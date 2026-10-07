Tăng tốc thi công Vành đai 3 đoạn trên cao, hướng đến thông xe vào tháng 11

Trên công trường Vành đai 3 TP.HCM, đoạn trên cao phía đông đi qua các khu đô thị thuộc thành phố Thủ Đức (cũ) đang bước vào giai đoạn hoàn thiện các hạng mục cuối cùng. Từ trên cao, cầu cạn Vành đai 3 dài 14,7 km đã hiện rõ hình hài.
Tuy nhiên, để có thể đưa tuyến đường vào khai thác đồng bộ, các đơn vị thi công tập trung xử lý những hạng mục còn lại, đặc biệt tại hai đầu tuyến là nút giao HLD và nút giao Tân Vạn.
Dự án Vành đai 3 TP.HCM hiện đạt sản lượng thi công khoảng 81%. Dù vậy, tiến độ một số đoạn phải điều chỉnh sang năm 2027, trong khi đoạn trên cao phía đông dài 14,7 km qua địa bàn thành phố Thủ Đức (cũ) được đặt mục tiêu thông xe trong tháng 11.2026. Trước đó, chủ đầu tư từng đặt mục tiêu thông xe tạm đoạn cầu cạn này vào ngày 30.9.2026
Công trường Vành đai 3 bước vào giai đoạn nước rút, tập trung hoàn thiện các hạng mục còn lại trước khi đưa tuyến đường vào khai thác
ẢNH: NGỌC DƯƠNG
Đoạn cầu cạn Vành đai 3 qua khu vực đô thị phía đông TP.HCM, khi hoàn thiện và kết nối đồng bộ với các tuyến cao tốc, sẽ góp phần giảm áp lực giao thông cửa ngõ phía đông, tăng kết nối với Đồng Nai, các cảng và sân bay Long Thành
ẢNH: NGỌC DƯƠNG
Vành đai 3 đoạn qua khu đô thị Vinhomes Grand Park với hệ thống tường chống ồn dài khoảng 9 km
ẢNH: NGỌC DƯƠNG
Nút giao HLD là một trong những vị trí quan trọng, kết nối Vành đai 3 với cầu Nhơn Trạch đang đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục đường dẫn vào cao tốc và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây
ẢNH: NGỌC DƯƠNG
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