Tăng cường kết nối thị trường tài chính Việt Nam - Nhật Bản

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân hội kiến Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản

Ngày 11.11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã hội kiến Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản.

Trong không khí thân tình và thắm tình hữu nghị, Nhà vua Naruhito và Hoàng hậu bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp, thực chất và toàn diện của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản và giao lưu ngày càng sôi động của lãnh đạo và người dân hai nước; nhắc lại những kỷ niệm tốt đẹp giữa Hoàng gia Nhật Bản với con người và đất nước Việt Nam qua những chuyến thăm ý nghĩa của các thành viên Hoàng gia Nhật Bản như chuyến thăm của Thái Thượng hoàng và Hoàng Thái hậu năm 2017 trên cương vị Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản, chuyến thăm chính thức của Nhà vua Naruhito tới Việt Nam năm 2009 trên cương vị Hoàng Thái tử và chuyến thăm năm 2023 của Hoàng Thái tử Akishino và Công nương nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly hội kiến Nhà vua Nhật Bản Naruhito và Hoàng hậu Masako ẢNH: TTXVN

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ cảm ơn chân thành về những tình cảm tốt đẹp, sự quan tâm mà Nhà vua Naruhito, Hoàng hậu cùng các thành viên Hoàng gia Nhật Bản dành cho nhân dân Việt Nam và quan hệ hợp tác và hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản trong nhiều năm qua. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bày tỏ xúc động trước sự tiếp đón trọng thị và nồng ấm của Nhà vua, Hoàng hậu và Chính phủ Nhật Bản dành cho Đoàn Việt Nam trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản lần này.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi lời thăm hỏi của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam đến Thái Thượng hoàng Akihito và Hoàng Thái hậu; khẳng định chuyến thăm năm 2017 của Thái Thượng hoàng Akihito và Hoàng Thái hậu trên cương vị Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản là dấu mốc lịch sử quan trọng trong quan hệ hai nước và là kỷ niệm mà người dân Việt Nam luôn trân trọng và nhớ mãi.

Nhà vua Naruhito và Hoàng hậu bày tỏ vui mừng được đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm chính thức Nhật Bản; tin tưởng thành công của chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước. Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu và chu đáo mà Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Hoàng gia Nhật Bản trong nhiều năm qua, Nhà vua Naruhito nhiều lần nhắc đến kỷ niệm thăm Việt Nam năm 2009, khi còn là Hoàng Thái tử.

Tại cuộc hội kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã chia sẻ về nhiều hoạt động giao lưu văn hóa trong chuyến thăm cũng như sự tương đồng về tính cách và văn hóa của hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh hai nước có nhiều cơ hội thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, y tế, văn hóa, du lịch, nông nghiệp trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam mời Nhà vua Naruhito và Hoàng hậu sớm sang thăm Việt Nam dịp kỷ niệm 55 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2028; khẳng định chuyến thăm sẽ là sự kiện lịch sử quan trọng được nhân dân hai nước mong chờ. Nhà vua Naruhito và Hoàng hậu cảm ơn về lời mời và bày tỏ mong muốn sớm có dịp thăm lại Việt Nam.

Chiều cùng ngày, tại Hoàng cung, Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản đã chủ trì chiêu đãi thân mật Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng một số thành viên chính thức của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Đưa hợp tác tài chính bước sang giai đoạn mới, thực chất và hiệu quả hơn

Trước đó sáng cùng ngày (giờ địa phương), tại Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ các tổ chức tài chính hàng đầu Nhật Bản với chủ đề: Hợp tác tài chính và huy động vốn phát triển hạ tầng chiến lược.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh chuông tại Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo ẢNH: TTXVN

Tại cuộc gặp gỡ, lãnh đạo các định chế tài chính, nhà đầu tư và doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản đã khuyến nghị nhằm tiếp tục phát triển thị trường vốn, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam; nâng cao năng lực quản trị, chất lượng dịch vụ tài chính và kết nối các định chế, nhà đầu tư Nhật Bản với những cơ hội đầu tư dài hạn tại Việt Nam

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đang mở ra những cơ hội hợp tác sâu rộng hơn. Nếu trong những thập kỷ qua, hợp tác tài chính Việt Nam - Nhật Bản đã góp phần xây dựng những công trình quan trọng thì trong những thập kỷ tới, hai nước cần cùng nhau phát triển những phương thức huy động vốn hiện đại, kiến tạo những công trình hạ tầng chiến lược và những năng lực cạnh tranh mới cho tương lai.

