Nguồn lực quý giá cho kỷ nguyên thịnh vượng

Hằng năm, kiều bào gửi về nước trung bình khoảng 15 tỉ USD và con số này ngày càng tăng. Năm 2025 vừa qua, kiều hối chuyển về đạt khoảng 18 tỉ USD. Bà con từ 35 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đầu tư về quê hương trong 457 dự án với tổng vốn đăng ký đạt 1,729 tỉ USD tại 26/34 địa phương trên cả nước.

Riêng trong năm 2025, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN, kiều bào đã một lòng hướng về quê hương, chung tay đóng góp ủng hộ trên 45 tỉ đồng và 15 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ…

Sự gắn bó máu thịt, vai trò là bộ phận không tách rời trong cộng đồng dân tộc VN của đồng bào ở nước ngoài cũng không chỉ nằm ở con số kiều hối, hàng hóa cứu trợ hay dự án đầu tư. Xác định giá trị cốt lõi tạo nên sức mạnh của dân tộc VN là đại đoàn kết toàn dân tộc, trong suốt nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước ngày càng quan tâm, tạo điều kiện để cộng đồng người VN ở nước ngoài phát triển. Sự gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân trong nước với đồng bào ta ở nước ngoài ngày càng được củng cố chặt chẽ và thực chất hơn.

Không chỉ tạo điều kiện, thu hút, phát huy, Đảng và Nhà nước đã có nhiều thay đổi trong tư duy, cách tiếp cận để trọng dụng nguồn lực người VN ở nước ngoài, tạo môi trường làm việc tốt nhất, giúp họ có thể cống hiến hiệu quả. Hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện, tạo điều kiện, bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích chính đáng của đồng bào ở nước ngoài.

Khi thảo luận, thể chế hóa các chính sách của Đảng, kiều bào luôn là một trong những chủ thể bàn bạc, chia sẻ, đồng hành để cùng chung tay kiến tạo đất nước. Trong đợt lấy ý kiến cho văn kiện Đại hội XIV của Đảng vừa qua, cộng đồng người Việt từ khắp các châu lục đã đóng góp trên 2.300 lượt ý kiến tâm huyết và trách nhiệm.

Cạnh đó, hiện có nhiều cá nhân người VN ở nước ngoài tiêu biểu được lựa chọn tham gia Ủy ban T.Ư MTTQ VN. Đây là lực lượng nòng cốt, đại diện cộng đồng người VN ở nước ngoài, mang tiếng nói của cả cộng đồng tới MTTQ VN - "mái nhà chung" đại đoàn kết, là nơi gửi gắm tâm tư, nguyện vọng của bà con đến với Đảng, Nhà nước.

Quan trọng hơn, hiện đội ngũ trí thức kiều bào có tới trên 650.000 người, cùng mạng lưới các hội đoàn chuyên gia, trí thức kiều bào rộng khắp sẽ không chỉ là nguồn lực mà còn là những chủ thể, "mắt xích" quan trọng giúp VN đột phá trong các lĩnh vực then chốt như KH-CN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế tri thức, kinh tế xanh mà Đảng đã xác định là động lực chính, là con đường tất yếu để VN bứt phá trong giai đoạn phát triển mới…

Với kim chỉ nam "dân là gốc", Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng xác định phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, coi đây là "mạch nguồn" sức mạnh, là "sợi chỉ đỏ" xuyên suốt, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu 100 năm của đất nước. Trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc hướng tới khát vọng VN hòa bình, thịnh vượng, cộng đồng người VN ở nước ngoài chắc chắn là bộ phận không tách rời, đồng thời cũng là nguồn lực quý giá cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.