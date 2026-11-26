CLB Loi choi đi muôn nơi sẽ đồng hành trong các hoạt động xúc tiến du lịch Việt Nam, theo thỏa thuận hợp tác công tư giai đoạn 2027-2030 vừa được Cục Du lịch quốc gia Việt Nam ký kết.

MV Loi choi đi muôn nơi có sự tham gia của các ca sĩ Đông Nhi, Jun Phạm, CONGB, travel blogger Khoai Lang Thang... ẢNH: BTC

Theo thỏa thuận, hai bên tập trung vào ba định hướng: truyền thông, quảng bá du lịch Việt Nam trong nước và quốc tế thông qua kết nối báo chí, người có sức ảnh hưởng; phối hợp tổ chức các sự kiện, sáng kiến thúc đẩy du lịch, trong đó có hoạt động xúc tiến của CLB Loi choi đi muôn nơi và các cuộc thi sáng tạo về du lịch; đồng thời nâng cao nhận thức về du lịch xanh, bền vững gắn với bảo vệ môi trường.

Hơn 300 triệu lượt xem nội dung về Việt Nam

Trong giai đoạn 2024-2026, hành trình "Loi choi đi muôn nơi" đạt hơn 300 triệu lượt xem với các nội dung về thiên nhiên, văn hóa và con người Việt Nam, thu hút hơn 2.000 nhà sáng tạo nội dung và đối tác truyền thông.

Chương trình Checkin-holic phối hợp cùng TikTok đạt hơn 50 triệu lượt xem và 8 triệu lượt tương tác. Hành trình còn tổ chức năm sự kiện cắm trại và "Chuyến xe âm nhạc", đưa người trẻ khám phá nhiều điểm đến từ Bắc vào Nam.

MV quảng bá du lịch Loi choi đi muôn nơi có sự góp mặt của Đông Nhi, Jun Phạm, CONGB, Mason Nguyễn, PiaLinh, Vũ, travel blogger Khoai Lang Thang.

Những chuyến cắm trại khám phá Việt Nam cũng là một nội dung của Loi choi đi muôn nơi ẢNH: BTC

Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh cho rằng mục tiêu hợp tác không chỉ dừng ở quảng bá để thế giới biết đến Việt Nam, mà còn tạo cảm hứng để du khách lựa chọn điểm đến, có trải nghiệm tốt đẹp, quay trở lại và tiếp tục lan tỏa hình ảnh du lịch Việt Nam.

Ông Mai Ngọc Nhân, đại diện đơn vị thực hiện sáng kiến "Loi choi đi muôn nơi", cho biết chương trình mong muốn khuyến khích người trẻ trở thành những người kể chuyện, gìn giữ và lan tỏa vẻ đẹp Việt Nam. Thông qua hợp tác với Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, sáng kiến kỳ vọng chuyển sức lan tỏa của thương hiệu và cộng đồng thành những đóng góp thiết thực cho du lịch.Về hợp tác công tư này.

Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, trong 10 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón khoảng 19,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với tăng trưởng lượng khách, ngành du lịch đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng trải nghiệm, sức cạnh tranh của điểm đến và bảo tồn các giá trị thiên nhiên, văn hóa.

Đào Minh Tiến, nhà sáng tạo nội dung Dế mèn du ký, đại diện những người nổi tiếng tham gia chương trình, nhận định nhu cầu tiếp cận nội dung văn hóa, lịch sử ngày càng tăng. Theo anh, sự phối hợp với các cơ quan chuyên môn giúp người sáng tạo tiếp cận thông tin bài bản, nâng cao kiến thức và truyền tải nội dung có giá trị hơn đến công chúng.