Trong giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo, Việt Nam tập trung phát triển hệ thống đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, cảng hàng không, cảng biển, hạ tầng logistics, năng lượng, hạ tầng số và các hành lang kinh tế chiến lược. Những nhiệm vụ này đòi hỏi nguồn lực đầu tư rất lớn, đa dạng và dài hạn, vượt ra ngoài khả năng đáp ứng của riêng ngân sách nhà nước hoặc một kênh huy động vốn đơn lẻ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn hợp tác tài chính Việt Nam - Nhật Bản chuyển mạnh từ quan hệ cung cấp và tiếp nhận nguồn vốn sang quan hệ đối tác cùng phát triển thị trường tài chính, cùng thiết kế những giải pháp huy động vốn hiệu quả và cùng đầu tư vào những công trình, lĩnh vực tạo dựng năng lực cạnh tranh dài hạn.

Nhấn mạnh một số định hướng hợp tác trọng tâm trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng hai bên cùng phát triển thị trường tài chính và thị trường vốn hiện đại, minh bạch, an toàn, nâng cao năng lực huy động nguồn vốn dài hạn cho nền kinh tế. Việt Nam mong muốn các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, tổ chức bảo hiểm và các định chế tài chính Nhật Bản tăng cường hợp tác với Việt Nam trong phát triển hạ tầng thị trường, những công cụ tài chính hiện đại, các sản phẩm đầu tư dài hạn và năng lực quản trị rủi ro. Khuyến khích nghiên cứu khả năng tham gia tư vấn, thu xếp và đầu tư vào các công cụ huy động vốn quốc tế phù hợp của Chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tăng cường kết nối thị trường tài chính hai nước và khu vực; mong muốn Trung tâm Tài chính quốc tế trở thành nền tảng kết nối các dòng vốn đầu tư, phát triển sản phẩm tài chính, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực hội nhập của nền kinh tế. Hai bên có thể tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực tài trợ thương mại, thị trường vốn, quản lý tài sản, tài chính xanh, phát triển công nghệ tài chính và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; góp phần kết nối nguồn vốn từ Nhật Bản và thị trường tài chính quốc tế với những cơ hội đầu tư tại Việt Nam và khu vực.

Đổi mới phương thức huy động và cấu trúc vốn đầu tư cho các dự án hạ tầng chiến lược, chuyển những cơ hội hợp tác thành các dự án khả thi và công trình cụ thể. Các ngân hàng, định chế tài chính và tập đoàn Nhật Bản tăng cường hợp tác với các đối tác Việt Nam trong nghiên cứu, thiết kế những mô hình đầu tư và cấu trúc tài chính phù hợp với từng loại dự án. Những công trình hạ tầng công cộng có hiệu quả kinh tế - xã hội lớn nhưng khả năng thu hồi vốn trực tiếp hạn chế, cần phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư công, ODA và các khoản vốn vay ưu đãi.

Các dự án có khả năng khai thác thương mại và tạo nguồn thu ổn định, cần khuyến khích huy động vốn doanh nghiệp, các quỹ đầu tư hạ tầng, tài trợ dự án và hợp tác công - tư. Với những dự án có lợi ích phát triển lớn nhưng chưa đủ điều kiện hấp dẫn vốn thương mại, hai bên có thể nghiên cứu những mô hình tài chính hỗn hợp, kết hợp nguồn lực công và tư, với cơ chế phân bổ, chia sẻ rủi ro hợp lý, đúng pháp luật và phù hợp khả năng cân đối nguồn lực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn các đối tác Nhật Bản cùng Việt Nam nghiên cứu, lựa chọn những dự án có tiềm năng hợp tác, phát huy thế mạnh bổ trợ của hai bên, hướng tới hình thành những công trình hạ tầng hiện đại, hiệu quả, tiếp nối những biểu tượng hợp tác đã được vun đắp trong hơn nửa thế kỷ qua; mở rộng hợp tác tài chính xanh, tài chính bền vững, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng và nâng cấp chuỗi giá trị công nghiệp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam cam kết tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm kỷ luật tài khóa, hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; xây dựng thị trường tài chính minh bạch, hiện đại, an toàn và có khả năng dự báo cao. Việt Nam nhất quán bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các nhà đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi để các định chế tài chính, doanh nghiệp quốc tế đầu tư, kinh doanh hiệu quả và lâu dài, trên cơ sở tuân thủ pháp luật, cạnh tranh bình đẳng và hài hòa lợi ích các bên.

Kết thúc cuộc gặp gỡ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đánh chuông tại Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo (Nhật Bản).

Với nền tảng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, tiềm lực tài chính và kinh nghiệm của Nhật Bản, cùng với quyết tâm cải cách, tiềm năng và khát vọng phát triển của Việt Nam, hai nước có đầy đủ điều kiện để đưa hợp tác tài chính bước sang một giai đoạn mới, sâu sắc hơn, thực chất hơn và hiệu quả hơn.