Tập huấn triển khai các hoạt động phát triển năng lực số tại tỉnh Vĩnh Long

Tiếp nối chuỗi hoạt động tập huấn triển khai phong trào "Bình dân học vụ số" và phát triển năng lực số năm 2026, ngày 5 - 6.11.2026, tại tỉnh Vĩnh Long, chương trình tiếp tục được tổ chức dành cho cán bộ Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn viên, hội viên và thành viên các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở cấp tỉnh và cấp xã.

Chương trình tập huấn phát triển năng lực số năm 2026 diễn ra tại tỉnh Vĩnh Long trong 2 ngày 5 - 6.11 ẢNH: CTV

Theo đó, cán bộ Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội được tập huấn chuyên đề "Nâng cao kiến thức, kỹ năng về công nghệ số". Trong khi đó, đoàn viên, hội viên và thành viên các tổ chức thành viên được tập huấn chuyên đề "Nâng cao năng lực bảo đảm an toàn, an ninh trên môi trường số".

Cán bộ Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội được tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về công nghệ số ẢNH: CTV

Nội dung tập huấn tập trung vào các kỹ năng thiết yếu như nhận diện rủi ro, bảo vệ tài khoản, danh tính số và dữ liệu; phòng chống lừa đảo trên không gian mạng; sử dụng internet và mạng xã hội an toàn, có trách nhiệm.

Thông qua chương trình, đội ngũ cán bộ, đoàn viên, hội viên được nâng cao nhận thức, kiến thức và năng lực số. Đồng thời, hoạt động góp phần phát huy vai trò của các tổ chức thành viên trong tuyên truyền, vận động, lan tỏa kỹ năng số đến cộng đồng, thúc đẩy phong trào "Bình dân học vụ số" ngày càng thiết thực, hiệu quả.