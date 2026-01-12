Tàng trữ ma túy và vũ khí quân dụng

Ngày 12.1, thông tin từ Công an P.Nam Đông Hà (Quảng Trị) cho biết đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ 2 nghi phạm có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và vũ khí quân dụng.

Hai nghi phạm bị lực lượng chức năng bắt giữ ẢNH: CÔNG AN P.NAM ĐÔNG HÀ

Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 10.1, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an P.Nam Đông Hà đã phát hiện và bắt quả tang hai nghi phạm L.Q.T (20 tuổi, trú tại khu phố 11, P.Nam Đông Hà) và M.T (35 tuổi, trú tại khu phố 3, P.Nam Đông Hà) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và vũ khí quân dụng.

Một khẩu súng và 16 viên đạn cùng hơn 3.300 viên ma túy bị lực lượng chức năng thu giữ ẢNH: CÔNG AN P.NAM ĐÔNG HÀ

Tang vật thu được 3.327 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến và 1 khẩu súng cùng 16 viên đạn.

Hiện tại, vụ việc đang được Công an P.Nam Đông Hà tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.