‘Tất tần tật’ những số liệu ‘siêu’ hay vòng bảng World Cup 2026: Messi, Mbappe, Ronaldo và những ai nữa?

Messi ghi bàn thứ 6 tại World Cup 2026 ảnh: reuters

World Cup của những kỷ lục

Tất tần tật vòng bảng World Cup 2026, những con số biết nói của Messi, Mbappe, Dembele, Ronaldo, Isak, Gilberto Mora… và rộng hơn là vô vàn cảm xúc từ những cột mốc thú vị, của những nền bóng đá lớn nhỏ khắp thế giới.

92 - Ai Cập cuối cùng đã chấm dứt cơn khát chiến thắng, sau cùng cũng đã có được 3 điểm đầu tiên tại World Cup đầu tiên sau 92 năm chờ đợi, kể từ lần đầu tiên tham dự World Cup năm 1934.

Tại World Cup 2026, trong lần thứ 4 tham dự và trận đấu thứ 9 ở giải vô địch thế giới, đội bóng "Các Pharaoh" đã biết mùi chiến thắng sau màn lội ngược dòng thắng ngược New Zealand 3-1 nhờ các bàn thắng của Zico, Mohamed Salah và Trezeguet.

Kỷ lục 92 năm của Ai Cập vượt qua Na Uy, đội lần đầu tiên tham dự năm 1938 và có chiến thắng đầu tiên sau 56 năm. Hàn Quốc mất 48 năm để có chiến thắng tại World Cup trong khi Peru, Bỉ, Hà Lan và Canada phải chờ đến 40 năm.

HLV Dick Advocaat phá kỷ lục "lão tướng" cầm quân tại World Cup ở tuổi 78 ảnh: reuters

78 - HLV HLV Dick Advocaat dẫn dắt đội tuyển Curacao đối đầu với Bờ Biển Ngà ở tuổi 78 năm và 271 ngày, lập kỷ lục nhà cầm quân lớn tuổi nhất trong lịch sử World Cup.

Trước World Cup 2026, kỷ lục trước đó thuộc về Otto Rehhagel, nhà cầm quân dẫn dắt đội tuyển Hy Lạp đối đầu với Argentina năm 2010 ở tuổi 71 năm và 317 ngày.

Tại World Cup 2026, kỷ lục của HLV Otto Rehhagel đã bị HLV Hugo Broos của Nam Phi phá vỡ trong trận đấu mở màn, trước khi người đồng nghiệp 74 tuổi Miroslav Koubek của CH Séc vượt qua lấy nó vài giờ sau đó.

HLV Hugo Broos và HLV Carlos Queiroz (73 tuổi) của Ghana sẽ trở thành những nhà cầm quân lớn tuổi nhất từng tham gia vòng đấu loại trực tiếp World Cup.

Dembele lập hat-trick vào lưới Na Uy chỉ sau 32 phút ảnh: reuters

32 - Ousmane Dembele của Pháp chỉ mất 32 phút trong trận đấu với Na Uy để lập cú hat-trick nhanh thứ 2 kể từ khi khai cuộc trong lịch sử World Cup.

Erich Probst đã làm được điều đó trong 24 phút cho Áo trong trận đấu với Tiệp Khắc năm 1954. Lionel Messi (trận Argentina gặp Algeria) và Jonathan David (Canada gặp Qatar) là 2 cầu thủ khác từng lập cú hat-trick ở vòng bảng.

17 - Sao trẻ Mexico, Gilberto Mora, ở tuổi 17 năm và 240 ngày, đã trở thành cầu thủ trẻ thứ 6 từng tham dự World Cup - chỉ "cao tuổi" hơn Pele, Salomon Olembe, Femi Opabunmi, Samuel Eto'o và Norman Whiteside.

Ibrahim Mbaye (Senegal), Kerim Alajbegovic (Bosnia & Herzegovina) và Lamine Yamal (Tây Ban Nha) đều 18 tuổi - lần lượt xếp thứ 4, 8 và 9 trong danh sách những cầu thủ ghi bàn trẻ nhất mọi thời đại của giải đấu.

Eloy Room có đến 16 pha cứu thua trong trận Curacao hòa Ecuador 0-0 ảnh: reuters

16 - Eloy Room đã có màn trình diễn xuất sắc với 16 pha cứu thua, giúp Curacao giành được trận hòa 0-0 đầy ấn tượng trước Ecuador. Đây là số pha cứu thua nhiều nhất từng được ghi nhận trong một trận đấu 90 phút. Nó ngang bằng với kỷ lục mọi thời đại do Tim Howard thiết lập trong trận Mỹ thua Bỉ ở hiệp phụ tại World Cup 2014 tại Brazil.

