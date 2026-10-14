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    Táo bón mãi không khỏi: Có phải đang điều trị sai cách?

    Táo bón mãi không khỏi: Có phải đang điều trị sai cách?

    Triệu Hà
    Triệu Hà
    Táo bón kéo dài nhưng không cải thiện dù đã thay đổi chế độ ăn uống, sinh hoạt, thậm chí đã sử dụng thuốc nhuận tràng có thể khiến người bệnh băn khoăn về hiệu quả điều trị. Liệu nguyên nhân có nằm ở những thói quen tưởng chừng vô hại hay cách xử trí chưa đúng đắn?

    Tình trạng táo bón kéo dài nhưng không cải thiện có thể khiến người bệnh phải nhiều lần thay đổi chế độ ăn uống, sinh hoạt, thậm chí sử dụng thuốc nhuận tràng. Tuy nhiên, nếu việc điều trị không mang lại hiệu quả như mong đợi, người bệnh cần xem xét lại nguyên nhân và cách xử trí thay vì chỉ tiếp tục áp dụng một phương pháp trong thời gian dài.

    Việc điều trị táo bón cần phù hợp với nguyên nhân và tình trạng của từng người. Những thói quen trong sinh hoạt, cách sử dụng thuốc hay việc tự điều trị không đúng cách đều có thể ảnh hưởng đến hiệu quả kiểm soát triệu chứng. Nhận biết những yếu tố này sẽ giúp người bệnh có hướng xử trí phù hợp và hạn chế tình trạng kéo dài, tái diễn.

    Táo bón mãi không khỏi: Có phải đang điều trị sai cách? - Ảnh 1.

    PGS-TS-BS Bùi Hữu Hoàng - Ban chuyên gia Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đang khám cho bệnh nhân

    Thông qua những chia sẻ của PGS-TS-BS Bùi Hữu Hoàng - Ban chuyên gia Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, Chủ tịch Hội Gan Mật TP.HCM, Phó chủ tịch Hiệp hội Y học TP.HCM, chương trình sẽ giúp người xem hiểu rõ hơn về những nguyên nhân khiến táo bón kéo dài không cải thiện, các sai lầm thường gặp trong quá trình điều trị và những lưu ý để việc xử trí đạt hiệu quả. Qua đó, người bệnh có thêm kiến thức để chủ động điều chỉnh cách chăm sóc và theo dõi tình trạng sức khỏe tiêu hóa.

    Táo bón mãi không khỏi: Có phải đang điều trị sai cách? - Ảnh 2.

    Mời quý vị đón xem chuỗi chương trình 'Chủ động khoẻ để yêu thương' được thực hiện bởi Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM với sự phối hợp của Abbott Việt Nam, về bệnh lý táo bón và tiêu chảy vào lúc 19 giờ thứ tư và thứ sáu hàng tuần từ ngày 4.9 - 9.10.2026 trên kênh Fanpage và YouTube Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.

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