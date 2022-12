Tập thể dục cường độ cao có thể làm giảm nguy cơ ung thư

Theo Phòng Kiểm soát Ung thư & Khoa học Dân số của Viện Ung thư Quốc gia (Mỹ), có hơn 623.000 người ở Mỹ đang phải đối mặt với ung thư vú, bàng quang, đại trực tràng, tuyến tiền liệt hoặc phổi di căn hoặc khối u ác tính di căn.

Đến năm 2025, con số này được dự đoán sẽ tăng lên hơn 693.000 người.

Một nghiên cứu mới cho thấy tập thể dục aerobic cường độ cao có thể làm giảm nguy cơ ung thư di căn.

Nghiên cứu tiết lộ rằng thực hiện bài tập aerobic cường độ cao có thể làm giảm nguy cơ phát triển ung thư di căn, theo các nhà nghiên cứu chính của nghiên cứu, tiến sĩ Yftach Gepner và tiến sĩ Carmit Levy.

Tiến sĩ Gepner giải thích: "Tập thể dục, với các tác dụng trao đổi chất và sinh lý độc đáo của nó, cho thấy mức độ ngăn ngừa ung thư cao hơn bất kỳ loại thuốc hoặc can thiệp y tế nào cho đến nay".

Nghiên cứu mới này có thể mở rộng, bao gồm cả việc thực hiện các bài tập thể dục aerobic, để tối ưu hóa việc ngăn ngừa "các loại ung thư di căn và ác tính nhất".

Đây là nghiên cứu đầu tiên thuộc loại này quan sát thấy tác động tích cực của bài tập đối với các cơ quan nội tạng có nhiều khả năng di căn hơn.

Nghiên cứu đã quan sát 3.000 người tham gia trong khoảng thời gian 20 năm, theo Đại học Tel Aviv (Israel).





Những người tập thể dục cường độ cao thường xuyên được phát hiện giảm 72% ung thư di căn so với những người tham gia không tập thể dục.

Tiến sĩ Levy giải thích: "Nghiên cứu của chúng tôi là nghiên cứu đầu tiên điều tra tác động của việc tập thể dục đối với các cơ quan nội tạng, nơi di căn thường phát triển, như phổi, gan và hạch bạch huyết".

Tiến sĩ Gepner nói thêm: "Kết quả của chúng tôi chỉ ra rằng không giống như bài tập đốt cháy chất béo tương đối vừa phải, đó là một hoạt động hiếu khí cường độ cao giúp ngăn ngừa ung thư.

Nếu phạm vi cường độ tối ưu để đốt cháy chất béo là 65-70% tốc độ xung tối đa, thì việc đốt cháy đường cần từ 80 đến 85% - ngay cả khi chỉ trong khoảng thời gian ngắn", theo Eat This, Not That!

Những người khỏe mạnh nên bao gồm các bài tập cường độ cao trong quá trình tập luyện của họ.

Ví dụ mà tiến sĩ Gepner nêu ra là chạy nước rút trong một phút, đi bộ, sau đó lại chạy nước rút.

Trước đây, những khoảng thời gian như thế này thường là một phần của thói quen tập luyện chuyên nghiệp.

Ngày nay, những khoảng thời gian như thế này là chế độ tập luyện phổ biến được sử dụng trong quá trình phục hồi chức năng phổi và tim.

"Kết quả của chúng tôi cho thấy rằng những người khỏe mạnh cũng nên bao gồm các thành phần cường độ cao trong chương trình thể dục của họ. Chúng tôi tin rằng các nghiên cứu trong tương lai sẽ cho phép cá nhân hóa y học để ngăn ngừa các bệnh ung thư cụ thể, với việc các bác sĩ xem xét tiền sử gia đình để đề xuất loại hoạt động thể chất phù hợp", tiến sĩ Gepner nói thêm, theo Eat This, Not That!