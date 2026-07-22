Tập thể dục và chơi thể thao sau 23 giờ, thói quen tiềm ẩn rủi ro

Theo ghi nhận tại công viên văn hóa Gò Vấp (P.An Nhơn, TP.HCM), từ khoảng 5 giờ sáng, nhiều người dân đến đi bộ, chạy bộ và tập các dụng cụ thể thao ngoài trời. Không chỉ người lớn tuổi, nhiều bạn trẻ cũng duy trì thói quen dậy sớm để rèn luyện sức khỏe.

Trần Minh Tân, sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam, cho biết vẫn giữ thói quen đi bộ mỗi sáng từ khi còn ở quê. "Thường mình dậy sớm ra công viên đi bộ rồi mới về ăn sáng, học tập và đi làm. Đi bộ giúp cơ thể khỏe khoắn, tinh thần tỉnh táo hơn để bắt đầu ngày mới", Tân nói. Lâm Vĩnh Đức, sinh viên Trường ĐH Văn Lang TP.HCM, cũng cho biết việc dậy sớm tập thể dục giúp điều hòa tâm trạng và nâng cao sức khỏe.

Các bạn trẻ đang chơi bóng rổ tại công viên số 1 Lý Thái Tổ sau 23 giờ ẢNH: TUẤN QUANG

Trong khi đó, sau 23 giờ tại công viên Bách Tùng Diệp (P.Sài Gòn, TP.HCM) hay công viên số 1 Lý Thái Tổ (P.Vườn Lài, TP.HCM), nhiều bạn trẻ vẫn nhảy hiphop, chơi bóng rổ. Lưu Hoài Vũ (30 tuổi, nhân viên văn phòng) cho biết do bận công việc nên thường chơi thể thao từ sau 21 giờ đến gần 1 giờ sáng. Nhiều người trẻ cũng chia sẻ đây là khoảng thời gian hiếm hoi để vận động sau một ngày học tập, làm việc căng thẳng.

Theo bác sĩ CK2 Phạm Thị Thanh Xuân, Trưởng khoa Tim mạch cấp cứu, Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM, sau khoảng 22 - 23 giờ, cơ thể bước vào giai đoạn chuẩn bị cho giấc ngủ khi melatonin tăng, còn nhịp tim, huyết áp và thân nhiệt giảm dần. Nếu tập luyện cường độ cao lúc này sẽ kích thích hệ thần kinh giao cảm, làm tăng adrenaline, cortisol và nhịp tim, khiến cơ thể khó chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi.

Không chỉ người lớn tuổi, còn có các bạn trẻ dậy từ sáng sớm để đi tập thể dục ẢNH: TUẤN QUANG

Bác sĩ Xuân cho rằng tập luyện vẫn tốt hơn không vận động, nhưng các bài nhẹ như đi bộ, yoga ít ảnh hưởng đến giấc ngủ hơn. Duy trì thói quen tập khuya có thể dẫn đến rối loạn giấc ngủ, mệt mỏi mãn tính, giảm tập trung, tăng stress sinh học, nguy cơ tăng huyết áp, rối loạn chuyển hóa và các bệnh tim mạch. Điều đáng lo ngại không phải chỉ là tập đêm mà là thiếu ngủ kéo dài, stress và hoạt động trái nhịp sinh học.

Ở góc độ chấn thương chỉnh hình, bác sĩ CK2 Phạm Thế Hiển (Bệnh viện Nguyễn Tri Phương) cho biết tập luyện quá khuya làm tăng nguy cơ chấn thương cơ, dây chằng và cột sống do cortisol xuống thấp, cơ thể giảm độ đàn hồi, trong khi cột sống đã chịu áp lực sau nhiều giờ ngồi làm việc. Về lâu dài, tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ thoái hóa khớp, loãng xương, hội chứng quá tải và rối loạn nhịp sinh học. "Người trẻ thường chủ quan vì cơ thể hồi phục nhanh, nhưng tổn thương tích lũy có thể không biểu hiện cho đến khi đã nghiêm trọng", bác sĩ Hiển nói.

Các chuyên gia khuyến cáo thời điểm phù hợp để tập luyện là buổi sáng hoặc đầu buổi tối trước 20 - 21 giờ. Nếu chỉ có thể tập muộn, nên giảm cường độ, ưu tiên đi bộ, yoga, giãn cơ, đạp xe nhẹ hoặc tập gym mức vừa. Những người mắc bệnh tim mạch, tăng huyết áp, mất ngủ kéo dài, bệnh lý cột sống, đang phục hồi chấn thương, phụ nữ mang thai, người cao tuổi hoặc đang mắc bệnh không nên tập sau 23 giờ.