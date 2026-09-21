Táo bón ở người cao tuổi: Vì sao cần xử trí đúng cách?

Loét trực tràng sau nhiều lần bơm thụt do táo bón

Bệnh nhân nam (69 tuổi, ở TP.HCM), đến khám tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM vì đau vùng hậu môn và táo bón mạn tính. Bệnh nhân bị táo bón khoảng 2 năm, không có cảm giác buồn đại tiện; cứ 3 - 4 ngày phải uống thuốc nhuận tràng và bơm thụt hậu môn mới đại tiện được.

Bệnh nhân đang dùng thuốc điều trị tăng huyết áp và tiểu đường hằng ngày, ít uống nước và không ăn rau. Gia đình không có tiền sử bệnh tiêu hóa.

Nội soi đại tràng phát hiện một ổ loét đơn độc khoảng 1,5 cm ở trực tràng, nghi do chấn thương từ những lần bơm thụt.

Bác sĩ tư vấn bệnh nhân thay đổi thói quen sinh hoạt, uống đủ nước, bổ sung chất xơ hòa tan và sử dụng thuốc nhuận tràng loại thẩm thấu, giúp giữ nước lâu trong ruột. Sau 2 tuần điều trị, bệnh nhân đại tiện dễ dàng mỗi ngày, không còn đau thốn hậu môn.

Ở người cao tuổi, điều trị táo bón cần cân nhắc đồng thời nguyên nhân, hiệu quả, tính an toàn, bệnh nền và các thuốc đang sử dụng ẢNH: BVCC

Không phải cứ “ăn nhiều rau” là cải thiện được táo bón

Trong chuỗi chương trình “Chủ động khỏe để yêu thương” do Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM phối hợp cùng Abbott Việt Nam thực hiện, Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Bùi Hữu Hoàng, Ban Chuyên gia Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết khi tuổi cao, hoạt động của đường tiêu hóa có thể chậm hơn. Người cao tuổi cũng thường ít vận động, ăn uống kém hoặc không uống đủ nước. Tiểu đường, suy giáp, Parkinson cùng một số thuốc đang sử dụng cũng có thể góp phần gây táo bón hoặc làm nặng tình trạng này. Vì vậy, xử trí táo bón ở người cao tuổi cần xác định các yếu tố như bệnh nền, thuốc đang sử dụng, chế độ ăn uống và mức độ vận động.

Uống đủ nước, bổ sung chất xơ và duy trì vận động phù hợp là những biện pháp nền tảng. Tuy nhiên, với người cao tuổi nhai kém hoặc nhu động ruột giảm, lựa chọn thực phẩm và sử dụng chất xơ đúng cách quan trọng hơn việc “chỉ tăng lượng rau trong khẩu phần”.

Nếu đã điều chỉnh ăn uống và sinh hoạt nhưng tình trạng đại tiện vẫn không cải thiện nhiều, bác sĩ có thể cân nhắc sử dụng thuốc hỗ trợ tùy trường hợp. Thuốc nhuận tràng thẩm thấu là một trong những nhóm thường được sử dụng, giúp giữ nước trong lòng ruột, làm mềm phân và hỗ trợ đại tiện.

Người cao tuổi nên đi khám khi táo bón kéo dài, thường xuyên tái diễn, mới xuất hiện hoặc có thay đổi bất thường trong thói quen đại tiện, đặc biệt khi kèm đau bụng nhiều, đi ngoài ra máu, sụt cân không rõ nguyên nhân hoặc ảnh hưởng đáng kể đến ăn uống, sinh hoạt.

Thay vì tự ý dùng thuốc hoặc lạm dụng các biện pháp hỗ trợ đại tiện, nên trao đổi với bác sĩ để được đánh giá phù hợp.