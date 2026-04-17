Tàu khách Hải Phòng - Hà Nội bất ngờ bốc cháy, 2 toa bị thiêu rụi

Vụ cháy tàu khách Hải Phòng - Hà Nội xảy ra sáng 17.4, lúc 10 giờ 30, tại khu vực qua phường Ái Quốc, TP.Hải Phòng, gần cầu Phú Lương, khi đoàn tàu đang di chuyển.

Theo thông tin ban đầu, khi tàu đang lưu thông theo hướng Hải Phòng - Hà Nội thì bất ngờ bốc cháy, ngọn lửa bùng lên dữ dội, khói đen bao trùm khu vực.

Người dân có mặt tại hiện trường cho biết toa gặp sự cố là toa kéo rỗng, không chở hành khách nên không ghi nhận thiệt hại về người. Tuy nhiên, vụ việc khiến khói lan rộng, ảnh hưởng đến giao thông trên QL 5, gây ùn tắc cục bộ.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, sau vụ cháy, hai khoang phía sau bị lửa thiêu rụi, chỉ còn trơ khung sắt. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đã nhanh chóng có mặt để xử lý.

Sau khoảng 1 giờ, đám cháy được khống chế và dập tắt. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Phía đường sắt cho biết nguyên nhân dự đoán ban đầu có thể do sự cố điều hòa gây nên chập cháy trên khoang tàu.