Hợp nhất hai luật để khơi thông nguồn lực đầu tư công

Chiều 27.7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về định hướng xây dựng dự án luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất) trên cơ sở hợp nhất luật Ngân sách nhà nước và luật Đầu tư công.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá, việc hợp nhất hai luật này là bước đột phá quan trọng để khắc phục tình trạng "vốn chờ dự án" hoặc "dự án chờ vốn", qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp ẢNH: MEDIAQUOCHOI

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, phân bổ vốn đầu tư công, phân bổ ngân sách phải thấy được hiệu quả kinh tế để tránh tình trạng "đường chờ xe" hoặc "xe chờ đường"; đầu tư phải được tính toán kỹ, bảo đảm hiệu quả lâu dài.

Ông nêu dẫn chứng về các tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, Mỹ Thuận - Cần Thơ và Cần Thơ - Cà Mau với quy mô mỗi bên hai làn xe, khi xảy ra sự cố sẽ không có đường thoát hay đường tránh. Đồng thời có những tuyến sau một thời gian ngắn đưa vào vận hành đã phải dừng để nâng cấp.

Theo tờ trình do Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày tại phiên họp, một trong những nội dung quan trọng của dự thảo là sẽ hợp nhất kế hoạch tài chính 5 năm và dự toán ngân sách nhà nước với kế hoạch đầu tư công, bao gồm hợp nhất kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch tài chính 5 năm, hợp nhất kế hoạch đầu tư công hàng năm vào dự toán ngân sách nhà nước.

Cạnh đó, dự thảo luật dự kiến bổ sung một số chính sách mới về phân bổ và sử dụng nguồn dự phòng ngân sách nhà nước trong quá trình điều hành, nhằm mở rộng dư địa ứng phó khẩn cấp và linh hoạt trong điều hành.

Nêu ý kiến cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, cơ quan này cơ bản nhất trí việc tích hợp kế hoạch đầu tư công 5 năm và kế hoạch tài chính 5 năm; chủ trương thống nhất quy trình phân bổ và giao dự toán chi ngân sách nhà nước với giao kế hoạch đầu tư công hàng năm.

Tuy nhiên, theo ông Mãi, nhiều định hướng lớn về phân cấp, phân quyền đang có các luồng ý kiến khác nhau cần được làm rõ.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày tại phiên họp ẢNH: MEDIAQUOCHOI

Cụ thể, đối với quyền phân bổ nguồn dự phòng chung vốn ngân sách trung ương, dự thảo luật đề xuất sau khi được Quốc hội quyết định, Chính phủ quyết định phân bổ nguồn dự phòng chung vốn ngân sách trung ương trong kế hoạch đầu tư công 5 năm thay cho thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội như hiện nay.

Đa số ý kiến trong cơ quan thẩm tra đề nghị tiếp tục giữ thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong phân bổ nguồn dự phòng chung vốn ngân sách trung ương của kế hoạch đầu tư công 5 năm như quy định hiện hành.

Đối với thẩm quyền phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương, dự thảo đưa ra 2 phương án: HĐND quyết định chi tiết (phương án 1) hoặc HĐND chỉ quyết định tổng mức, giao cho UBND phân bổ chi tiết (phương án 2).

Cơ quan thẩm tra đề nghị đánh giá kỹ tác động của từng phương án, bảo đảm phù hợp với chức năng, thẩm quyền của HĐND, đáp ứng yêu cầu tăng cường phân cấp, phân quyền...; đồng thời bảo đảm cơ chế kiểm soát quyền lực, công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, việc hợp nhất hai luật không đơn thuần là phép cộng cơ học mà phải là sự hợp nhất về tư duy quản trị, quy trình quản lý và trách nhiệm đối với toàn bộ nguồn lực tài chính công của quốc gia.

"Nguồn lực quốc gia có hạn, yêu cầu phát triển rất lớn, vì vậy từng đồng ngân sách phải được phân bổ đúng chỗ, sử dụng đúng mục đích, đồng thời tạo ra giá trị cao nhất cho đất nước và nhân dân", Chủ tịch Quốc hội nói.