Ngày 27.11, tại thành phố Huế, Trường đại học Kinh tế - Đại học Huế tổ chức hội thảo khoa học quốc gia chủ đề "Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam với việc tận dụng Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP): Cơ hội, thách thức và khuyến nghị chính sách".

Sự kiện quy tụ khoảng 100 đại biểu từ cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội, doanh nghiệp và giới nghiên cứu trong, ngoài nước, như Viện Tầm nhìn châu Á (AVI) và Ban Thư ký Hội đồng Tư vấn chính sách thương mại Campuchia (TPAB).

Các chuyên gia trao đổi thông tin hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong xuất nhập khẩu ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Tại hội thảo, chuyên gia trao đổi chính sách và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn nhằm nhận diện cơ hội, tháo gỡ rào cản và đề xuất giải pháp giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa tận dụng ưu đãi từ RCEP.

Có hiệu lực với Việt Nam từ ngày 1.1.2022, RCEP gồm 15 thành viên là các nước trong khu vực, chiếm khoảng 30% dân số và GDP toàn cầu, mở ra cơ hội mở rộng xuất khẩu, tiếp cận nguyên liệu, hưởng ưu đãi thuế quan và tham gia chuỗi cung ứng khu vực. Tuy nhiên, khả năng khai thác của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, còn hạn chế.

Theo kết quả nghiên cứu của nhóm nghiên cứu Trường đại học Kinh tế, Đại học Huế do PGS-TS Phan Thanh Hoàn (Phó hiệu trưởng nhà trường) chủ trì, năm 2025 tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 475,1 tỉ USD, tăng 17% so với năm trước; khu vực FDI chiếm 77%, trong khi xuất khẩu của doanh nghiệp trong nước giảm 6%.

Đại diện Ban Thư ký Hội đồng Tư vấn chính sách thương mại Campuchia dự chương trình ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đáng chú ý, dù doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm 97,3% tổng số doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam (số liệu năm 2023), tỷ trọng đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu ước tính chỉ khoảng 18%, phản ánh khoảng cách giữa tiềm năng hội nhập và năng lực khai thác.

Trọng tâm hội thảo là công bố kết quả nghiên cứu thực trạng tận dụng RCEP trong thương mại Việt Nam - Trung Quốc và khả năng hội nhập của doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam, dựa trên dữ liệu thương mại, chính sách thuế quan, quy tắc xuất xứ, chuỗi giá trị toàn cầu và khảo sát 59 doanh nghiệp từ tháng 8 đến tháng 11.2026.

Trong 18 doanh nghiệp nêu lý do không dùng ưu đãi, 10 đơn vị cho biết không biết mình đủ điều kiện hưởng ưu đãi.

PGS-TS Phan Thanh Hoàn, Phó hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế - Đại học Huế, nêu những hạn chế khiến doanh nghiệp đạt kết quả xuất khẩu còn thấp ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Tại hội thảo, có ý kiến đưa ra rằng khảo sát cũng ghi nhận 83% doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp được hỗ trợ về FTA trong 2 năm qua, còn doanh nghiệp ngoài khu, cụm công nghiệp chỉ đạt 33%.

Phát hiện trên đặt ra yêu cầu đổi mới hỗ trợ doanh nghiệp, từ phổ biến thông tin chung sang tư vấn chuyên sâu, hướng dẫn thực hành và hỗ trợ trực tiếp theo từng ngành hàng, nhóm doanh nghiệp.

Chương trình hội thảo cũng đưa đến nhiều báo cáo và tham luận chuyên đề, kết nối nghiên cứu quốc gia với chính sách hỗ trợ xuất khẩu và thực tiễn tại Huế, Đà Nẵng và Quảng Trị.

Diễn giả trình bày nhiều chủ đề đáng chú ý như "Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp Huế xuất khẩu và tận dụng RCEP", "Tận dụng ưu đãi RCEP: Kinh nghiệm từ doanh nghiệp Đà Nẵng", "Hành lang kinh tế Đông - Tây: Cơ hội xuất khẩu cho doanh nghiệp vừa và nhỏ Quảng Trị trong RCEP"...

Hội thảo còn cung cấp luận cứ khoa học, thực tiễn cho hoạch định chính sách, đồng thời tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, cơ sở nghiên cứu, tổ chức hỗ trợ và cộng đồng doanh nghiệp.