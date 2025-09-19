TP.HCM hướng tới nâng cao năng lực số cho cán bộ cấp xã

Sáng 19.9, tại UBND TP.HCM, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM tổ chức phiên giải trình việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM; giải ngân vốn đầu tư công, chuyển đổi số và xây dựng chính quyền số.

Phiên giải trình do ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng đoàn ĐBQH TP.HCM chủ trì.

Cùng dự phiên giải trình có ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; các ĐBQH TP.HCM, các chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo các sở, ban ngành TP.HCM...

Ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH TP.HCM phát biểu tại phiên giải trình ẢNH: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại phiên giải trình, ông Nguyễn Văn Lợi cho biết, thực hiện chương trình hoạt động của Đoàn ĐBQH, trong tháng 8 và 9.2025, Đoàn ĐBQH TP.HCM đã tổ chức 12 đoàn khảo sát ở các phường, xã và tổ chức phiên giải trình ở cấp sở.

Theo đó, qua các buổi giải trình, Đoàn đã tiếp thu, nghiên cứu nhằm tham mưu, bổ sung xây dựng cơ chế đặc thù cho TP.HCM phát triển trong thời gian tới. Cụ thể, nghiên cứu bổ sung nội dung vào Nghị quyết 98 của Quốc hội; chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số và công tác giải ngân vốn đầu tư công đối với các công trình trọng điểm, hạ tầng chiến lược của TP.HCM.

Theo Trưởng đoàn ĐBQH TP.HCM, thành phố thực hiện tốt các nội dung trên sẽ góp phần tạo môi trường đầu tư thông thoáng hạ tầng giao thông, đô thị hiện đại thông suốt, điều hành quản trị xã hội thông minh trong điều kiện mới hình thành siêu đô thị TP.HCM.

Từ đó, ông Nguyễn Văn Lợi đề nghị các đại biểu dự phiên giải trình chất vấn, thảo luận và hiến kế để làm rõ các nội dung thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM; giải ngân vốn đầu tư công, chuyển đổi số và xây dựng chính quyền số.

Đại diện các sở, ngành báo cáo giải trình ẢNH: DƯƠNG TRANG

Xây dựng sổ tay cẩm nang thực hiện thủ tục hành chính cho cấp xã

Phó giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Nguyễn Bắc Nam cho biết, sở đang tham mưu để xây dựng sổ tay cẩm nang thực hiện các thủ tục hành chính cho cấp xã. Đồng thời ban hành các quy trình để giải quyết các thủ tục phi địa giới hành chính để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, tránh tình trạng quá tải hồ sơ.

Phó giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Nguyễn Bắc Nam ẢNH: DƯƠNG TRANG

Về kế hoạch tuyển dụng, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, ông Nguyễn Bắc Nam cho hay, sở đã tham mưu UBND TP.HCM triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức và hướng tới nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.

Song song đó, TP.HCM đã tổ chức các lớp bồi dưỡng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào công việc cho đội ngũ cán bộ, công chức. Đồng thời đã có kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức bồi dưỡng chuyên sâu về nghiệp vụ.

Về kế hoạch tuyển dụng, Sở Nội vụ TP.HCM cho biết, sở đang xây dựng dự thảo kế hoạch tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, sau khi có quyết định của cấp thẩm quyền thì sẽ tiến hành triển khai.

TP.HCM giải ngân đạt gần 54.000 tỉ đồng

Báo cáo với Đoàn ĐBQH, ông Hoàng Vũ Thảnh, Phó giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, cho biết năm 2025, TP.HCM được Thủ tướng giao giải ngân trong kế hoạch đầu tư công gần 119.000 tỉ đồng. Đến nay, đã giải ngân đạt gần 54.000 tỉ đồng (đạt tỷ lệ 45,2% kế hoạch vốn Thủ tướng giao). Trong các tháng còn lại của năm, để đạt 100% mức vốn Thủ tướng giao, TP.HCM cần tiếp tục giải ngân hơn 65.000 tỉ đồng.

Theo Phó giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, việc điều chỉnh quy định trong lĩnh vực đầu tư công cũng ảnh hưởng đến tiến độ thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư... các dự án trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, UBND cấp xã được giao làm chủ đầu tư một số dự án đầu tư công nhưng không có ban quản lý dự án xây dựng chuyên trách, việc này dẫn đến lúng túng trong thực hiện đầu tư công... Một số dự án gặp khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và công tác di dời hạ tầng kỹ thuật điện.

Một số dự án lớn trọng điểm như đường Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc Thủ Dầu Một - Chơn Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu... có nhu cầu rất lớn về vật liệu xây dựng như cát, đá, đất đắp nền... Tuy nhiên, nguồn cung trong khu vực đang có dấu hiệu thiếu hụt, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ các dự án.



