Tập thể dục tốt cho người có nguy cơ hoặc đang mắc bệnh thận thế nào?

Chức năng thận cực kỳ quan trọng với sức khỏe vì giúp lọc chất thải, điều hòa huyết áp, cân bằng điện giải và duy trì ổn định nội môi cho cơ thể. Khi thận giảm chức năng, cơ thể không thể đào thải hiệu quả độc tố, từ đó gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng như huyết áp cao, phù nề, thiếu máu..., theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Tập thể dục giúp cải thiện tuần hoàn máu đến thận ẢNH: AI

Tập thể dục giúp cải thiện sức khỏe thận bằng những cơ chế sau:

Cải thiện tuần hoàn máu đến thận

Một trong những lợi ích lớn nhất của tập thể dục là cải thiện lưu lượng máu toàn thân, trong đó có lưu thông máu đến thận. Lưu thông máu tốt hơn cũng đồng nghĩa với việc thận nhận được nhiều ô xy và chất dinh dưỡng hơn, giúp các nephron hoạt động hiệu quả hơn. Nephron là cấu trúc cơ bản của thận, thực hiện chức năng lọc máu, tạo nước tiểu và điều hòa cân bằng nước, điện giải trong cơ thể.

Nghiên cứu công bố trên chuyên san Clinical Journal of the American Society of Nephrology phát hiện thận ở những người tập luyện thường xuyên với cường độ vừa phải có khả năng lọc máu tốt hơn so với người ít vận động. Một số bằng chứng nghiên cứu khác cũng cho thấy tập luyện thường xuyên làm tăng tốc độ lọc cầu thận ở người mắc bệnh thận mạn tính giai đoạn nhẹ. Các bài tập như đi bộ nhanh, bơi lội hay đạp xe đặc biệt có lợi trong việc cải thiện lưu thông máu đến thận.

Hạ huyết áp

Huyết áp cao là nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến suy thận mạn tính. Áp lực trong động mạch quá cao sẽ làm tổn thương các mạch máu nhỏ trong thận, khiến chức năng lọc máu giảm dần qua thời gian.

Tập thể dục đều đặn đã được chứng minh là một trong những phương pháp không dùng thuốc hiệu quả nhất để kiểm soát huyết áp. Hiệp hội Tim mạch Mỹ cho biết chỉ cần 30 phút đi bộ nhanh mỗi ngày là đủ giúp người huyết áp cao hạ từ 5-10 mmHg huyết áp tâm thu. Với người mắc bệnh thận mạn tính, kiểm soát huyết áp bằng cách tập luyện giúp làm chậm tiến trình bệnh và giảm nguy cơ biến chứng tim mạch.

Kiểm soát đường huyết

Tiểu đường là nguyên nhân phổ biến thứ hai gây bệnh thận mạn, chỉ sau huyết áp cao. Lượng đường trong máu cao gây tổn thương vi mạch trong cầu thận, làm giảm khả năng lọc máu và gây rò rỉ protein albumin ra nước tiểu.

Tập thể dục giúp tăng độ nhạy insulin và cải thiện khả năng sử dụng đường glucose của cơ thể, từ đó làm giảm nguy cơ biến chứng thận. Đặc biệt, sự kết hợp giữa tập sức bền và sức mạnh được xem là cách tập tối ưu để kiểm soát đường huyết hiệu quả nhất, theo Healthline.