lên rẫy và có tắm suối. Sau đó, bé xuất hiện nhiều biểu hiện bất thường như thường xuyên chà mũi, khó thở khi ngủ, chảy máu mũi, đặc biệt các triệu chứng rõ hơn mỗi khi tắm.

Qua thăm khám lâm sàng kết hợp nội soi mũi, các bác sĩ phát hiện một con vắt suối còn sống đang ký sinh trong hốc mũi bệnh nhi. Sau đó, các bác sĩ đã tiến hành nội soi can thiệp và gắp dị vật ra khỏi mũi bệnh nhi. Dị vật được xác định là con vắt suối dài khoảng 3 cm. Sau thủ thuật, tình trạng sức khỏe bệnh nhi ổn định, không còn chảy máu mũi.

Theo thạc sĩ, bác sĩ Trần Thị Kim Tuyến (Liên chuyên khoa Răng Hàm Mặt - Tai Mũi Họng), phụ huynh cần hạn chế cho trẻ nhỏ tắm suối, ao hồ, nhất là ở khu vực rừng núi; không cho trẻ uống nước suối trực tiếp mà phải đun sôi để nguội. Khi trẻ có các dấu hiệu như chảy máu mũi kéo dài, nghẹt mũi một bên, chảy dịch mũi hôi, khó thở không rõ nguyên nhân, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa Tai Mũi Họng để được nội soi, chẩn đoán và xử trí kịp thời.

Tin liên quan

Quảng Ngãi: Nội soi gắp dị vật ra khỏi mũi bệnh nhi 2 tuổi

Quảng Ngãi: Nội soi gắp dị vật ra khỏi mũi bệnh nhi 2 tuổi

Bệnh nhi 2 tuổi bị ngạt mũi, chảy nước mũi, khó thở, quấy khóc, được các bác sĩ thăm khám và phát hiện trong mũi có dị vật giống viên pin điện tử.

Khám phá thêm chủ đề

bé trai con vắt dị vật Quảng Ngãi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận