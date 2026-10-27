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    Phòng mạch online

    Tập kegel suốt 2 tháng nhưng vẫn són tiểu sau sinh, nguyên nhân do đâu?

    Ngọc Chi
    Ngọc Chi
    'Sau sinh, em bị són tiểu nhẹ và tự tập kegel theo hướng dẫn trên YouTube mỗi ngày. Sau 2 tháng, tình trạng chưa cải thiện đáng kể. Liệu em tập sai nhóm cơ? Bệnh viện có phương pháp vật lý trị liệu chuyên sâu nào giúp phục hồi sàn chậu không? (Hoàng My, 34 tuổi, Long An).

    Bác sĩ chuyên khoa 1 Đặng Ngọc Tuyền - Bác sĩ Sản Phụ khoa, Bệnh viện Phương Nam trả lời: Chào Hoàng My, són tiểu (tiểu không tự chủ) là triệu chứng rất phổ biến ở phụ nữ sau sinh. Nguyên nhân chủ yếu do hệ thống cơ và dây chằng vùng sàn chậu bị giãn, tổn thương trong quá trình mang thai và chuyển dạ. Việc chị em chủ động tìm hiểu các bài tập kegel để cải thiện chức năng sàn chậu là tinh thần rất đáng ghi nhận.

    Tuy nhiên, nếu đã kiên trì tập luyện đều đặn khoảng 2 tháng mà tình trạng són tiểu vẫn không thuyên giảm, khả năng cao là bạn đang thực hiện sai kỹ thuật do không tập đúng nhóm cơ. Một số lỗi phổ biến khi tự tập kegel tại nhà là thay vì co thắt cơ sàn chậu, người tập lại gồng nhầm cơ vùng bụng, mông hoặc đùi. Việc co sai cơ không những làm giảm hiệu quả điều trị mà đôi khi còn tạo áp lực ngược lên vùng đáy chậu.

    Tập Kegel suốt 2 tháng nhưng vẫn són tiểu, nguyên nhân do đâu? - Ảnh 1.

    Tập bài tập sàn chậu

    ẢNH MINH HỌA: NGỌC CHI TẠO BỞI AI

    Ngoài ra, với những trường hợp cơ sàn chậu quá yếu, việc tự tập qua màn hình video sẽ không cung cấp đủ phản hồi sinh học để biết mình đang làm đúng hay sai, giữ cơ đủ lâu hay chưa. Do đó, thay vì tiếp tục tự tập tại nhà, chị em nên đến các cơ sở y tế có chuyên khoa sàn chậu để được thăm khám và đánh giá toàn diện.

    Hiện nay, như tại Bệnh viện Phương Nam, quy trình chẩn đoán và đánh giá chức năng sàn chậu được thực hiện chuyên sâu thông qua sự phối hợp giữa thăm khám lâm sàng, chỉ định cận lâm sàng và xây dựng phác đồ điều trị, phục hồi sàn chậu cá thể hóa theo từng bệnh nhân với sự hỗ trợ của các thiết bị, máy móc với công nghệ hiện đại.

    Siêu âm cơ sàn chậu

    Để đánh giá vùng sàn chậu, bác sĩ sẽ tiến hành siêu âm sàn chậu để khảo sát hình thái và cấu trúc giải phẫu vùng sàn chậu. Phương pháp này giúp đánh giá hình ảnh, độ dày và tính liên tục của khối cơ nâng hậu môn. Ngoài ra kiểm tra vị trí cổ bàng quang, niệu đạo và phát hiện sớm các tình trạng sa cơ quan vùng chậu đi kèm (như sa bàng quang, sa tử cung). Bên cạnh đó, quan sát chuyển động thực tế của sàn chậu khi khách hàng thực hiện động tác rặn hoặc co thắt cơ.

    Đo lường sức cơ chuẩn xác bằng hệ thống

    Sau khi thăm khám hình thái, khách hàng sẽ được đo lường chức năng vận động của cơ qua hệ thống biofeedback (phản hồi sinh học). Trong quá trình tập, tín hiệu điện cơ sẽ phản hồi và hiển thị trực tiếp đồ thị lên màn hình quan sát, giúp đo lường chính xác lực co cơ tối đa, thời gian duy trì lực co và khả năng thả lỏng phối hợp cơ sàn chậu. Đồng thời giúp chị em nhận biết ngay lập tức mình đang co đúng hay sai nhóm cơ để điều chỉnh kỹ thuật tức thì ngay tại chỗ.

    Tập Kegel suốt 2 tháng nhưng vẫn són tiểu, nguyên nhân do đâu? - Ảnh 2.

    Bác sĩ chuyên khoa 1 Đặng Ngọc Tuyền đánh giá lực cơ sàn chậu của khách hàng qua hệ thống phản hồi sinh học tại Bệnh viện Phương Nam

    ẢNH: BVPN

    Phác đồ điều trị phục hồi không xâm lấn hay phẫu thuật

    Dựa trên kết quả siêu âm và đo lường, bác sĩ sẽ xây dựng phác đồ phục hồi cá thể hóa kết hợp đa công nghệ:

    Kích thích phản hồi sinh học: Giúp kích thích các sợi cơ yếu co thắt đúng nhịp, phục hồi phản xạ tự nhiên của cơ quan tiểu tiện bằng máy.

    Ghế điện từ trường tập trung cường độ cao: Ứng dụng sóng từ trường tập trung cường độ cao, giúp kích thích hàng ngàn cơn co thắt sâu ở vùng sàn chậu trong mỗi liệu trình ngắn. Phương pháp này giúp củng cố và gia tăng sức mạnh khối cơ sàn chậu nhanh chóng, hoàn toàn không xâm lấn, không gây cảm giác đau rát, khó chịu và đặc biệt là không cần thay trang phục khi tập luyện.

    Lời khuyên từ bác sĩ

    Chị em không nên chịu đựng âm thầm hay tiếp tục tự tập luyện kéo dài khi không thấy hiệu quả. Khi được đánh giá đúng nguyên nhân thông qua siêu âm và máy biofeedback, đồng thời áp dụng phác đồ phục hồi cá thể hóa, đại đa số phụ nữ bị són tiểu sau sinh đều có thể cải thiện đáng kể và lấy lại sự tự tin mà chưa cần đến can thiệp phẫu thuật.

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