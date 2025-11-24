Tạo sân chơi cân bằng, sòng phẳng để thu hút đoàn phim nước ngoài

Sự kiện có sự tham gia của ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL; bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh; bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM…

Các nhà sản xuất, đạo diễn quốc tế chia sẻ kinh nghiệm thu hút đoàn làm phim quốc tế đến VN Ảnh: BTC

Trong đó, phiên thảo luận bàn tròn với chủ đề Chia sẻ kinh nghiệm thu hút các đoàn làm phim trên thế giới và các bài học cho VN, với sự điều phối của nhà sản xuất Phạm Gia Quý, thu hút nhiều sự quan tâm. Tại đây, các diễn giả: đạo diễn Paul Brenner (Úc), nhà sản xuất Andy Ho (Singapore), nhà sản xuất Terry Gordon (Úc)… đã chia sẻ những kinh nghiệm thiết thực và đề xuất hướng đi cho VN trong việc thu hút đoàn phim quốc tế.

Theo các chuyên gia, VN là một trong những quốc gia có tiềm năng lớn nhất ở châu Á nhờ cảnh quan đa dạng, chi phí cạnh tranh và nền văn hóa giàu bản sắc, giúp thu hút các đoàn phim quốc tế. Tuy nhiên, VN cũng cần cải thiện nhiều vấn đề, từ cơ sở hạ tầng, dịch vụ hậu kỳ, hệ thống chính sách, chuẩn hóa dịch vụ và chủ động hơn trong chiến lược quảng bá để thu hút các dự án quy mô lớn. "Điều chúng tôi cần ở VN là phải mang đến sân chơi cân bằng, sòng phẳng như Thái Lan, Singapore... Các bạn cần đưa ra cơ sở vật chất, hạ tầng, chính sách hoàn tiền, ưu đãi rõ ràng để chào đón đoàn phim", một diễn giả chia sẻ.

Các nhà sản xuất cho rằng VN thiếu đơn vị phụ trách hỗ trợ đoàn phim, quy trình làm việc chậm và còn nhiều thủ tục phức tạp. Để thu hút đoàn phim quốc tế, VN cần cải thiện chính sách hỗ trợ, đặc biệt là ưu đãi tài chính như hoàn tiền và giảm thuế - yếu tố quan trọng để các đoàn phim cân đối ngân sách. Ngoài ra, ngành phim cần phát triển hệ thống dịch vụ và logistics chuyên nghiệp để hỗ trợ ê kíp nước ngoài, đồng thời tạo thêm thu nhập cho doanh nghiệp, lao động trong nước.

Đúc kết lại vấn đề, các diễn giả đưa ra những đề xuất để TP.HCM nói riêng và VN nói chung thu hút các nhà làm phim quốc tế. Đầu tiên là tránh thủ tục rườm rà. Các cơ quan quản lý cần thúc đẩy quy trình cấp giấy phép, hiệu quả và đơn giản cho đoàn làm phim. Cần đáp ứng tốt vấn đề lịch trình sản xuất. Quan trọng nhất là chính sách ưu đãi chi phí, hoàn tiền thuế. Cuối cùng, cần có không gian để thành viên đoàn phim dễ dàng làm việc, cụ thể là một trung tâm sản xuất hiện đại với đầy đủ trang thiết bị phục vụ quá trình sản xuất phim.

Theo ông Tạ Quang Đông, TP.HCM có nhiều tiềm năng nhờ nguồn lực phong phú, bối cảnh đa dạng cùng cơ chế đặc thù. Tuy nhiên, để triển khai hiệu quả, thành phố cần xây dựng một bộ máy điều phối liên ngành, đủ thẩm quyền và rút ngắn thủ tục cho đoàn phim. Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL cũng lưu ý việc chuẩn bị hạ tầng, dịch vụ hấp dẫn, mang bản sắc riêng đồng thời đầu tư đào tạo nhân lực bài bản. Ông cho biết Bộ đã cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, rút thời gian cấp phép xuống chỉ vài ngày. Bên cạnh đó, luật Điện ảnh mới được đánh giá là cởi mở hơn. Theo ông, VN cũng có nhiều dẫn chứng thành công, nếu TP.HCM làm tốt có thể trở thành trung tâm sản xuất phim mạnh mẽ hơn, kết nối sâu hơn với quốc tế.