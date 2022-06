Tân Hoàng Minh thông báo đóng cửa văn phòng vì bị… đe dọa tấn công

Tập đoàn Tân Hoàng Minh vừa ra thông báo cho biết tạm dừng mở cửa văn phòng tiếp đón khách hàng tại trụ sở số 24 Quang Trung, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội từ ngày 15.6 do “nhận được thông tin có khách hàng đe dọa sử dụng vũ khí để tấn công cán bộ nhân viên của tập đoàn”.

Phía Tân Hoàng Minh cho biết động thái này liên quan tới việc chờ cơ quan công an xác minh, điều tra và có biện pháp ngăn chặn kịp thời để đảm bảo an toàn an ninh tính mạng, sức khỏe của ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên tập đoàn khi tới giao dịch, làm việc tại trụ sở. Về việc này, phía Tân Hoàng Minh cũng cho biết đã trình báo cơ quan có thẩm quyền.

Ngày 15.6, sau thông báo nói trên của Tân Hoàng Minh, hàng trăm khách hàng đã kéo đến trụ sở của tập đoàn, căng băng rôn kêu gọi doanh nghiệp này trả tiền. Trước đó, nhiều ngày liên tiếp, các khách hàng mua trái phiếu của Tân Hoàng Minh cũng tập trung trước trụ sở tập đoàn này, căng băng rôn đòi quyền lợi.





Theo thông tin từ Tân Hoàng Minh thì tới nay, tập đoàn này đã nộp tiền vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra mở tại Kho bạc Nhà nước. Danh sách nhà đầu tư cũng được gửi tới cơ quan điều tra và nhà đầu tư sẽ nhận tiền từ cơ quan điều tra chứ không phải từ doanh nghiệp. Tuy nhiên, tại buổi làm việc với Ủy ban Chứng khoán nhà nước vào tháng 5, phía nhà đầu tư trái phiếu Tân Hoàng Minh không đồng ý với hướng dẫn từ doanh nghiệp.