Tăng cường giao lưu nhân dân là cầu nối quan trọng cho quan hệ Việt - Trung

Chương trình do Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc và Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây tổ chức với sự tham dự của các đại biểu trung ương, địa phương và nhân dân biên giới, thanh niên hai nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ Liên hoan nhân dân biên giới Việt - Trung được tổ chức tại vùng đất lưu giữ nhiều ký ức lịch sử chung của hai dân tộc. Đó là Di tích cơ quan bí mật của Đảng Cộng sản Việt Nam - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh và các chiến sĩ cách mạng đã sống và làm việc trong vòng tay chở che, yêu thương, đùm bọc của nhân dân Long Châu; là Trường Dục Tài - nơi ươm mầm, đào tạo hàng nghìn thanh niên ưu tú của Việt Nam; là Bệnh viện Nam Khê Sơn - nơi các thương bệnh binh Việt Nam được chăm sóc, điều trị trong những năm tháng đầy khốc liệt của lửa đạn...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân dự Lễ khởi động Liên hoan nhân dân biên giới Việt Nam - Trung Quốc năm 2026 ẢNH: TTXVN

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời biết ơn chân thành, sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc, chính quyền và nhân dân Quảng Tây đã gìn giữ, bảo tồn những di tích liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, cách mạng Việt Nam và những giá trị hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, sức mạnh và sự bền vững của tình hữu nghị "vừa là đồng chí, vừa là anh em" Việt - Trung được đặt nền móng bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông và những nhà cách mạng tiền bối của hai nước, có cơ sở là quan hệ hữu nghị lâu đời giữa hai dân tộc; được xây dựng dựa trên những định hướng chiến lược của các thế hệ lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước; được triển khai toàn diện, thực chất trên nhiều lĩnh vực và đều in đậm dấu ấn của nhân dân - lực lượng quyết định nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ hai nước. Trong suốt chiều dài lịch sử, chính nhân dân là cầu nối bền bỉ, là "mạch nguồn" nuôi dưỡng và điều hòa, giúp quan hệ Việt Nam - Trung Quốc không ngừng vượt sóng vươn xa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh việc tăng cường giao lưu nhân dân, nhất là nhân dân biên giới và giữa thế hệ trẻ hai nước có ý nghĩa cầu nối rất quan trọng để thắt chặt tình cảm hữu nghị giữa hai dân tộc, xây dựng một tương lai ngày càng tươi sáng cho quan hệ Việt - Trung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nghe giới thiệu về Trung tâm hợp tác ứng dụng AI Trung Quốc - ASEAN ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan, tổ chức nhân dân, địa phương hai nước tiếp tục tổ chức hiệu quả các hoạt động giao lưu đi lại giữa các tầng lớp nhân dân; tăng cường giáo dục truyền thống hữu nghị, biến các "địa chỉ đỏ" ở hai nước thành không gian văn hóa - lịch sử sống động cho thế hệ trẻ, cùng nhau tạo nên những chương mới rạng rỡ cho quan hệ Việt - Trung; chuyển hóa sức mạnh của tình hữu nghị truyền thống thành những kết quả hợp tác cụ thể và hiệu quả, đưa hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất.

Thăm di tích Khu học xá Trung ương (còn gọi là Trường Dục Tài Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc) sáng cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, đứng tại đây, "chúng ta như sống lại" những năm tháng lịch sử hào hùng và nghĩa tình của giai đoạn những năm 1950, khi dân tộc Việt Nam đang tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ giải phóng dân tộc. Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc với tinh thần quốc tế cộng sản trong sáng và tình hữu nghị sâu sắc đã giúp đỡ nuôi dưỡng, đào tạo hàng nghìn học sinh Việt Nam. Những câu chuyện xúc động giữa thầy và trò Trường Dục Tài đã trở thành những giai thoại bất hủ, làm phong phú thêm kho tàng tài sản chung quý báu của tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng, khắc ghi sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc đối với sự nghiệp cách mạng của Việt Nam trước đây, cũng như công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay; chân thành cảm ơn Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây quan tâm, gìn giữ và bảo tồn chu đáo Khu di tích Trường Dục Tài và nhiều di tích khác về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng Tây, để những di tích này trở thành "địa chỉ đỏ" tượng trưng cho quan hệ đồng chí, anh em giữa hai Đảng, hai nước.

Cũng trong sáng 17.4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Trung tâm hợp tác đổi mới trí tuệ nhân tạo (AI) Trung Quốc - ASEAN.

Ngày 17.4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời TP.Nam Ninh (Quảng Tây), kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14 - 17.4 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân. Kết thúc chuyến thăm, hai bên ra Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc về việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới. Theo Tuyên bố chung, kiên trì và tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của hai Đảng là bảo đảm căn bản để thực hiện hiện đại hóa XHCN ở mỗi nước và bảo đảm quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển lành mạnh, ổn định và lâu dài, liên quan đến tương lai của hai nước, quan hệ hai Đảng, hai nước và sự phát triển lớn mạnh của sự nghiệp XHCN trên thế giới. Hai bên nhất trí tiếp tục phát huy đầy đủ vai trò đặc biệt của kênh Đảng, tạo cơ sở để bảo vệ hai Đảng và chế độ XHCN ở hai nước, thúc đẩy quan hệ Việt - Trung ổn định và phát triển; tăng cường hơn nữa giao lưu, hợp tác hữu nghị giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Trung Quốc, MTTQ Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc. Hai bên nhất trí tăng cường giao lưu cấp cao và các cấp giữa quân đội hai nước; tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác giữa các cơ quan an ninh, thực thi pháp luật hai nước. Hai bên nhất trí tăng cường kết nối chiến lược phát triển, thực hiện tốt Kế hoạch hợp tác cùng nhau thúc đẩy kết nối giữa khuôn khổ Hai hành lang, Một vành đai với Sáng kiến Vành đai và con đường; thúc đẩy thương mại song phương gắn với kết nối hạ tầng, kết nối logistics và kết nối thị trường, phát triển mạnh xây dựng các hành lang kinh tế qua biên giới, đẩy nhanh kết nối hạ tầng giữa hai nước về đường sắt, đường bộ, hạ tầng cửa khẩu; đưa hợp tác đường sắt trở thành điểm sáng mới trong hợp tác chiến lược giữa hai nước. Hai bên nhất trí làm sâu sắc hợp tác trong các ngành nghề trọng điểm; cùng duy trì thương mại đầu tư tự do, xây dựng chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng an toàn ổn định; tăng cường kết nối chính sách sáng tạo khoa học công nghệ; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tài nguyên nước... Hai bên nhất trí tăng cường giao lưu giữa các tổ chức quần chúng như công đoàn, phụ nữ, thanh niên và giữa các địa phương có quan hệ hữu nghị; tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động có thương hiệu như Diễn đàn nhân dân Việt Nam - Trung Quốc, Liên hoan nhân dân biên giới, Chương trình "Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt Nam tại Trung Quốc". Hai bên tuyên bố khởi động "Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027". Hai bên đi sâu trao đổi chân thành về vấn đề trên biển, nhấn mạnh cần kiểm soát tốt hơn và tích cực giải quyết bất đồng trên biển, cùng duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Đảng, Chính phủ, nhân dân Trung Quốc về sự tiếp đón trọng thị, thân tình và hữu nghị; trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình sớm thăm lại Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình bày tỏ cảm ơn và vui vẻ nhận lời.



