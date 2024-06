'Tăng lương 30%, mức giảm trừ gia cảnh phải tăng 30%, thậm chí 50% mới hợp lý'

Chiều 26.6, Quốc hội thảo luận các nội dung cải cách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1.7.

Chính phủ đề xuất trong thời gian chưa đủ điều kiện bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương thì giao Chính phủ thực hiện tăng lương, điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%) từ ngày 1.7; đồng thời tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp BHXH…

Nêu ý kiến, đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) đề nghị Chính phủ có chỉ đạo ổn định giá cả thị trường, chống lạm phát, nhất là những mặt hàng tiêu dùng thiết yếu.

"Không thể để tình trạng "tát nước theo mưa" của thị trường, khi mỗi lần Nhà nước tăng lương cơ sở thì thị trường tăng giá theo, ảnh hưởng đến đời sống của đông đảo người dân lao động, có thu nhập thấp", ông Hòa nêu.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục Tạ Văn Hạ (đoàn Quảng Nam) cũng phản ánh thực tế từ trước khi tăng lương giá cả đã tăng nên cần có giải pháp bình ổn giá, nhất là với các mặt hàng tiêu dùng. Theo ông, cần phải khống chế việc tăng giá theo tâm lý, lợi dụng tăng lương để tăng giá, tránh việc lương tăng một tí mà các mặt hàng tăng lên nhiều lần thì tăng lương sẽ không còn nhiều ý nghĩa.

Ông Hạ cũng đề nghị, khi tăng lương cần nghiên cứu điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh trong thuế thu nhập cá nhân hiện nay. "Mức sống tăng lên, chi phí đắt lên thì giảm trừ gia cảnh cũng phải tăng. Ta tăng lương cơ sở 30% thì ít nhất mức giảm trừ gia cảnh cũng phải tăng được 30%, thậm chí 50% mới là hợp lý", ông Hạ kiến nghị.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (đoàn TP.HCM) cho rằng, trong 20 năm qua, kể từ 2005, chúng ta đã 14 lần tăng lương cơ sở. Trong đó, 12 lần tăng lương thì lạm phát đều giảm. Cụ thể, năm 2005 khi chúng ta tăng 20,7% thì lạm phát giảm từ 9,5% xuống 8,4%, năm 2006 chúng ta tăng lương cơ sở 28,57% thì lạm phát giảm từ 7,5% xuống 6,3%, năm 2012 chúng ta tăng lương cơ sở 26,5% lạm phát giảm từ 18,6% xuống còn 9,2%, năm 2016 tăng lương cơ sở 5,2% lạm phát giảm từ 6,6% xuống 2,7% và năm 2023 tăng lương cơ sở 20,8% lạm phát chỉ còn là 3,25%.

Theo ông Ngân, có 2 lần tăng lương cơ sở thì lạm phát cũng tăng là năm 2008, khi tăng lương cơ sở 20% thì lạm phát tăng từ 6,3% lên 23%. Một lần khác là năm 2011, khi tăng lương cơ sở lên 13,7%, lạm phát đã tăng từ 9,2% lên 18,6%.

Tuy nhiên, theo ông Ngân, cả 2 lần này, mức lạm phát tăng không chỉ do tăng lương cơ sở mà do lạm phát thế giới, do giá dầu thế giới tăng cộng với tỷ giá trong nước tăng.

Từ đó, ông Ngân cho rằng, thời gian tới, khi thực hiện tăng lương cơ sở, chúng ta đã có bài học kinh nghiệm để hạn chế bớt ảnh hưởng của tăng lương cơ sở đến tình hình lạm phát.

Dù vậy, ông Ngân cũng đề nghị, cùng với tăng lương cơ sở, Chính phủ cần có chính sách tiền tệ linh hoạt để kiểm soát lạm phát mục tiêu là dưới 4% và giữ ổn định tỷ giá.

Cùng đó, điều chỉnh giá các hàng hóa, dịch vụ Nhà nước quản lý như học phí, giá dịch vụ khám chữa bệnh phải giãn ra, không cùng một lúc và phải cách xa ngày 1.7 - thời điểm tăng lương.

Đại biểu đoàn TP.HCM cũng đề nghị phải chuẩn bị nguồn hàng, đảm bảo cung hàng hóa không để xảy ra thiếu hàng. Cuối cùng là phải kiểm soát lạm phát tâm lý, lạm phát tin đồn, lạm phát domino, "té nước theo mưa" khi tăng lương cơ sở.

Giải trình sau đó, Phó thủ tướng Lê Minh Khái cho hay, trước khi trình Quốc hội phương án tăng lương cơ sở lên 30% từ 1.7, Chính phủ có đánh giá là khả năng chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng khoảng 0,7%, trong khi đó GDP tăng trưởng có thể đóng góp thêm 0,21%.

Theo ông Khái, việc tăng giá chủ yếu là tâm lý, còn do tăng lương cũng có nhưng không cao. Cạnh đó, ông Khái khẳng định, cung cầu hàng hóa cũng đáp ứng được, đặc biệt là mặt hàng thiết yếu nên việc ảnh hưởng của tăng lương tới tăng giá không nhiều.

Ngoài ra, theo Phó thủ tướng, công tác tuyên truyền trong vấn đề này cũng rất quan trọng. Ngay từ khi chuẩn bị Chính phủ đã có chỉ đạo vấn đề này.