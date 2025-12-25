Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Tân giám đốc sở y tế cam kết Hà Nội hướng đến y tế thông minh

Thúy Anh
Thúy Anh
25/12/2025 12:47 GMT+7

Từ mô hình thí điểm UAV tham gia vận chuyển thuốc, sinh phẩm y tế, y tế Hà Nội hướng tới xây dựng hệ thống y tế thông minh, tiệm cận các chuẩn quốc tế, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Y tế thông minh tiệm cận chuẩn quốc tế

Hệ thống thiết bị bay không người lái (UAV) vận chuyển mẫu sinh phẩm, vật tư y tế tại Hà Nội chính thức khai trương ngày 25.12. Hiện, hệ thống triển khai thí điểm trên các tuyến Bệnh viện đa khoa Đức Giang -Bệnh viện đa khoa Gia Lâm và Bệnh viện đa khoa Đức Giang - Trạm Y tế Thuận An.

Tân giám đốc sở y tế cam kết Hà Nội hướng đến y tế thông minh- Ảnh 1.

UAV chuyển các mẫu từ trạm y tế xã đến bệnh viện để xét nghiệm, giúp người dân được đánh giá sức khỏe ngay tại trạm y tế

ẢNH: THÚY ANH

Phát biểu khai trương hệ thống này, TS Nguyễn Trọng Diện, tân Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết: "Việc triển khai UAV trong vận chuyển y tế là bước đi cụ thể của Bệnh viện đa khoa Đức Giang trong ứng dụng khoa học công nghệ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý chuỗi cung ứng y khoa, rút ngắn thời gian vận chuyển, tăng tính chủ động và bảo đảm an toàn trong phục vụ người bệnh. Mô hình này đặc biệt có ý nghĩa trong các tình huống cấp cứu, thiên tai, dịch bệnh hoặc khi hệ thống giao thông đô thị bị gián đoạn".

Theo ông Diện, không chỉ dừng lại ở việc ứng dụng một thiết bị công nghệ, mô hình UAV vận chuyển y tế còn là minh chứng rõ nét cho chuyển đổi số y tế đi vào thực chất, gắn công nghệ với nhu cầu thực tiễn của người dân.

Thiết bị bay không người lái được thiết kế chuyên biệt cho vận chuyển y tế, đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về độ ổn định, độ chính xác và an toàn khi vận hành trong không gian đô thị.

Khoang chứa thuốc và vật tư y tế được niêm phong, bảo đảm các tiêu chuẩn về an toàn, vệ sinh y tế; lộ trình bay được kiểm soát chặt chẽ, tuân thủ đầy đủ các quy định về an ninh, an toàn hàng không và quản lý không gian bay đô thị.

Ông Diện cho biết, từ mô hình thí điểm này, thành phố sẽ hướng tới xây dựng hệ thống y tế thông minh, hiện đại, tiệm cận các chuẩn mực quốc tế, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Cùng với đó, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội yêu cầu Bệnh viện đa khoa Đức Giang cam kết tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, bảo đảm tuyệt đối an toàn về quốc phòng, an ninh, an toàn bay và an toàn sinh học; thường xuyên đánh giá, rút kinh nghiệm để hoàn thiện quy trình, làm cơ sở cho việc nhân rộng mô hình trong thời gian tới.

Theo đại diện Bệnh viện đa khoa Đức Giang, trước đó, chuyến bay thí điểm cho thấy, thời gian vận chuyển giữa 2 bệnh viện khoảng 8 phút, rút ngắn thời gian so với 15 - 20 phút nếu di chuyển bằng ô tô, xe máy.  

Thời gian vận chuyển thuốc, vật tư y tế được rút ngắn, là giải pháp hiệu quả cho công tác hỗ trợ thực hiện cấp cứu ca bệnh, đặc biệt trong khung giờ cao điểm, việc vận chuyển người bệnh kéo dài thời gian.

Đặc biệt, UAV sẽ chuyển vật tư y tế, thuốc từ Bệnh viện đa khoa Đức Giang về Trạm Y tế Thuận An; và chuyển mẫu bệnh phẩm xét nghiệm từ trạm tế này về Bệnh viện đa khoa Đức Giang. Nhờ đó, tăng cường năng lực khám, chữa bệnh, chẩn đoán cho người dân; người dân được lấy mẫu, trả kết quả các xét nghiệm cơ bản ngay tại trạm y tế, thay vì phải đến bệnh viện.

Các điều kiện hiện có cho phép UAV chuyển mẫu bệnh phẩm cũng đạt các yêu cầu về chuyên môn, về bảo quản, an toàn.

