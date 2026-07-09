Sáng 9.7, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ nhất, khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến góp ý về dự thảo báo cáo kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Hướng đến cơ sở

Đại biểu Thào Xuân Sùng phát biểu tại hội nghị ẢNH: TUẤN MINH

Góp ý với báo cáo về công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, ông Thào Xuân Sùng, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, đã đề nghị về việc tăng cường công tác tư tưởng trong tình hình mới.

Theo ông Sùng, trong nhiệm vụ vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, cần lưu ý về phương pháp tuyên truyền.

"Cần chú ý triển khai đồng bộ cả ba cách tuyên truyền miệng, tuyên truyền bằng văn bản, tuyên truyền bằng hành động và chú trọng vun đắp Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam hiện đại theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", ông Sùng nhấn mạnh.

Theo ông Sùng, các hoạt động cần hướng đến cơ sở, "lắng nghe dân nói và nói cho dân hiểu", nhằm thực hiện hiệu quả hơn phương châm "dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, giám sát, dân thụ hưởng".

Các đại biểu tham gia hội nghị ẢNH: TUẤN MINH

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm là "Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; hoàn thiện, vận hành tổ chức bộ máy chuyên trách tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ", ông Sùng đề nghị cần đưa vào "6 có".

Đó là "có tư duy mới, có cách làm mới, có cán bộ mới, có cơ chế mới, có động lực mới" để tạo thành sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế.

Lắng nghe và thấu hiểu những tâm tư của kiều bào

Tại hội nghị, ông Nguyễn Phú Bình, Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, chia sẻ những trăn trở tâm huyết về công tác đối với kiều bào. Ông nhấn mạnh, người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ bao gồm những người định cư mà còn có cả du học sinh và lao động. Đây là một bộ phận không thể tách rời và đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển đất nước.

Đại biểu Nguyễn Phú Bình nêu ý kiến tại hội nghị ẢNH: TUẤN MINH

Ông Nguyễn Phú Bình đặc biệt nhấn mạnh vai trò của các hội đồng tư vấn trong công tác giám sát, phản biện xã hội. Ông cho rằng sự phối hợp giữa các hội đồng (đặc biệt là hội đồng đối ngoại và hội đồng pháp luật) còn hạn chế, dẫn đến việc các kiến nghị về chính sách như quốc tịch, đất đai hay nhà ở cho kiều bào chưa đạt được hiệu quả như mong đợi.

Ông Bình đề xuất cần thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ, kịp thời bồi dưỡng năng lực cho cán bộ mặt trận, đặc biệt là những người trẻ, để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Với ông Bình, sự quan tâm, lắng nghe và thấu hiểu những tâm tư của kiều bào chính là "chìa khóa" để củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, đưa hình ảnh đất nước vươn xa và đón nhận nguồn lực quý báu từ cộng đồng người Việt toàn cầu.