9 - Chỉ có 3 đội Argentina, Pháp và Mexico giành trọn 9 điểm ở vòng bảng. Bảng H, nơi Tây Ban Nha giành chiến thắng với 7 điểm, chỉ là bảng đấu thứ 4 trong lịch sử World Cup xuất hiện cảnh chỉ có một đội thắng 1 trận, sau bảng A năm 1982, bảng F năm 1990 và bảng B năm 1998.

6 - Đức thắng Curacao 6 bàn thắng lập kỷ lục chiến thắng đậm nhất. Đội bóng của Dick Advocaat gỡ hòa 1-1 và nhen nhóm cơ hội tạo nên một cú sốc lớn. Nhưng 6 bàn thắng trong 50 phút - trong đó có 2 bàn của Kai Havertz - đã giúp thầy trò HLV Julian Nagelsmann rời sân với kết quả chung cuộc 7-1.

Những tỷ số đậm tiếp theo đó là các trận đấu Canada thắng Qatar 6-0, Bồ Đào Nha thắng Uzbekistan 5-0 và Senegal thắng Iraq 5-0. Chỉ có 3 chiến thắng trong thế kỷ này có tỷ số đậm hơn chiến thắng của Đức: Bồ Đào Nha thắng CHDC Triều Tiên 7-0 năm 2010, Tây Ban Nha thắng Costa Rica 7-0 năm 2022 và Đức thắng Ả Rập Xê Út 8-0 năm 2002.

Ronaldo nổ súng trong 6 kỳ World Cup, cao tuổi thứ 2 có bàn thắng sau Roger Milla ảnh: reuters

6 - Siêu sao Cristiano Ronaldo đã phá kỷ lục ghi bàn ở 6 kỳ World Cup. Lionel Messi đứng thứ hai với 5 lần ra sân và ghi bàn cho Argentina ở đấu trường này (trừ năm 2010 anh tịt ngòi).

Với bàn thắng vào lưới Uzbekistan ở 41 tuổi, Ronaldo đã trở thành cầu thủ ghi bàn lớn tuổi thứ 2 trong lịch sử World Cup, chỉ sau huyền thoại Roger Milla của Cameroon. Ronaldo đã sánh ngang với Michael Laudrup của Đan Mạch và Messi khi trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất và lớn tuổi nhất của quốc gia mình tại World Cup.

6 - Lionel Messi của Argentina đang dẫn đầu cuộc đua giành Chiếc giày vàng với 6 bàn thắng. Bộ đôi Kylian Mbappe và Ousmane Dembele của Pháp, Vinicius Jr của Brazil và Erling Haaland của Na Uy đều có 4 bàn thắng. Mbappe và Messi có số lần tham gia vào bàn thắng nhiều nhất (6 bàn), trong khi Dembele, Vinicius và Deniz Undav của Đức xếp sau với 1 bàn.

Thủ môn Simon và Tây Ban Nha đang có 430 phút trắng lưới tại World Cup 2026 ảnh: reuters

3 - Bruno Guimaraes, Alexander Isak và Michael Olise dẫn đầu danh sách kiến tạo với 3 đường dọn cỗ thành bàn. Roberto Alvarado, Brahim Diaz, Breel Embolo, Julio Enciso, Ryan Gravenberch, Viktor Gyokeres, Joshua Kimmich, Kylian Mbappe, Hannibal Mejbri, Iliman Ndiaye, Martin Odegaard, Mohamed Salah, Nathan Saliba, Deniz Undav, Florian Wirtz và Chris Wood mỗi người có 2 pha kiến tạo.

0 - Tại World Cup 2026 này duy có Mexico và Tây Ban Nha đi tiếp mà không để thủng lưới bàn nào. Khung thành của họ chủ yếu được bảo vệ bởi Raul Rangel và Unai Simon.

Đây là lần đầu tiên La Rjoa giữ sạch mành lưới vượt qua vòng bảng World Cup. Simon đang có 430 phút trắng lưới tại World Cup. Kỷ lục của giải đấu là 517 phút, được thiết lập bởi thủ môn Walter Zenga (Ý) vào năm 1990.

Trong khi đó, Thibaut Courtois và Alisson đã nâng tổng số trận giữ sạch lưới của mình lên 8 và 7 trận. Kỷ lục giữ sạch lưới tại World Cup là 10 trận, được chia sẻ bởi Peter Shilton của Anh và Fabien Barthez (Pháp).