Tất cả học sinh TP.HCM được mượn sách giáo khoa miễn phí, dự kiến từ năm học tới

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện miễn phí sách giáo khoa là 567 tỉ đồng

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT TP.HCM tại buổi làm việc, TP.HCM dự kiến từ năm học 2026 - 2027, thực hiện miễn phí sách giáo khoa theo hình thức mượn - trả để tái sử dụng nhiều lần đối với tất cả học sinh phổ thông, người học có nhu cầu tại các cơ sở giáo dục thực hiện các chương trình giáo dục do Bộ ban hành bao gồm: Giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên cấp THCS cấp THPT và xóa mù chữ. Tổng kinh phí dự kiến 567 tỉ đồng.

Đây là thông tin mới so với thông tin vào đầu tháng 7, TP có kế hoạch cho học sinh lớp 1, lớp 6, lớp 10 mượn miễn phí sách giáo khoa và phát cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn từ năm học 2026-2027 và lộ trình hoàn tất các khối lớp vào năm 2029.

Ông Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM báo cáo tại buổi làm việc ẢNH: BẢO CHÂU

Lộ trình đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai

Cũng tại buổi làm việc, Sở GD-ĐT báo cáo công tác chuẩn bị điều kiện để triển khai thực hiện Đề án "Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045".

Theo đó, Sở GD-ĐT đã khảo sát năng lực tiếng Anh của gần 50.300 giáo viên phổ thông công lập; tổ chức tại 178 điểm khảo sát với 45.796 giáo viên tham gia, làm cơ sở xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí nhân sự.

Lộ trình đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai tại TP.HCM sẽ gồm các giai đoạn:

Giai đoạn 2026 - 2030: Tập trung xây dựng nền tảng, chuẩn bị các điều kiện bảo đảm thực hiện Đề án tại 100% cơ sở giáo dục; ưu tiên phát triển năng lực tiếng Anh cho đội ngũ, phấn đấu có từ 30% đến 40% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tham gia các chương trình bồi dưỡng năng lực tiếng Anh; 40% cơ sở giáo dục triển khai bồi dưỡng phương pháp dạy học các môn bằng tiếng Anh; 40% cơ sở giáo dục xây dựng được môi trường sử dụng tiếng Anh và 20% cơ sở giáo dục tổ chức giảng dạy một số môn học bằng tiếng Anh.

Giai đoạn 2031 - 2035: Tập trung huy động tổng thể các nguồn lực để đẩy mạnh triển khai đề án trên diện rộng; phấn đấu 100% cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên đạt chuẩn năng lực tiếng Anh theo kế hoạch; 100% cơ sở giáo dục hoàn thành bồi dưỡng đội ngũ giảng dạy bằng tiếng Anh; 50% cơ sở giáo dục triển khai chương trình dạy học bằng tiếng Anh theo kế hoạch đặc thù của đơn vị và ít nhất 50% cơ sở giáo dục thực hiện chương trình tiếng Anh tích hợp theo Đề án 5695 của thành phố.

Giai đoạn 2036 - 2045: Tập trung duy trì, nâng cao chất lượng; hiện đại hóa môi trường giáo dục, tiếp tục bồi dưỡng đội ngũ, phát triển chương trình dạy học và các hoạt động giáo dục bằng tiếng Anh, mở rộng hợp tác quốc tế; phấn đấu đến năm 2045 có từ 60% đến 70% cơ sở giáo dục triển khai chương trình tiếng Anh tích hợp.



