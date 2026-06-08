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Kinh tế Chính sách - Phát triển

EVN lên tiếng về lãi đột biến và số tiền 152.000 tỉ đồng gởi ngân hàng

Nguyên Nga
Nguyên Nga
08/06/2026 06:30 GMT+7

Tối 7.6, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có thông cáo báo chí làm rõ một số thông tin trong báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty mẹ - EVN và báo cáo hợp nhất của Tập đoàn. Trong đó, Tập đoàn nhấn mạnh sự khác biệt giữa các chỉ tiêu lợi nhuận và lý giải về số dư tiền gửi ngân hàng hợp nhất lên tới 152.000 tỉ đồng.

Hết lỗ lũy kế hợp nhất, nhưng vẫn còn lỗ lũy kế 5.611 tỉ đồng

Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN cho biết, Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ - EVN và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của EVN đã được Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán và cho ý kiến khách quan.

Theo Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ - EVN năm 2025 đã được kiểm toán, thì lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt 39.762 tỉ đồng, số lỗ lũy kế đến hết năm 2025 còn 5.611 tỉ đồng. Vấn đề này EVN cũng đã có văn bản báo cáo Bộ Công thương ngày 14.5.2026.

Ngoài ra, Báo cáo tài chính hợp nhất của EVN có chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất toàn Tập đoàn là 51.881 tỉ đồng, trong đó phần thuộc Công ty mẹ là 50.511 tỉ đồng (Chỉ tiêu số 61). Chỉ tiêu này bao gồm lợi nhuận của Công ty mẹ - EVN và lợi nhuận thuộc Công ty mẹ - EVN tại các công ty con.

"Do đó, số liệu này khác với số liệu trình bày tại Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ - EVN. Ngoài ra, cần lưu ý rằng Chỉ tiêu số 61 tại Báo cáo tài chính hợp nhất chưa xét tới việc trích lập các quỹ ở các công ty con, phương án phân phối/giữ lại lợi nhuận theo quyết định của đại hội đồng cổ đông", thông cáo của EVN nêu.

EVN lên tiếng về lãi đột biến và số tiền 152.000 tỉ đồng gởi ngân hàng- Ảnh 1.

Lỗ lũy kế của công ty mẹ EVN giảm từ 44.792 tỉ đồng xuống còn 5.600 tỉ đồng

ẢNH: Đ.N.T

Như vậy, theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, kết quả như sau:

Thứ nhất, lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ - EVN năm 2025 đạt 39.762 tỉ đồng, hết năm 2025 số lỗ lũy kế của Công ty mẹ EVN còn 5.611 tỉ đồng.

Thứ 2, lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2025 đạt 51.881 tỉ đồng, không còn lỗ lũy kế hợp nhất.

Số dư tiền gửi vẫn chưa đủ để trả nợ ngay cho các nhà cung ứng

Liên quan số dư tiền gửi có kỳ hạn tại Báo cáo tài chính hợp nhất, EVN cũng thông tin như sau: Tổng số tiền gửi ngân hàng hợp nhất cuối năm 2025 (bao gồm tiền, tương đương tiền, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là 152.000 tỉ đồng) là số liệu tổng hợp từ tất cả báo cáo tài chính của các đơn vị thành viên của EVN. Trong đó bao gồm cả các đơn vị phát điện, truyền tải điện, phân phối điện và dịch vụ phụ trợ.

EVN cho rằng, nếu so với số dư nợ ngắn hạn tại cùng thời điểm là hơn 227.000 tỉ đồng thì mức tiền gửi 152.000 tỉ đồng vẫn chưa thể đáp ứng được việc trả nợ ngay cho các nhà cung cấp nhiên liệu (than, dầu, khí) và trả tiền mua điện từ các nhà máy điện ngoài EVN (tổng cộng hơn 118.000 tỉ đồng). Ngoài ra còn phải trả nợ vay đến hạn hơn 47.000 tỉ đồng. "Điều này cho thấy nhu cầu vốn cho đầu tư và sản xuất kinh doanh của EVN và các đơn vị thành viên là rất lớn. Do đó việc số dư tiền gửi cần được xem xét tổng thể cùng với số nợ phải trả của EVN và các đơn vị thành viên", EVN nhấn mạnh và cho rằng, việc duy trì số dư tiền gửi là cần thiết để Tập đoàn và các đơn vị có nguồn lực phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được giao,.

Chẳng hạn, các đơn vị phát điện cần có số dư tiền lớn để mở thư tín dụng (L/C) thanh toán cho các đơn vị cung cấp nhiên liệu trong nước hoặc nhập khẩu. EVN cần phải đảm bảo thanh toán hàng tháng cho các nhà đầu tư bên ngoài bán điện cho EVN. Đặc biệt trong giai đoạn vừa qua khi giá nhiên liệu đầu vào diễn biến khó lường và nhiều thời điểm tăng cao đột biến. Để đảm bảo không ảnh hưởng đến an ninh cung ứng điện thì EVN và các đơn vị phát điện phải có sự cân đối dòng tiền và dự phòng thích hợp.

Hơn nữa, số dư nợ vay của EVN và các đơn vị là rất lớn, riêng số dư nợ vay ngắn hạn đã lên tới 47.000 tỉ đồng, đòi hỏi EVN phải đảm bảo khả năng sẵn sàng trả nợ vay, đảm bảo tín nhiệm tín dụng.

Đại diện EVN cho hay, nhằm đảm bảo cung ứng điện trong dài hạn, nhu cầu đầu tư xây dựng của EVN và các đơn vị hiện là rất lớn. Trong đó có nhiều dự án nguồn và lưới điện cấp bách, trọng điểm, yêu cầu vốn đầu tư đặc biệt lớn. EVN và các đơn vị phải đảm bảo cung cấp đủ vốn theo kế hoạch, có dự phòng vốn trong trường hợp chậm giải ngân từ nguồn vốn tín dụng để đảm bảo tiến độ dự án đã được giao.

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