Tặng vé trải nghiệm Bà Nà cho 100 cặp đôi đến TP.Đà Nẵng đám cưới, trăng mật

Ngày 29.3, Sở Du lịch TP.Đà Nẵng triển khai chương trình kích cầu du lịch và thu hút du khách đến TP.Đà Nẵng năm 2024 với chủ đề "Enjoy Danang 2024".



Trong quý 1, hoạt động du lịch khả quan với hơn 1,88 triệu lượt khách lưu trú, tăng 23,4% so với cùng kỳ 2023. Trong đó, khách quốc tế lưu trú ước đạt gần 636.000 lượt, tăng 21,6% so với cùng kỳ 2023; khách nội địa lưu trú ước đạt gần 1,25 triệu lượt, tăng 24,3% so với cùng kỳ 2023.

Trong 3 tháng đầu năm 2024, tổng số chuyến bay đến TP.Đà Nẵng ước đạt 9.550 chuyến, với khoảng 1,59 triệu lượt khách, trong đó có 4.798 chuyến bay nội địa và 4.752 chuyến bay quốc tế.

Biểu diễn nghệ thuật tại Khu du lịch Bà Nà Hills NGUYỄN TÚ

Dự kiến trong quý 2, TP.Đà Nẵng có 5 chặng bay quốc tế mở mới và khôi phục từ các thành phố Đài Trung, Cao Hùng, Viêng Chăn, Manila, Fukushima.

Theo Sở Du lịch, năm 2024, TP.Đà Nẵng có các sản phẩm du lịch đặc sắc thuộc các nhóm: sự kiện - lễ hội, du lịch ẩm thực, du lịch đêm, du lịch cưới, du lịch MICE.

Để phát triển sản phẩm du lịch mới, nâng cao chất lượng dịch vụ vận chuyển, Sở Du lịch ký kết hợp tác với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Sun Group ra mắt du lịch tàu hỏa; cùng Vietnam Airlines xúc tiến du lịch thị trường nội địa, quốc tế trọng điểm như Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Nhật Bản, Singapore, Malaysia…

Các sản phẩm du lịch mới 2024 có thể kể đến là trình diễn nhạc nước, múa rối nước, moto nước, flyboard kèm hiệu ứng âm thanh, ánh sáng và pháo hoa (Danang River Show), phố đi bộ Bạch Đằng, dịch vụ đêm cầu Nguyễn Văn Trỗi và công viên bờ Đông, chương trình Tận hưởng du lịch Đà Nẵng bằng tàu hỏa du lịch (Danang Wow Train), tàu hỏa du lịch Huế - Đà Nẵng "Kết nối di sản miền Trung", tour trải nghiệm ẩm thực Danang Food Tour.

TP.Đà Nẵng dành tặng 100 vé trải nghiệm Bà Nà Hills cho các cặp đôi đến TP.Đà Nẵng làm đám cưới, trăng mật và kỷ niệm ngày cưới NGUYỄN TÚ

Đáng chú ý, để kích cầu du lịch, chương trình Enjoy Danang 2024 tặng hơn 10.000 voucher miễn phí và ưu đãi giảm giá với tổng trị giá 5 tỉ đồng cho du khách.



Trong đó, TP.Đà Nẵng ưu tiên tặng 2.000 vé xem Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng cho du khách đăng ký mua dịch vụ/sản phẩm du lịch Đà Nẵng trên các nền tảng trực tuyến (Kkday, Traveloka) và trên trang website của chương trình enjoydanang.vn, các trang mạng xã hội của du lịch Đà Nẵng.

Du khách còn được tham gia minigame/vòng quay may mắn tại quầy thông tin du lịch Đà Nẵng (sân bay Đà Nẵng, Trung tâm Hỗ trợ du khách). Du khách quốc tế được tặng vé xem các show biểu diễn nghệ thuật,

Đặc biệt, 100 cặp đôi đầu tiên chọn TP.Đà Nẵng để tổ chức đám cưới, kỷ niệm ngày cưới, kỳ nghỉ trăng mật cũng được tặng vé trải nghiệm Khu du lịch Bà Nà Hills của Sun Group.

Ông Trần Chí Cường, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, đề nghị Sở Du lịch và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ trong việc kiểm soát giá cả, chất lượng dịch vụ, đảm bảo an ninh an toàn. Đồng thời, có nhiều sản phẩm kích cầu hấp dẫn, gia tăng trải nghiệm cho du khách khi đến TP.Đà Nẵng để góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến TP.Đà Nẵng an toàn, đặc sắc và mến khách.