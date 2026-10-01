9 km tường chống ồn đã hoàn thành trên Vành đai 3 TP.HCM

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Đoạn Vành đai 3 trên cao đi qua các khu đô thị thuộc TP.Thủ Đức cũ được lắp hơn 9.100 tấm chống ồn, dài khoảng 9 km. Giải pháp giúp giảm thiểu tiếng ồn và đảm bảo an toàn giao thông khi đưa tuyến đường vào khai thác.
Hơn 9.100 tấm chống ồn đã được lắp đặt nối tiếp, dài khoảng 9 km của tuyến Vành đai 3 TP.HCM trên cao, tạo thành dải chắn liên tục cao khoảng 4 m, tính từ mặt đường. Từ xa, hệ thống tường chống ồn nổi bật trên tuyến Vành đai 3, bao quanh phần đường dành cho dòng xe lưu thông.
Hệ thống tường chống ồn trên tuyến Vành đai 3 được triển khai từ cuối năm 2025 và hoàn thành trong tháng 7.2026.
Hơn 9.100 tấm chống ồn được dài lắp đặt dài khoảng 9 km, với tổng diện tích bề mặt khoảng 18.260 m². Khi đưa vào khai thác, những tấm chắn này vừa tạo lớp ngăn cách giữa tuyến Vành đai 3 trên cao với không gian đô thị bên dưới, vừa góp phần hạn chế tiếng ồn từ phương tiện đến các khu dân cư dọc tuyến.
Hệ thống tường chống ồn được lắp đặt dọc Vành đai 3, đoạn đi qua khu đô thị Vinhomes Grand Park
ẢNH: NGỌC DƯƠNG
Vành đai 3 TP.HCM dài 76,34 km, đi qua TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh, với tổng mức đầu tư 75.378 tỉ đồng. Trong đó, tuyến chính cao tốc dài khoảng 70 km. Dự án được chia thành 8 dự án thành phần, gồm 4 dự án xây dựng và 4 dự án giải phóng mặt bằng.
Một số đoạn tuyến đã được thông xe kỹ thuật từ tháng 12.2025. Theo kế hoạch, khoảng 40 km trong tổng số 70 km tuyến chính cao tốc sẽ hoàn thành vào ngày 30.9. Toàn bộ dự án dài 76,34 km dự kiến hoàn thành vào ngày 30.12.
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