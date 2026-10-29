MTTQ Việt Nam tập huấn nâng cao năng lực số

Sáng 29.10, tại thành phố Cần Thơ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức chương trình tập huấn triển khai các hoạt động phát triển năng lực số năm 2026 cho cán bộ MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn viên, hội viên, thành viên các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam.

Chương trình nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng số thiết thực, giúp học viên ứng dụng công nghệ vào công việc, đời sống. Bên cạnh đó, nâng cao ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhận diện, phòng tránh các nguy cơ mất an toàn trên không gian mạng.

Ông Nguyễn Hải Nam, Phó chánh văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ẢNH: TÔ THẮM

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Hải Nam, Phó chánh văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết việc nâng cao năng lực số cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân có ý nghĩa thiết thực, góp phần đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác và phục vụ nhân dân.

Ông Nguyễn Hải Nam mong rằng, qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng để cung cấp thêm kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm, tiếp tục nâng cao hiệu quả các mặt công tác, phục vụ hiệu quả cho các chương trình, hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ nói riêng và toàn hệ thống chính trị nói chung.

Ông Nguyễn Hải Nam đề nghị các học viên tham gia đầy đủ các nội dung, chủ động trao đổi với báo cáo viên, mạnh dạn đặt câu hỏi, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn công tác để được hướng dẫn, giải đáp.

Song song đó, học viên cần tích cực thực hành, chú trọng những kỹ năng có thể vận dụng vào công việc hằng ngày.

Báo cáo viên chia sẻ về nâng cao năng lực số tại chương trình tập huấn ẢNH: TÔ THẮM

Tại chương trình tập huấn, các báo cáo viên đã chia sẻ về nhận diện rủi ro, xây dựng hệ thống phòng vệ số; xử lý sự cố, bảo vệ dữ liệu và duy trì an toàn hệ thống; sử dụng internet, mạng xã hội an toàn, có trách nhiệm...

Theo đó, chương trình tập huấn triển khai các hoạt động phát triển năng lực số nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng số thiết thực, giúp học viên ứng dụng công nghệ vào công việc, đời sống; đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhận diện và phòng tránh các nguy cơ mất an toàn trên không gian mạng.

Lớp tập huấn diễn ra trong 2 ngày (29 - 30.10).