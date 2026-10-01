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    Thời sựDân sinh

    9 km tường chống ồn đã hoàn thành trên Vành đai 3 TP.HCM

    Ngọc Dương
    Ngọc Dương
    Đoạn Vành đai 3 trên cao đi qua các khu đô thị thuộc TP.Thủ Đức cũ được lắp hơn 9.100 tấm chống ồn, dài khoảng 9 km. Giải pháp giúp giảm thiểu tiếng ồn và đảm bảo an toàn giao thông khi đưa tuyến đường vào khai thác.

    Hơn 9.100 tấm chống ồn đã được lắp đặt nối tiếp, dài khoảng 9 km của tuyến Vành đai 3 TP.HCM trên cao, tạo thành dải chắn liên tục cao khoảng 4 m, tính từ mặt đường. Từ xa, hệ thống tường chống ồn nổi bật trên tuyến Vành đai 3, bao quanh phần đường dành cho dòng xe lưu thông. 

    9 km tường chống ồn đã thành hình trên Vành đai 3 TP.HCM - Ảnh 1.

    Vành đai 3 đoạn qua khu đô thị Vinhomes Grand Park với hệ thống tường chống ồn được lắp đặt dọc một bên tuyến (bên còn lại dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2), tạo lớp chắn giữa đường trên cao và khu dân cư

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    Hệ thống tường chống ồn trên tuyến Vành đai 3 được triển khai từ cuối năm 2025 và hoàn thành trong tháng 7.2026. 

    Hơn 9.100 tấm chống ồn được dài lắp đặt dài khoảng 9 km, với tổng diện tích bề mặt khoảng 18.260 m². Khi đưa vào khai thác, những tấm chắn này vừa tạo lớp ngăn cách giữa tuyến Vành đai 3 trên cao với không gian đô thị bên dưới, vừa góp phần hạn chế tiếng ồn từ phương tiện đến các khu dân cư dọc tuyến.

    9 km tường chống ồn đã thành hình trên Vành đai 3 TP.HCM - Ảnh 2.

    Tường chống ồn, tạo lớp chắn giữa dòng xe và các khu dân cư dọc tuyến

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    9 km tường chống ồn đã thành hình trên Vành đai 3 TP.HCM - Ảnh 3.

    Khoảng 9 km Vành đai 3 qua khu đô thị Vinhomes Grand Park được lắp đặt tường chống ồn

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    9 km tường chống ồn đã thành hình trên Vành đai 3 TP.HCM - Ảnh 4.

    Hiện hệ thống tường chống ồn trên Vành đai 3 TP.HCM mới được lắp đặt ở một bên tuyến, trên đoạn từ nút giao Tân Vạn đến cầu Nhơn Trạch

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    9 km tường chống ồn đã thành hình trên Vành đai 3 TP.HCM - Ảnh 5.
    9 km tường chống ồn đã thành hình trên Vành đai 3 TP.HCM - Ảnh 6.

    Hệ thống tường chống ồn được lắp đặt dọc Vành đai 3, đoạn đi qua khu đô thị Vinhomes Grand Park

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    9 km tường chống ồn đã thành hình trên Vành đai 3 TP.HCM - Ảnh 7.

    Tính từ mặt đường, hệ thống tường chống ồn cao khoảng 4 m, tạo thành lớp chắn dọc đoạn Vành đai 3 đi qua khu vực đô thị. Với thiết kế này, hệ thống vừa tạo lớp ngăn cách giữa dòng xe với các công trình xung quanh, vừa hạn chế tác động của tiếng ồn từ phương tiện lưu thông

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    9 km tường chống ồn đã thành hình trên Vành đai 3 TP.HCM - Ảnh 8.

    Các tấm chống ồn được làm từ vật liệu nhựa chuyên dụng, kết hợp khung nhôm, có khả năng chịu tác động của thời tiết và đáp ứng yêu cầu sử dụng lâu dài ngoài trời

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    9 km tường chống ồn đã thành hình trên Vành đai 3 TP.HCM - Ảnh 9.

    Các tấm chống ồn được cố định trên hệ thống khung và cột dọc tuyến nhằm bảo đảm ổn định trong quá trình khai thác

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    9 km tường chống ồn đã thành hình trên Vành đai 3 TP.HCM - Ảnh 10.

    Không chỉ có tác dụng hạn chế tiếng ồn từ dòng phương tiện, tường còn giúp che chắn gió tuyến đường trên cao. Đây là yếu tố được tính đến nhằm đảm bảo độ an toàn trong quá trình lưu thông của phương tiện

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    9 km tường chống ồn đã thành hình trên Vành đai 3 TP.HCM - Ảnh 11.

    Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM, hệ thống này giúp mức ồn giảm xuống dưới 70 dB, đạt ngưỡng an toàn theo quy chuẩn

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    9 km tường chống ồn đã thành hình trên Vành đai 3 TP.HCM - Ảnh 12.

    Các tấm chống ồn được cố định trên hệ thống khung và cột dọc tuyến nhằm bảo đảm ổn định trong quá trình khai thác

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    9 km tường chống ồn đã thành hình trên Vành đai 3 TP.HCM - Ảnh 13.

    Các đơn vị thi công đang hoàn thiện những hạng mục cuối trên tuyến Vành đai 3 để chuẩn bị cho ngày thông xe

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    9 km tường chống ồn đã thành hình trên Vành đai 3 TP.HCM - Ảnh 14.

    Cùng với tường chống ồn, đoạn Vành đai 3 TP.HCM trên cao dài gần 15 km đã hoàn thành nhiều hạng mục như thảm nhựa, dải phân cách và lan can

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    9 km tường chống ồn đã thành hình trên Vành đai 3 TP.HCM - Ảnh 15.

    Ở hướng cuối của đoạn Vành đai 3 trên cao, tuyến kết thúc tại nút giao với cao tốc TP.HCM - Long Thành. Tại đây, các nhịp cầu chính đã được kết nối liền mạch, các đơn vị thi công đang hoàn thiện những nhánh dẫn vào cao tốc và cầu Nhơn Trạch

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    Vành đai 3 TP.HCM dài 76,34 km, đi qua TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh, với tổng mức đầu tư 75.378 tỉ đồng. Trong đó, tuyến chính cao tốc dài khoảng 70 km. Dự án được chia thành 8 dự án thành phần, gồm 4 dự án xây dựng và 4 dự án giải phóng mặt bằng.

    Một số đoạn tuyến đã được thông xe kỹ thuật từ tháng 12.2025. Theo kế hoạch, khoảng 40 km trong tổng số 70 km tuyến chính cao tốc sẽ hoàn thành vào ngày 30.9. Toàn bộ dự án dài 76,34 km dự kiến hoàn thành vào ngày 30.12.

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