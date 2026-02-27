Tăng nguồn cung ở nhiều phân khúc để giảm giá nhà ở

Sáng 26.2, kết luận Phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo T.Ư về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản (Ban Chỉ đạo), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh phương châm phát triển thị trường bất động sản, nhà ở xã hội là phải: "Nhận thức đúng tầm, tư duy đột phá, chính sách phù hợp, thị trường kiểm soát, vướng mắc tháo gỡ, số hóa thủ tục, phát triển bao trùm, lợi ích hài hòa, nhân dân thụ hưởng".

Thủ tướng cho biết việc phát triển thị trường bất động sản đã đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt trong phát triển nhà ở xã hội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân; ổn định chính trị, trật tự xã hội; cung cầu bất động sản từng bước cân bằng hơn.

Bên cạnh đó, Thủ tướng chỉ rõ một số hạn chế, tồn tại như: nguồn cung bất động sản tăng, nhưng giá chưa giảm. Chất lượng nguồn cung chưa phù hợp… Việc vận hành Quỹ nhà ở tại một số địa phương còn mang tính hình thức; công tác chia sẻ dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản giữa các bộ, ngành chưa đồng bộ. Việc giải ngân Chương trình tín dụng 145.000 tỉ đồng mới đạt được 12,4%. Thủ tục liên quan đến xác nhận điều kiện về thu nhập đối với người thu nhập thấp khu vực đô thị còn lúng túng trong thực hiện ở cấp cơ sở; một số khu vực có hiện tượng tăng giá bất động sản đột biến theo thông tin quy hoạch.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp ẢNH: TTXVN

Thủ tướng yêu cầu thời gian tới các bên liên quan phải đảm bảo mọi người dân đều được tiếp cận bình đẳng, công khai, minh bạch, phù hợp về nhà ở; tăng nguồn cung bất động sản ở nhiều phân khúc; giảm giá nhà ở; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục; chống tiêu cực, đầu cơ, thao túng thị trường bất động sản; hoàn thành cơ sở dữ liệu bất động sản đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ các bộ, ngành và địa phương cần tập trung đẩy nhanh công tác quy hoạch tại các địa phương để làm cơ sở triển khai dự án nhà ở và bất động sản. Các bên liên quan tập trung giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất, xây dựng hạ tầng cho phát triển nhà ở xã hội; rà soát, bảo đảm nguồn cung ứng vật liệu xây dựng, không để tình trạng thiếu hụt nguyên vật liệu xây dựng gây tăng giá, tạo bất ổn cho thị trường; tiếp tục đẩy mạnh rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong triển khai các dự án nhà ở và bất động sản.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2026 - 2030; triển khai hiệu quả Nghị định của Chính phủ về Quỹ nhà ở quốc gia và hoàn thiện Quỹ nhà ở địa phương; đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản.

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thành lập "Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do nhà nước thành lập" trình Bộ Chính trị; tăng cường kiểm tra, đôn đốc các địa phương, doanh nghiệp đẩy mạnh triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; xây dựng KPI để theo dõi, đánh giá. Đẩy mạnh giải ngân gói tín dụng cho nhà ở xã hội; đẩy mạnh giải ngân cho người trẻ dưới 35 tuổi; kiểm soát chặt tín dụng bất động sản đầu cơ, tập trung cho nhu cầu ở thực của người dân.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư tập trung phát triển thị trường bất động sản, nhất là nhà ở xã hội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng 2 con số, đảm bảo an sinh xã hội. Trong đó, tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh triển khai các dự án, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội năm 2026 đã được giao; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các dự án đã khởi công để hoàn thành trong năm 2026.

Về đề xuất ban hành Nghị quyết của Chính phủ thí điểm phát triển nhà ở thương mại có giá phù hợp dành cho người thu nhập trung bình, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Xây dựng, các bộ, ngành liên quan nghiên cứu theo hướng mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội, trên cơ sở xin ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, nhà khoa học, doanh nghiệp, người dân; hoàn thành trong tháng 3.2026.