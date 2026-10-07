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    Thời sự

    Tăng tốc thi công Vành đai 3 đoạn trên cao, hướng đến thông xe vào tháng 11

    Ngọc Dương
    Ngọc Dương
    Đoạn trên cao Vành đai 3 TP.HCM dài khoảng 14,7 km, từ nút giao HLD đến nút giao Tân Vạn, đang được đẩy nhanh hoàn thiện để hướng đến mục tiêu thông xe trong tháng 11.2026

    Trên công trường Vành đai 3 TP.HCM, đoạn trên cao phía đông đi qua các khu đô thị thuộc thành phố Thủ Đức (cũ) đang bước vào giai đoạn hoàn thiện các hạng mục cuối cùng. Từ trên cao, cầu cạn Vành đai 3 dài 14,7 km đã hiện rõ hình hài.

    Tuy nhiên, để có thể đưa tuyến đường vào khai thác đồng bộ, các đơn vị thi công tập trung xử lý những hạng mục còn lại, đặc biệt tại hai đầu tuyến là nút giao HLD và nút giao Tân Vạn.

    Cầu cạn Vành đai 3 tăng tốc, hướng đến thông xe vào tháng 11 - Ảnh 1.

    Công trường Vành đai 3 bước vào giai đoạn nước rút, tập trung hoàn thiện các hạng mục còn lại trước khi đưa tuyến đường vào khai thác trong tháng 11.2026

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    Dự án Vành đai 3 TP.HCM hiện đạt sản lượng thi công khoảng 81%. Dù vậy, tiến độ một số đoạn phải điều chỉnh sang năm 2027, trong khi đoạn trên cao phía đông dài 14,7 km qua địa bàn thành phố Thủ Đức (cũ) được đặt mục tiêu thông xe trong tháng 11.2026. Trước đó, chủ đầu tư từng đặt mục tiêu thông xe tạm đoạn cầu cạn này vào ngày 30.9.2026

    Cầu cạn Vành đai 3 tăng tốc, hướng đến thông xe vào tháng 11 - Ảnh 2.
    Cầu cạn Vành đai 3 tăng tốc, hướng đến thông xe vào tháng 11 - Ảnh 3.

    Công trường Vành đai 3 bước vào giai đoạn nước rút, tập trung hoàn thiện các hạng mục còn lại trước khi đưa tuyến đường vào khai thác

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    Cầu cạn Vành đai 3 tăng tốc, hướng đến thông xe vào tháng 11 - Ảnh 4.

    Đoạn trên cao Vành đai 3 TP.HCM từ nút giao HLD đến nút giao Tân Vạn, qua khu đô thị Vinhomes Grand Park, đã hoàn thiện mặt đường, dải phân cách, biển báo và hệ thống tường chống ồn

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    Cầu cạn Vành đai 3 tăng tốc, hướng đến thông xe vào tháng 11 - Ảnh 5.

    Đoạn trên cao Vành đai 3 TP.HCM từ khu vực nút giao HLD đến nút giao Tân Vạn đang được đẩy nhanh hoàn thiện, hướng đến mục tiêu thông xe trong tháng 11.2026

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    Đoạn cầu cạn Vành đai 3 qua khu vực đô thị phía đông TP.HCM, khi hoàn thiện và kết nối đồng bộ với các tuyến cao tốc, sẽ góp phần giảm áp lực giao thông cửa ngõ phía đông, tăng kết nối với Đồng Nai, các cảng và sân bay Long Thành

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    Cầu cạn Vành đai 3 tăng tốc, hướng đến thông xe vào tháng 11 - Ảnh 12.

    Đoạn Vành đai 3 trên cao đang hoàn thiện những hạng mục cuối, với mặt đường đã thảm nhựa, dải phân cách và lan can được lắp đặt, hướng đến mốc thông xe kỹ thuật

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    Cầu cạn Vành đai 3 tăng tốc, hướng đến thông xe vào tháng 11 - Ảnh 10.
    Cầu cạn Vành đai 3 tăng tốc, hướng đến thông xe vào tháng 11 - Ảnh 11.

    Vành đai 3 đoạn qua khu đô thị Vinhomes Grand Park với hệ thống tường chống ồn dài khoảng 9 km

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    Cầu cạn Vành đai 3 tăng tốc, hướng đến thông xe vào tháng 11 - Ảnh 9.

    Những lá cờ được công nhân cắm trên đoạn Vành đai 3 đã hoàn thiện, đánh dấu từng phần việc đang về đích

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    Cầu cạn Vành đai 3 tăng tốc, hướng đến thông xe vào tháng 11 - Ảnh 13.
    Cầu cạn Vành đai 3 tăng tốc, hướng đến thông xe vào tháng 11 - Ảnh 14.

    Nút giao HLD là một trong những vị trí quan trọng, kết nối Vành đai 3 với cầu Nhơn Trạch đang đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục đường dẫn vào cao tốc và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    Cầu cạn Vành đai 3 tăng tốc, hướng đến thông xe vào tháng 11 - Ảnh 15.

    Đến nay, nút giao Tân Vạn cơ bản hoàn thành. Các nhà thầu đang tiếp tục triển khai những phần việc còn lại, chuẩn bị kết nối với đoạn tuyến Vành đai 3 trên cao phía đông theo kế hoạch trong tháng 11.2026

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

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