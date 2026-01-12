Tàng trữ ma túy và vũ khí quân dụng

Ngày 12.1, thông tin từ Công an P.Nam Đông Hà (Quảng Trị) cho biết đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ 2 nghi phạm có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và vũ khí quân dụng.
Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 10.1, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an P.Nam Đông Hà đã phát hiện và bắt quả tang hai nghi phạm L.Q.T (20 tuổi, trú tại khu phố 11, P.Nam Đông Hà) và M.T (35 tuổi, trú tại khu phố 3, P.Nam Đông Hà) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và vũ khí quân dụng.
Tang vật thu được 3.327 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến và 1 khẩu súng cùng 16 viên đạn.
Hiện tại, vụ việc đang được Công an P.Nam Đông Hà tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.
