Tập trung toàn lực chăm lo cho người dân TP.HCM dịp Tết 2023

Chiều 20.12, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP.HCM có buổi khảo sát, nghe báo cáo của các sở, ban ngành trên địa bàn TP.HCM về xây dựng kế hoạch chăm lo cho người dân đón Tết Quý Mão 2023. Ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM chủ trì buổi làm việc.

140 tỉ đồng chăm lo Tết cho người lao động

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM không có đơn hàng, cắt giảm lao động dẫn đến công nhân bị mất việc làm, ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập và đời sống của người lao động. Trước tình hình đó, Liên đoàn Lao động TP.HCM đã ban hành kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động với phương châm “Tết đến với mọi đoàn viên, người lao động”.

Cụ thể, Liên đoàn Lao động TP.HCM dự kiến tổ chức các chương trình “Tết sum vầy - Xuân tri ân”; họp mặt và tặng quà cho đoàn viên các nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức chương trình “Tấm vé nghĩa tình”; đặc biệt là tổ chức họp mặt chúc Tết tại các khu nhà trọ có công nhân lao động ở lại TP vui tết tại Liên đoàn Lao động Q.12, Q.Gò Vấp, Q.Bình Tân và các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn TP.HCM.

Ông Phạm Chí Tâm, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM cho biết, dự kiến tổng kinh phí chăm lo cho người lao động dịp tết nguyên đán 2023 là 140 tỉ đồng, trong đó cấp thành phố gần 19 tỉ đồng.

Cũng tại buổi làm việc, bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH cho biết, Sở đang có kế hoạch tổ chức các hoạt động chào đón năm mới hướng đến chăm lo cho đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trên địa bàn TP.HCM. Trong đó, trao hơn 313.000 suất quà cho các đối tượng thuộc diện chính sách có công; hơn 37.000 suất quà cho diện hộ nghèo; hơn 161.000 suất quà cho cho đối tượng diện bảo trợ xã hội và hơn 136.000 suất cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khu vực hành chính, sự nghiệp.

Năm nay, nhân kỷ niệm 55 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, Sở LĐ-TB-XH đề xuất tặng quà tết cho hơn 3.600 người có công trực tiếp tham gia cuộc tổng tiến công đang sinh sống tại TP.HCM. Tặng quà cho trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, mồ côi cha hoặc mẹ, mồ côi người nuôi dưỡng với kinh phí hơn 5 tỉ đồng,… Tổng kinh phí dự kiến tổ chức các hoạt động là gần 927 tỉ đồng, tăng hơn 76 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2022.

Hướng đến chăm lo cho các đối tượng phụ nữ, trẻ em, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP.HCM xây dựng kế hoạch chăm lo tết nguyên đán Quý Mão với chủ đề “Xuân yêu thương - Tết nghĩa tình”.





Phó chủ tịch Hội LHPN TP.HCM Trần Thị Phương Hoa cho biết, Hội LHPN TP.HCM sẽ trao 6.709 suất quà cho các đối tượng: nữ công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại các khu chế xuất, khu công nghiệp; phụ nữ khó khăn; phụ nữ khuyết tật; nữ công nhân môi trường đô thị; gia đình chính sách; nữ lão thành cách mạng; mẹ Việt Nam anh hùng,… với tổng kinh phí dự kiến hơn 6 tỉ đồng.

Ông Cao Thanh Bình bày tỏ ấn tượng với những con số được đưa ra, ghi nhận trong thời điểm khó khăn sau đại dịch nhưng các đơn vị đã chú trọng dồn lực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân dịp Tết Nguyên đán.

“Đây là con số không phải nhỏ, cho thấy sự quan tâm của các đơn vị đến đời sống của người dân dịp Tết Nguyên đán. Chúng ta cần phát huy và cố gắng chăm lo nhiều hơn nữa cho bà con ở cả vùng sâu vùng xa, chia sẻ với mọi đối tượng, không để sót người lao động nào không được hưởng các chính sách xã hội dịp Tết Nguyên đán 2023”, ông Bình nhấn mạnh.

Đảm bảo các hoạt động cho nhân dân yên tâm đón tết

Theo báo cáo của Sở VH-TT TP.HCM, dự kiến năm nay tại TP.HCM sẽ diễn ra 18 hoạt động chính và nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật, thể thao chào đón năm mới 2023. Để đảm bảo cho các hoạt động đón tết vui xuân của người dân được diễn ra an toàn, lành mạnh, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM đề nghị các đơn vị thực hiện tốt vai trò, chức năng của mình.

Cụ thể, đề nghị Sở Công thương đảm bảo bình ổn giá, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán; Sở Tài chính cần quản lý giá và theo sát diễn biến thị trường dịp trước, trong và sau tết, công khai thông tin giá để người dân yên tâm mua bán.

Ông Bình cũng đề nghị Giám đốc Công an TP.HCM chủ động nắm bắt các loại tội phạm mới, đặc biệt là trong dịp Tết có các nhóm tội phạm cờ bạc, đốt pháo. Giao thông cần được phân luồng, đảm bảo hạn chế ách tắc giờ cao điểm. Đồng thời, Cao Thanh Bình nhấn mạnh, Ban quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM tuyệt đối không để xảy ra hiện tượng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong thời gian trước, trong và sau Tết.