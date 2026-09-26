Tặng quà Trung thu hơn 4.000 trẻ em khó khăn

Tối 25.9, tại Hà Nội đã diễn ra chương trình tết Trung thu "Đêm hội trăng rằm - Lan tỏa yêu thương" năm 2026 do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội chỉ đạo Cung Thiếu nhi Hà Nội tổ chức.

Tham dự chương trình có ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hà Nội; ông Ngọ Duy Hiểu, Phó chủ tịch thường trực Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn.

Ông Trần Đức Thắng trao quà cho các thiếu nhi ẢNH: XUÂN TÙNG

"Đêm hội trăng rằm - Lan tỏa yêu thương" được tổ chức nhằm tạo không gian vui chơi, trải nghiệm văn hóa lành mạnh, an toàn và bổ ích cho thiếu nhi thủ đô; góp phần gìn giữ nét đẹp tết Trung thu truyền thống, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em.

Không khí đêm hội được khuấy động ngay từ những tiết mục mở màn với màn múa lân, múa rồng náo nhiệt cùng liên khúc Trung thu do Đoàn nghệ thuật măng non Cung Thiếu nhi Hà Nội biểu diễn.

Thiếu nhi biểu diễn văn nghệ tại "Đêm hội trăng rằm - Lan tỏa yêu thương" ẢNH: XUÂN TÙNG

Các nghệ sĩ Nhà hát Múa rối Việt Nam cũng mang đến những tiết mục đặc sắc, tạo nên không gian nghệ thuật sinh động, rực rỡ sắc màu dân gian, phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi. Tiếng nhạc, tiếng cười cùng những màn biểu diễn hấp dẫn góp phần tạo nên một đêm Trung thu tưng bừng, đáng nhớ đối với các em nhỏ.

Tại chương trình, ban tổ chức tuyên dương, tặng quà 30 thiếu nhi đang học tập, sinh hoạt tại Cung Thiếu nhi Hà Nội có tài năng nổi bật, đạt thành tích cao tại các kỳ thi, cuộc thi cấp quốc gia và cấp thành phố.

Anh Nguyễn Tường Lâm trao quà cho các em thiếu nhi tham gia đêm hội ẢNH: XUÂN TÙNG

Đông đảo thiếu nhi tham dự chương trình, trong đó có các em đang học tập, sinh hoạt tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, trẻ em đến từ các cơ sở nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và học sinh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố, cũng được trao quà trung thu.

Đáng chú ý, trong dịp tết Trung thu năm 2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trao tặng 4.023 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, cho 4.023 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Trong đó, 30 suất quà được trao trực tiếp tại chương trình "Đêm hội trăng rằm - Lan tỏa yêu thương", góp phần mang đến cho các em một mùa trung thu ấm áp, vui tươi và trọn vẹn hơn.