Tạo cơ hội cho trẻ em vùng xa

Đây không chỉ là sự đổi mới trong cách tổ chức hoạt động mà còn thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ trước một vấn đề có ý nghĩa lâu dài. Bởi trẻ em chính là tương lai của đất nước. Chăm lo cho trẻ em hôm nay chính là đầu tư cho sự phát triển bền vững của ngày mai. Và ở những nơi còn nhiều khó khăn, sự đồng hành ấy càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từng phát biểu tại lễ khởi công xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, THCS tại các xã biên giới, nhấn mạnh mục tiêu để "mỗi trẻ em vùng cao, vùng xa đều có cơ hội học tập, phát triển và vươn tới tương lai tươi sáng". Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định mỗi ngôi trường nơi biên giới không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức mà còn là "pháo đài của tri thức, văn hóa và lòng yêu nước". Đó là thông điệp cho thấy sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với thế hệ trẻ ở những vùng còn nhiều gian khó.

Hưởng ứng tinh thần đó, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong khuôn khổ Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và Đề án "Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030". Không chỉ dừng lại ở những hoạt động trao quà, các chương trình năm nay hướng đến mục tiêu tạo dựng môi trường học tập, vui chơi và phát triển bền vững cho trẻ em.

Tại nhiều xã biên giới, điều kiện học tập, vui chơi và tiếp cận các dịch vụ dành cho trẻ em vẫn còn hạn chế. Không ít em nhỏ thiếu sân chơi, thiếu sách đọc, thiếu kỹ năng sống và cơ hội phát triển toàn diện. Chính vì vậy, việc tổ chức Đoàn lựa chọn trẻ em vùng khó khăn làm trọng tâm của chiến dịch năm nay mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu phát triển công bằng giữa các vùng miền.

Nhiều suất học bổng được trao cho học sinh là nguồn động viên để các em tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ học tập. Điểm đáng chú ý là có công trình được đầu tư mang giá trị sử dụng lâu dài, như công trình "Không gian đọc sách tương tác và sinh hoạt Đội" mở ra môi trường học tập mới, giúp học sinh có điều kiện tiếp cận tri thức; công trình "Không gian thể thao cộng đồng" và sân chơi thiếu nhi tạo thêm địa điểm sinh hoạt, vui chơi lành mạnh cho trẻ em trong dịp hè. Đặc biệt, lớp dạy bơi miễn phí cùng các trang thiết bị học bơi được trao tặng cho thiếu nhi là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực. Không chỉ giúp các em có một mùa hè bổ ích, chương trình còn trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước, một trong những nguy cơ thường gặp đối với trẻ em trong thời gian nghỉ hè… Còn nhiều công trình khác nữa mà Đoàn thanh niên đang tập trung cho trẻ em năm nay.

Song song đó, việc ký kết nghĩa với 14 xã biên giới đất liền và ra mắt 6 đội hình thanh niên tình nguyện đã tạo nên mạng lưới kết nối rộng khắp để các hoạt động hỗ trợ trẻ em được triển khai thường xuyên và hiệu quả hơn.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 lan tỏa tinh thần xung kích, tình nguyện chung sức của người trẻ cùng cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị trong việc chăm lo cho trẻ em, nhất là ở những địa bàn còn khó khăn. Khi mỗi em nhỏ đều có cơ hội học tập, vui chơi và phát triển, đó cũng là nền tảng để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng, tạo động lực cho đất nước phát triển nhanh và bền vững trong tương lai.