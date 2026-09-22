Tập đoàn Nhật NEC lập ban hoàn toàn do tác nhân AI đảm nhiệm

NEC đã thành lập Ban Lực lượng lao động và AI kinh doanh vào ngày 1.8, với mục tiêu nâng cao năng suất thông qua sự hợp tác giữa con người và AI.

NEC xem AI là công cụ giúp nâng cao tiềm năng của con người thay vì chỉ là giải pháp thay thế lực lượng lao động Ảnh: Reuters

Cơ cấu ban này bao gồm bốn cấp độ: Trưởng ban AI, Hội đồng AI (đánh giá hoạt động của bộ phận dưới góc độ quản lý), các quản lý AI (điều hành hoạt động) và các nhân viên AI (thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể).

Được xếp ngang hàng với các ban nhân sự và pháp chế, ban AI này "tuyển dụng" 17 tác nhân mang tên người thật. Trong số đó có Asami Banmen, tác nhân cập nhật màn hình hiển thị danh sách hỗ trợ bán hàng vào mỗi buổi sáng; và Hajime Ande, tác nhân trích xuất các vấn đề kinh doanh từ biên bản cuộc họp.

Khi nhận được yêu cầu giải quyết vấn đề kinh doanh từ nội bộ công ty, ban AI sẽ tự động xử lý nhiệm vụ bằng cách tạo ra mô hình AI mới hoặc áp dụng các biện pháp khác.

Tuy nhiên, các tác nhân này chỉ được phép bắt đầu thực hiện nhiệm vụ sau khi NEC đã huấn luyện ban AI về bộ quy tắc ứng xử, các quy định và những nguyên tắc khác.

Việc kiểm soát chất lượng, cũng như đưa ra quyết định và đánh giá cuối cùng, thuộc trách nhiệm của các nhân viên giám sát hoạt động của tác nhân AI.

Trong giai đoạn chạy thử nghiệm kéo dài một tháng vào tháng 7, ban AI đã rút ngắn thời gian thực hiện các công việc như phân tích quản lý, mô phỏng, phát hiện rủi ro và xử lý dữ liệu phục vụ các cuộc họp điều hành xuống còn 1/7 so với trước đây.

Trong bối cảnh lực lượng lao động ngày càng giảm, NEC xem AI là công cụ giúp nâng cao tiềm năng của con người thay vì chỉ là giải pháp thay thế họ.

Với đội ngũ nhân sự khoảng 100.000 người làm việc tại NEC và các công ty thành viên, tập đoàn điện tử này có kế hoạch đánh giá hiệu quả cũng như nghiên cứu các vấn đề phát sinh từ ban AI. NEC dự định chia sẻ bí quyết vận hành và các kiến thức chuyên môn tích lũy được từ dự án mới nhất này cho các khách hàng doanh nghiệp, theo Asahi Shimbun.