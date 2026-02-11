Tăng giá trị cho kỷ lục

Lượng khách quốc tế đến VN liên tục tăng trong những tháng cuối năm 2025 và lập kỳ tích với 2,5 triệu người ngay trong tháng đầu năm 2026, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu của ngành du lịch trong nước. Thế nhưng, kỷ lục này tự nó còn có thể đột phá giá trị nếu được gia cố thêm.

Đầu tiên, cùng với tăng lượng là tăng chất. Chất ở đây chính là mức chi tiêu của mỗi du khách tới VN. Dù đã cải thiện đáng kể song thống kê cho thấy, chi tiêu trung bình/khách quốc tế đến VN vẫn thấp hơn một vài nước trong khu vực. Cụ thể, năm 2025, chi tiêu bình quân của khách quốc tế tới Thái Lan là khoảng 39 triệu đồng/khách, Malaysia 37 - 40 triệu đồng/khách, còn VN đạt gần 32 triệu đồng/khách. Khoảng cách này đã được thu hẹp khá nhiều trong những năm gần đây nhưng đã đến lúc san bằng và vượt lên. Lý do là hạ tầng du lịch của VN đã có sự bứt phá ngoạn mục từ hệ thống lưu trú, dịch vụ, sản phẩm, ẩm thực, logistics... Chúng ta cũng nhạy bén theo sát các xu hướng du lịch trên thế giới về xanh, số, cá nhân hóa trải nghiệm... Những điều này đã được quốc tế công nhận khi VN được gọi tên trong hầu hết các giải thưởng uy tín trên toàn cầu. Nghĩa là điều kiện cần và đủ để ngành "công nghiệp không khói" tăng cả lượng và chất đã có.

Thứ hai, cần trám lỗ hổng khách inbound. Đây là nghịch lý tồn tại đã lâu trong ngành du lịch và bộc lộ càng rõ trong những năm hậu Covid-19: khách quốc tế đến VN đông nhưng hầu hết các công ty lữ hành vẫn chưa thể gượng dậy sau khó khăn. Nguyên nhân vì chúng ta mất hầu hết thị phần khách Hàn Quốc, Trung Quốc vào tay các công ty nước ngoài. Họ đưa khách đến VN và tạo ra cả một hệ sinh thái phục vụ để hưởng lợi. Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch Vietravel - công ty du lịch hàng đầu VN nhiều năm qua vẫn đau đáu kiến nghị có cơ chế, chính sách hỗ trợ để tạo ra một vài "sếu đầu đàn" trong ngành du lịch nội địa đủ sức vươn ra thế giới, đủ sức kéo bầy "se sẻ" phía sau, đủ sức giành thị trường khách inbound từ các công ty nước ngoài. Bởi chỉ như vậy thì hệ sinh thái du lịch mới phát triển đồng đều, nền kinh tế mới thật sự hưởng trọn vẹn giá trị mà "công nghiệp không khói" mang lại.

Thứ ba, khai thác tối đa tiềm năng kinh tế đêm. Điều này đã được nói quá nhiều nhưng thẳng thắn thì làm chưa được bao nhiêu. Trong khi đó, kinh tế đêm được đánh giá là "mỏ vàng", mang lại hàng tỉ USD cho nhiều nước biết tận dụng. Cũng dễ hiểu, ai đi du lịch mà không muốn tận dụng tối đa thời gian để thưởng thức văn hóa, giải trí, ẩm thực bản địa… khi đêm xuống thay vì chỉ thăm thú, ngắm cảnh ban ngày?

Đó là một vài dẫn chứng cho thấy ngay với con số kỷ lục khách nước ngoài đến VN hiện hữu, chúng ta vẫn có thể gia tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba giá trị mang lại cho ngành du lịch nói riêng và kinh tế nói chung. Còn không ít tiềm năng mà chúng ta chưa, hoặc khai thác rồi nhưng chưa tới, chưa đủ bên cạnh số lượng khách quốc tế đến VN vẫn đang gia tăng mạnh mẽ.

Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cũng đã đặt trọng tâm đột phá chất lượng ngành du lịch bởi đây là một trong những ngành có lợi thế cạnh tranh, đóng góp vào việc thay đổi mô hình tăng trưởng kinh tế của VN trong kỷ nguyên mới. Nếu du lịch nói riêng và tất cả các lĩnh vực ngành nghề nói chung đều quán triệt quan điểm mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ rõ: "Điểm nghẽn căn bản nhất hiện nay không nằm ở đường lối, mà nằm ở năng lực biến đường lối thành kết quả phát triển cụ thể", thì mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn tới mà Đảng, Nhà nước đặt ra chắc chắn sẽ thành công.