Thể thao

Tân vương V-League sắp lộ diện

Hồng Nam
09/05/2026 01:09 GMT+7

Cuộc đua vô địch V-League 2025 - 2026 có thể hạ màn ngay vòng 22, khi CLB Công an Hà Nội đã ở rất gần bục vinh quang.

CLB CAHN có thể đăng quang sớm

Cuộc đua vô địch V-League 2025 - 2026 sắp hạ nhiệt khi CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) mạnh vượt trội phần còn lại. Sau 21 vòng, thầy trò HLV Alexandre Polking giành 54 điểm, hơn đội nhì Thể Công Viettel 11 điểm. Sau 7 năm, V-League mới lại chứng kiến cuộc đua vô địch một chiều như thế. Chuyện nâng cúp của CLB CAHN có lẽ chỉ còn là vấn đề thời điểm, rằng thầy trò ông Polking sẽ vô địch sớm bao nhiêu vòng.

Lịch thi đấu vòng 22

CLB CAHN (bìa trái) có cơ hội vô địch sớm trước 4 vòng đấu

Khoảnh khắc ấy có thể diễn ra ngay vòng 22, khi CLB CAHN tiếp Nam Định trên sân nhà lúc 19 giờ 15 ngày 10.9, còn Thể Công Viettel làm khách trên sân Hà Tĩnh vào 18 giờ cùng ngày. Nếu Thể Công Viettel không thắng, còn CLB CAHN lấy trọn 3 điểm, khoảng cách hai đội sẽ là 13 hoặc 14 điểm, khi giải chỉ còn 4 vòng đấu. Đồng nghĩa, Quang Hải cùng đồng đội sẽ đón chức vô địch sớm.

Kịch bản trên dễ xảy ra khi CLB CAHN đã thắng 6 trong số 7 trận gần nhất nhờ phong độ cực tốt. Việc sớm dừng bước ở các sân chơi khác, dù thất vọng trên khía cạnh thành tích, nhưng lại vô tình giúp HLV Polking cùng học trò tập trung 100% cho V-League. Với lực lượng mạnh đồng đều từ nội, ngoại binh đến Việt kiều, lối chơi nhuần nhuyễn sau 3 năm làm việc cùng ông Polking, cùng đội hình có tính kế thừa, CLB CAHN chơi bóng ở đẳng cấp khác so với phần còn lại.

Đại diện thủ đô không cần giành nhiều điểm trong các trận cầu lớn (chỉ có 4 điểm sau 3 trận gặp Hà Nội, Thể Công Viettel), song lại thắng gần như tuyệt đối khi gặp đối thủ dưới cơ. Khi các ứng viên vô địch phải làm mới lực lượng (Thể Công Viettel), hoặc liên tục thay tướng (Hà Nội FC, CLB Ninh Bình) dẫn đến bất ổn, cỗ máy kiểm soát bóng và pressing của ông Polking đã hoạt động nhuần nhuyễn, bài bản như được lập trình nhờ sự ổn định tuyệt đối. Tính chất ổn định cũng là chìa khóa cho các cuộc đua đường dài. CLB CAHN vươn lên không chỉ bởi mạnh mẽ, mà còn nằm ở sự kiên định.

Trong khi CLB CAHN có thể lực tốt do nghỉ trọn vẹn 8 ngày, Nam Định vừa phải "đốt sức" trên sân Selangor (Malaysia) ở trận bán kết lượt đi ASEAN Club Championship, diễn ra ngày 6.5. Thầy trò HLV Vũ Hồng Việt mới về nước và phải hành quân ra Hà Nội, không có thời gian nghỉ ngơi. Giữa tuần tới, CLB Nam Định đấu Selangor ở trận bán kết lượt về. Với lịch thi đấu dày đặc và căng thẳng, Nam Định còn bao nhiêu sức lực để đấu CLB CAHN vào tối 10.5? Và kể cả khi đá hết sức, cơ hội thắng của Xuân Son cùng đồng đội cũng không lớn. Dù vươn lên mạnh mẽ ở giữa mùa, nhưng lực của Nam Định đã suy giảm sau mùa giải vô địch. Đội bóng của ông Vũ Hồng Việt khó cản nổi CLB CAHN đang hừng hực quyết tâm vô địch V-League sớm.

Ngược lại, Thể Công Viettel phải đến "đất dữ", mang tên Sân vận động Hà Tĩnh. Đội bóng của HLV Velizar Popov bị cầm hòa 3 trong 5 trận gần nhất, cho thấy dấu hiệu đuối sức ở chặng nước rút. Khi cơ hội vô địch tắt dần, Thể Công Viettel khó duy trì tâm lý hưng phấn. Ngược lại, CLB Hà Tĩnh đã có "tướng" mới là HLV Phan Như Thuật. Ông Thuật được bổ nhiệm thay HLV Nguyễn Công Mạnh, với kỳ vọng giúp CLB Hà Tĩnh sớm vươn lên giữa bảng. Với luồng sinh khí mới, đội bóng miền Trung sẽ không để Thể Công Viettel ra về với 3 điểm.

Kịch tính phút cuối

Khi cuộc đua vô địch sắp hạ màn, cuộc tranh chấp ngôi á quân và hạng ba vẫn rất "nóng", diễn ra giữa Thể Công Viettel (nhì bảng, 43 điểm), Hà Nội FC (thứ ba, 39 điểm) và CLB Ninh Bình (thứ tư, 38 điểm). Khi Thể Công Viettel đang chững lại, Hà Nội FC lại mở tốc cực nhanh với 4 chiến thắng liên tiếp để phả hơi nóng vào ngôi nhì. CLB Ninh Bình cũng đang nỗ lực vùng dậy để trở lại tốp 3.

Hà Nội FC làm khách trên sân Thanh Hóa (18 giờ ngày 9.5), đội có tới 90% khả năng trụ hạng thành công. Cùng thời điểm, CLB Ninh Bình đá sân nhà để đối đầu Hải Phòng, đội cũng sắp hết mục tiêu. Các đội bóng nhà giàu phải giành giật nhau từng điểm một để có huy chương an ủi mùa này.

V-League quá khắc nghiệt với các HLV

Khi V-League 2025 - 2026 còn chưa khép lại, các đội bóng đã có tổng cộng 18 lần thay 'tướng' và một số CLB thực hiện trên 2 lần đổi chủ nhân của chiếc ghế nóng. Điều này cho thấy giải VĐQG VN không hề dễ dàng với các nhà cầm quân.

