Tăng 300%, vì sao hạt dẻ cười đứng đầu nhóm rau quả nhập khẩu?

Số liệu chi tiết của Cục Hải quan cho biết, trong tháng 9.2026, Việt Nam chi đến 56 triệu USD để nhập khẩu hạt dẻ cười, tăng đến 300% so với cùng kỳ năm trước. Hạt dẻ cười là mặt hàng đứng đầu trong nhóm rau quả nhập khẩu, đồng thời cũng cao hơn sản phẩm xếp thứ 2 là táo 21,5 triệu USD, gấp 2,6 lần. Lũy kế 9 tháng, nhập khẩu hạt dẻ cười đạt 353 triệu USD, tăng 75% và táo đứng thứ 2 với 232 triệu USD, tăng 22,4%.



Tăng 300%, hạt dẻ cười đứng đầu nhóm rau quả nhập khẩu ẢNH: CHÍ NHÂN

Chi một số tiền khổng lồ để nhập khẩu, có phải do người Việt Nam mê ăn hạt dẻ cười? Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam (VINAFRUIT) giải thích: "Các doanh nghiệp tăng nhập khẩu hạt dẻ cười về để chế biến rồi tái xuất. Một trong những thị trường mà Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất là Mỹ, sau khi chế biến xuất ngược trở lại, đồng thời cũng xuất khẩu sang thị trường thứ 3 gồm cả EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Trung Đông... Đối với thị trường Mỹ, điều này cho thấy sự bổ trợ một cách rất hiệu quả của 2 nền kinh tế trong hoạt động thương mại và sản xuất. Với các thị trường khác, đó là hoạt động tạo giá trị gia tăng với những mặt hàng mà Việt Nam không tự trồng được vì điều kiện tự nhiên không phù hợp".

Bằng chứng là chiều ngược lại, trong 9 tháng của năm 2026, hạt dẻ cười xuất khẩu cũng đứng ở vị trí thứ nhất trong nhóm sản phẩm rau quả chế biến với kim ngạch đạt tới 337 triệu USD, tăng 157% so với cùng kỳ năm trước. Xếp ngay sau đó là dừa với 290 triệu USD, tăng 12%.

Trong khi đó, nhóm hạt dẻ cười (tươi) xuất khẩu đạt trên 63 triệu USD, giảm 9% so với cùng kỳ năm 2025; đứng thứ 8 trong số các mặt hàng rau quả xuất khẩu lớn nhất sau sầu riêng, thanh long, chuối, dừa, xoài, mít và bưởi.

"Như vậy, sau 9 tháng, tổng kim ngạch xuất khẩu hạt dẻ cười (cả chế biến và tươi) của Việt Nam đạt trên 400 triệu USD. Điều đặc biệt ở đây là dù không thể tự trồng nhưng nhờ có lợi thế về chế biến, các doanh nghiệp Việt Nam đã tạo ra giá trị gia tăng đáng kể với mặt hàng này với con số xuất siêu đến 47 triệu USD. Đây cũng được xem là động lực để doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư vào chế biến sâu với những mặt hàng rau quả khác. Đồng thời cũng là con đường phát triển bền vững, tránh điệp khúc được mùa mất giá", đại diện VINAFRUIT nhận định.

Những năm trước đây, táo luôn đứng đầu nhóm hàng rau quả nhập khẩu và Mỹ là nguồn cung lớn nhất. Hiện nay, tốc độ tăng trưởng mặt hàng này vẫn giữ mức 2 con số. Tuy nhiên, táo chủ yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng nội địa nên khó cạnh tranh với hạt dẻ cười. Không chỉ có hạt dẻ cười, hạt hạnh nhân cũng đang trở thành mặt hàng quan trọng trong cán cân thương mại rau quả của Việt Nam. Sau 9 tháng, kim ngạch nhập khẩu đạt 187 triệu USD, tăng 16,5%; đứng ở vị trí thứ 3; ngược lại xuất khẩu đứng thứ 5 với 123 triệu USD, tăng gần 12%.