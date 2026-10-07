Tăng tốc thi công Vành đai 3 đoạn trên cao, hướng đến thông xe vào tháng 11

Trên công trường Vành đai 3 TP.HCM, đoạn trên cao phía đông đi qua các khu đô thị thuộc thành phố Thủ Đức (cũ) đang bước vào giai đoạn hoàn thiện các hạng mục cuối cùng. Từ trên cao, cầu cạn Vành đai 3 dài 14,7 km đã hiện rõ hình hài.

Tuy nhiên, để có thể đưa tuyến đường vào khai thác đồng bộ, các đơn vị thi công tập trung xử lý những hạng mục còn lại, đặc biệt tại hai đầu tuyến là nút giao HLD và nút giao Tân Vạn.

Công trường Vành đai 3 bước vào giai đoạn nước rút, tập trung hoàn thiện các hạng mục còn lại trước khi đưa tuyến đường vào khai thác trong tháng 11.2026 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Dự án Vành đai 3 TP.HCM hiện đạt sản lượng thi công khoảng 81%. Dù vậy, tiến độ một số đoạn phải điều chỉnh sang năm 2027, trong khi đoạn trên cao phía đông dài 14,7 km qua địa bàn thành phố Thủ Đức (cũ) được đặt mục tiêu thông xe trong tháng 11.2026. Trước đó, chủ đầu tư từng đặt mục tiêu thông xe tạm đoạn cầu cạn này vào ngày 30.9.2026

Công trường Vành đai 3 bước vào giai đoạn nước rút, tập trung hoàn thiện các hạng mục còn lại trước khi đưa tuyến đường vào khai thác ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đoạn trên cao Vành đai 3 TP.HCM từ nút giao HLD đến nút giao Tân Vạn, qua khu đô thị Vinhomes Grand Park, đã hoàn thiện mặt đường, dải phân cách, biển báo và hệ thống tường chống ồn ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đoạn trên cao Vành đai 3 TP.HCM từ khu vực nút giao HLD đến nút giao Tân Vạn đang được đẩy nhanh hoàn thiện, hướng đến mục tiêu thông xe trong tháng 11.2026 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đoạn cầu cạn Vành đai 3 qua khu vực đô thị phía đông TP.HCM, khi hoàn thiện và kết nối đồng bộ với các tuyến cao tốc, sẽ góp phần giảm áp lực giao thông cửa ngõ phía đông, tăng kết nối với Đồng Nai, các cảng và sân bay Long Thành ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đoạn Vành đai 3 trên cao đang hoàn thiện những hạng mục cuối, với mặt đường đã thảm nhựa, dải phân cách và lan can được lắp đặt, hướng đến mốc thông xe kỹ thuật ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Vành đai 3 đoạn qua khu đô thị Vinhomes Grand Park với hệ thống tường chống ồn dài khoảng 9 km ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Những lá cờ được công nhân cắm trên đoạn Vành đai 3 đã hoàn thiện, đánh dấu từng phần việc đang về đích ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nút giao HLD là một trong những vị trí quan trọng, kết nối Vành đai 3 với cầu Nhơn Trạch đang đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục đường dẫn vào cao tốc và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ẢNH: NGỌC DƯƠNG