Tập đoàn Chị Em Rọt mới chỉ hoàn tiền cho 6 khách hàng

Trong vụ án nhóm KOL Quang Linh Vlogs, Hằng du mục, hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên cùng 2 bị can khác lừa dối khách hàng để bán kẹo Kera, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) xác định các bị can đã quảng bá thổi phồng loại kẹo này và bán được 129.617 hộp cho 56.385 khách hàng, hưởng lợi bất chính 12,4 tỉ đồng.

Hoa hậu Thùy Tiên, Hằng du mục và Quang Linh Vlogs quảng cáo kẹo Kera trên livestream ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Quá trình điều tra, C01 đã làm việc với 22 khách hàng trú tại TP.HCM mua tổng cộng 107 hộp kẹo Kera với tổng số tiền hơn 16 triệu đồng. Trong đó, có người mua 23 hộp với số tiền 3,45 triệu đồng.

Các khách hàng đề nghị cơ quan điều tra làm rõ để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và yêu cầu được hoàn lại số tiền đã bỏ ra mua kẹo.

Kết luận điều tra cũng thể hiện, đại diện Tập đoàn Chị Em Rọt mới chỉ làm việc và hoàn tiền cho 6 khách hàng.

Kẹo có thành phần thuốc nhuận tràng nhưng không công bố

Cũng theo kết luận điều tra, đơn vị sản xuất kẹo Kera là Công ty CP Asia Life (Công ty Asia) đã sai ngay từ khi lập hồ sơ tự công bố sản phẩm, khi không đúng công thức và thực tế sản xuất.

Bị can Nguyễn Phong, Chủ tịch HĐQT Công ty Asia ANHR: BCA

Theo quy định thì buộc phải công bố đầy đủ các thành phần có trong sản phẩm nhưng Công ty Asia chỉ đưa thông tin về 22 thành phần nguyên liệu sản xuất kẹo mà không đưa thông tin về 6 chất phụ gia có trong thành phần.

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn nâng khống tỷ lệ hàm lượng 10 loại bột rau củ quả từ 0,747% lên thành 28,13% để chuyển cho đơn vị tư vấn làm hồ sơ tự công bố sản phẩm kẹo Kera.

Hoa hậu Thùy Tiên được cha nộp hơn 3 tỉ đồng khắc phục hậu quả

Công ty Asia đã sản xuất được 167.963 hộp và bán cho Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt (Tập đoàn Chị Em Rọt) do Hằng du mục làm Chủ tịch HĐQT 160.127 hộp với tổng số tiền 5,6 tỉ đồng, được thanh toán hơn 5 tỉ đồng. Trong khi đó, chi phí sản xuất 160.127 hộp kẹo chỉ hơn 2 tỉ đồng, cụ thể 1 hộp 30 viên là 32.452 đồng.

Nhóm của Hằng du mục quảng cáo thổi phồng, bán 129.617 hộp đã thu về hơn 17,5 tỉ đồng, lãi gấp hơn 4 lần giá sản xuất.

C01 xác định kẹo Kera là hàng giả về chất lượng vì thành phần thực tế không đủ so với công bố.

Kẹo Kera được xác định là hàng giả về chất lượng ẢNH: T.L

Kết quả trưng cầu giám định của Bộ Công an thể hiện, trong các mẫu kẹo Kera gửi giám định phát hiện tổng khối lượng 10 loại bột rau củ quả không như thông tin về thành phần trong thông tin trên nhãn sản phẩm và bản tự công bố sản phẩm là 28,13%/viên kẹo.

Ngoài ra, kết quả giám định còn thể hiện kẹo Kera có hàm lượng chất sorbitol hàm lượng trung bình là 33,8%, tuy nhiên chất này không được ghi trên nhãn sản phẩm và bản tự công bố.

Loại chất này thuộc nhóm thuốc nhuận tràng, có tác dụng tăng tiết mật và nhuận mật, được chỉ định dùng để trị đầy bụng, chậm tiêu, buồn nôn. Chất này cũng có tác dụng phụ là nguy cơ gây ỉa chảy và đau bụng, chống chỉ định với người tắc nghẽn đường dẫn mật.