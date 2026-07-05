Tàu huấn luyện Thích Kế Quang của Trung Quốc thăm TP.HCM

Tàu Thích Kế Quang số hiệu 83 tiến vào cảng Lotus TP.HCM ảnh: thụy miên

Tại lễ đón ở cầu cảng Lotus, Trưởng đoàn Hải quân Việt Nam là đại tá Phạm Tiến Dũng, Phó tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân Việt Nam, đã chào đón đại tá Lưu Chiêm Phong và đại tá Hứa Kiến Quốc – đồng chỉ huy biên đội tàu 83 của Hải quân Trung Quốc.

Phía Việt Nam còn có đại diện UBND TP.HCM, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biến 3, Bộ Tư lệnh TP.HCM, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. HCM, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng TP.HCM; Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Cục Đối ngoại, Cục Bảo vệ An ninh Quân đội; Cảng vụ Hàng hải TP.HCM; cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân.

Phía Trung Quốc có Phó tổng lãnh sự Từ Châu, đại diện sứ quán, Phòng Tùy viên quân sự Trung Quốc tại Việt Nam và cán bộ, nhân viên công ty Trung Quốc, Hoa kiều.

Đại tá Phạm Tiến Dũng, Phó tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân Việt Nam và đồng chỉ huy biên đội tàu 83 của Hải quân Trung Quốc là đại tá Lưu Chiêm Phong và đại tá Hứa Kiến Quốc ảnh: thụy miên

Theo chương trình, chuyến thăm đến TP.HCM lần này của tàu Thích Kế Quang sẽ kéo dài từ ngày 5 – 9.7. Trong những ngày này, dự kiến đại diện sĩ quan và đoàn thủy thủ sẽ chào xã giao Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và lãnh đạo UBND TP.HCM.

Được hạ thủy năm 2017, tàu Thích Kế Quang là tàu huấn luyện cỡ lớn và hiện đại của Hải quân Trung Quốc với sức chứa tới 400 học viên và sĩ quan.

Tàu Thích Kế Quang thuộc biên chế Học viện Hải quân Đại Liên ảnh: thụy miên

Tàu có chiều dài 163 m, rộng 22 m, lượng giãn nước khoảng 9.000 tấn và có tốc độ tối đa tới 40 km/giờ. Hiện con tàu thuộc biên chế Học viện Hải quân Đại Liên.