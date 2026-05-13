'Tạo môi trường xứng đáng để nhà giáo toàn tâm, toàn sức với nghề'

Ngày 13.5, Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi tiêu biểu thủ đô năm học 2025 - 2026. Sự kiện nhằm tôn vinh những thành tích xuất sắc của 771 học sinh tiêu biểu.

Dự và phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội biểu dương, chúc mừng 771 học sinh giỏi tiêu biểu của thủ đô, trong đó có 176 em xuất sắc đạt giải thưởng ở các kỳ thi quốc gia, quốc tế được vinh danh.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng trao tặng bằng khen cho các học sinh có thành tích xuất sắc ẢNH: THANH HÙNG

Dịp này, ông Trần Đức Thắng nêu 6 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới mà ngành GD-ĐT Hà Nội cần tập trung triển khai thực hiện tốt.

Trong đó, giáo dục Hà Nội cần đi đầu trong ứng dụng AI, dữ liệu lớn và công nghệ số vào toàn bộ chuỗi hoạt động giáo dục - từ quản trị trường học, thiết kế bài giảng, đánh giá học sinh đến hỗ trợ phụ huynh.

Xây dựng cơ chế đồng bộ, hiệu quả để phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng nhân tài thủ đô, tăng cường đầu tư có trọng điểm cho công tác bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi tham dự các kỳ thi quốc gia, khu vực và quốc tế.

Tạo điều kiện để học sinh giỏi Hà Nội có cơ hội học tập, giao lưu tại các môi trường giáo dục đẳng cấp quốc tế. "Thành tích của các cháu trên đấu trường quốc tế chính là thương hiệu và vị thế của giáo dục thủ đô", theo Bí thư Hà Nội.

Với các thầy giáo, cô giáo, Bí thư Trần Đức Thắng mong muốn mỗi nhà giáo của thủ đô luôn gương mẫu về mọi mặt, không ngừng tự học, tự bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới cách quản lý, cách dạy, cách học để có thêm nhiều học sinh chăm ngoan, học giỏi hơn nữa. Làm sao để mỗi thầy cô thực sự là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

"Thành phố cam kết tạo điều kiện, chính sách và môi trường xứng đáng để nhà giáo toàn tâm, toàn sức với nghề; đồng thời, thực hiện tốt luật Nhà giáo, bảo đảm vị thế và quyền lợi chính đáng của các thầy, cô giáo thủ đô", ông Trần Đức Thắng khẳng định.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, cũng cam kết sẽ giải phóng sức sáng tạo của đội ngũ nhà giáo và khơi thông nguồn lực xã hội.

"Để hiện thực hóa những mục tiêu vĩ mô, hạt nhân cốt lõi vẫn luôn là con người. Ngành giáo dục sẽ quyết liệt đổi mới phương thức quản trị, tăng cường phân cấp, trao quyền tự chủ mạnh mẽ cho các nhà trường. Song song với đó là chiến lược phát triển đội ngũ nhà giáo có tư duy đổi mới, vững vàng về năng lực số và ngoại ngữ", ông Hiền phát biểu.