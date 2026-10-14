Táo bón mãi không khỏi: Có phải đang điều trị sai cách?

Tình trạng táo bón kéo dài nhưng không cải thiện có thể khiến người bệnh phải nhiều lần thay đổi chế độ ăn uống, sinh hoạt, thậm chí sử dụng thuốc nhuận tràng. Tuy nhiên, nếu việc điều trị không mang lại hiệu quả như mong đợi, người bệnh cần xem xét lại nguyên nhân và cách xử trí thay vì chỉ tiếp tục áp dụng một phương pháp trong thời gian dài.

Việc điều trị táo bón cần phù hợp với nguyên nhân và tình trạng của từng người. Những thói quen trong sinh hoạt, cách sử dụng thuốc hay việc tự điều trị không đúng cách đều có thể ảnh hưởng đến hiệu quả kiểm soát triệu chứng. Nhận biết những yếu tố này sẽ giúp người bệnh có hướng xử trí phù hợp và hạn chế tình trạng kéo dài, tái diễn.

PGS-TS-BS Bùi Hữu Hoàng - Ban chuyên gia Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đang khám cho bệnh nhân



Thông qua những chia sẻ của PGS-TS-BS Bùi Hữu Hoàng - Ban chuyên gia Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, Chủ tịch Hội Gan Mật TP.HCM, Phó chủ tịch Hiệp hội Y học TP.HCM, chương trình sẽ giúp người xem hiểu rõ hơn về những nguyên nhân khiến táo bón kéo dài không cải thiện, các sai lầm thường gặp trong quá trình điều trị và những lưu ý để việc xử trí đạt hiệu quả. Qua đó, người bệnh có thêm kiến thức để chủ động điều chỉnh cách chăm sóc và theo dõi tình trạng sức khỏe tiêu hóa.