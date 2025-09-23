Viện Lão hóa Quốc gia Mỹ cho biết khi người trung niên giữ được khối cơ và sức mạnh nhờ tập tạ nhẹ, họ có khả năng thực hiện các hoạt động hằng ngày an toàn hơn. Họ ít phụ thuộc vào người khác, nhờ đó nâng cao chất lượng sống.

Tập sức mạnh, hay còn gọi là kháng lực, giúp phát triển và duy trì khối cơ, làm chậm quá trình lão hóa cơ xương, duy trì chức năng vận động, giảm nguy cơ té ngã và mất khả năng tự chăm sóc, theo trang sức khỏe Livestrong (Mỹ).

Tập tạ nhẹ và những lợi ích không ngờ đến cho người trung niên

Nếu không thể tập nặng thì người trung niên hoàn toàn có thể tập nhẹ. Tập tạ nhẹ hoặc tải thấp là lựa chọn an toàn, hiệu quả nhưng tạo ra nhiều lợi ích sức khỏe cho người trung niên.

Tập tạ cũng đã được chứng minh là giúp khắc phục hoặc giảm thiểu các thay đổi tiêu cực do tuổi tác, chẳng hạn cơ bị teo lại, giảm mật độ xương, suy giảm chuyển hóa và tăng nguy cơ bệnh mạn tính.

Tập tạ nhẹ co thể giúp người trung niên nâng cao sức khỏe

Nhiều thử nghiệm lâm sàng cho thấy tập tạ nhẹ nhưng nếu số lần nâng mỗi hiệp đạt mức tối đa, đến trạng thái giới hạn cơ học thì cách tập này vẫn giúp tăng cơ hiệu quả tương đương với tập tạ khối lượng nặng.