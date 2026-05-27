Chiều 26.5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 10 của Bộ Chính trị, đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục theo dõi sát thực tiễn vận hành ở cơ sở, nhất là cấp xã sau sắp xếp, để kịp thời tháo gỡ khó khăn về biên chế, năng lực cán bộ, điều kiện bảo đảm và phân định thẩm quyền.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc

Đồng thời, Quốc hội cần phối hợp với các cơ quan để khắc phục những khó khăn rất thực tế mà báo cáo giám sát đã chỉ ra, như khối lượng công việc ở cấp xã tăng, một bộ phận cán bộ còn lúng túng, còn có biểu hiện cào bằng trong tổ chức bộ máy, biên chế; một số nơi năng lực thực thi chưa theo kịp yêu cầu phân cấp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Quốc hội thực hiện có hiệu quả việc tổng rà soát các văn bản quy phạm pháp luật theo chỉ đạo của Trung ương, tập trung phát hiện, tháo gỡ hết những điểm nghẽn về thể chế, nhất là những vấn đề liên quan đến mục tiêu tăng trưởng hai con số, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số...

Cùng đó, Quốc hội cần chủ động phối hợp với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan rà soát, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các văn bản pháp luật thuộc thẩm quyền, bảo đảm hoàn thiện trước tháng 3.2027.

Quốc hội cần tích cực tham gia tổng kết, đánh giá kết quả 1 năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng dẫn của Trung ương; kịp thời chỉnh sửa, bổ sung các quy định pháp luật cho phù hợp.

Chuyển từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển

Về triển khai thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, phải nhìn nhận rất rõ rằng yêu cầu tăng trưởng 2 con số là yêu cầu rất cao, rất khó, chưa có nhiều tiền lệ.

"Thể chế là một nguồn lực rất quan trọng cho phát triển. Vì vậy, trong công tác lập pháp phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa; phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển, tạo hành lang pháp lý để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, giải phóng sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trong thực tiễn, các cơ quan, bộ, ngành, địa phương thường kiến nghị có những cơ chế đặc biệt, thủ tục đặc biệt để tháo gỡ khó khăn cụ thể.

Nếu quy định đặt ra để kìm hãm phát triển thì cần sửa đổi; nhưng nếu mọi trường hợp đều xin cơ chế cá biệt, khác với thông thường, thì cũng phải tính đến tính thống nhất, ổn định của hệ thống pháp luật chung của quốc gia.

"Ai không đáp ứng yêu cầu thì kịp thời thay thế, điều chuyển"

Về công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, không thể đánh giá cán bộ chỉ theo hướng "hoàn thành nhiệm vụ" một cách an toàn, tròn vai, né tránh trách nhiệm.

"Đánh giá cán bộ phải thật sự thực chất, xuyên suốt, liên tục, đa chiều và gắn chặt với kết quả công việc, sản phẩm cụ thể, mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, phải gắn đánh giá cán bộ với bố trí, sử dụng cán bộ: ai làm tốt thì trọng dụng, giao việc lớn; ai không đáp ứng yêu cầu thì kịp thời thay thế, điều chuyển phù hợp.

Không thể để tình trạng đánh giá cán bộ rất tốt nhưng công việc trì trệ, kết quả công việc của cơ quan, đơn vị lại thấp. Cũng không thể để cơ chế đánh giá cào bằng, làm giảm động lực phấn đấu, giảm tính sáng tạo và trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.