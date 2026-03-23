‘Táo quân’ trở lại vào cuối tháng 3

Sự trở lại của Táo quân nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi trước đó, việc chương trình không lên sóng dịp tết đã để lại không ít tiếc nuối.

Các nghệ sĩ sẽ tái xuất trong tiểu phẩm Táo quân lên sóng vào ngày 29.3 này ẢNH: VTV

Theo thông tin đại diện Ban Văn hóa – Giải trí của Đài truyền hình Việt Nam xác nhận với Thanh Niên, sẽ có một tiểu phẩm Táo quân trong khuôn khổ chương trình đặc biệt Cuộc hẹn với tháng 3, nhân dịp kỷ niệm 30 năm Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng chương trình đầu tiên (31.3.1996 – 31.3.2026). Chương trình do NSƯT Đỗ Thanh Hải làm đạo diễn - người gắn bó với thương hiệu Táo quân suốt nhiều năm, hứa hẹn giữ được "chất" châm biếm, trào lộng đặc trưng và sẽ có những biến tấu phù hợp với bối cảnh mới.

Trong tiểu phẩm Táo quân tái xuất lần này có nhiều gương mặt quen thuộc đã làm nên thương hiệu Táo quân suốt hơn hai thập kỷ qua như NSND Quốc Khánh, NSND Tự Long, NSƯT Chí Trung, NSƯT Quang Thắng và nghệ sĩ Vân Dung. Đây được xem là những "linh hồn" của chương trình, góp phần tạo nên dấu ấn riêng với lối diễn xuất duyên dáng, khả năng tung hứng và ứng biến linh hoạt. Hiện tại các nghệ sĩ đang tích cực tập luyện để kịp lên sóng vào 29.3 tới. Nhà thiết kế Đức Hùng tiếp tục đảm nhận phần trang phục cho lần trở lại này của ê kíp Táo quân.

Các nghệ sĩ của Táo quân đang tập luyện để tái ngộ khán giả truyền hình ẢNH: VTV

Nói về sự trở lại này, NSƯT Chí Trung cho biết: "Chúng tôi có một cái format cũ, sẽ biến tấu một phần để đem lại niềm vui, hương vị của Táo quân đến khán giả".

Tuy nhiên, sự trở lại lần này cũng ghi nhận sự vắng mặt đáng chú ý của NSND Xuân Bắc và NSND Công Lý - hai nghệ sĩ từng gắn bó sâu đậm với hình ảnh Nam Tào và Bắc Đẩu. Việc thiếu vắng bộ đôi này phần nào khiến khán giả tiếc nuối, song cũng tạo ra sự tò mò về cách ê kíp làm mới và xây dựng mảng miếng hài trong phiên bản đặc biệt này.

Hiện tại đại diện VTV chưa tiết lộ cụ thể nội dung chương trình nhưng phiên bản lần này vẫn trung thành với tinh thần quen thuộc của Táo quân: phản ánh những vấn đề nổi cộm trong đời sống xã hội qua lăng kính hài hước, sắc sảo. Tuy nhiên, nội dung được cho là sẽ đặt trong không khí kỷ niệm, mang tính tổng kết và nhìn lại hành trình phát triển của truyền hình Việt Nam, từ đó mở rộng góc nhìn so với khuôn khổ "báo cáo Ngọc Hoàng" truyền thống.

Không đơn thuần là một chương trình giải trí, Táo quân từ lâu đã trở thành "món ăn tinh thần" quen thuộc của khán giả Việt mỗi dịp cuối năm. Vì vậy, việc chương trình không lên sóng vào Tết Nguyên đán 2026 từng làm dấy lên nhiều tranh luận về sự thay đổi định hướng sản xuất của VTV. Lần trở lại vào cuối tháng 3 này mang ý nghĩa đặc biệt, không chỉ đánh dấu cột mốc kỷ niệm của nhà đài mà còn như một lời "tái ngộ" với khán giả sau khoảng lặng bất ngờ.