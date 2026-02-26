Vụ tàu hỏa 'vò nát' xe tải: Đoàn tàu 564 tấn phải lùi 15 m để cứu hộ tài xế

Liên quan vụ tàu hỏa "vò nát" xe tải, ga Văn Điển (thuộc Chi nhánh khai thác đường sắt Hà Nội, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam) đã có báo cáo chi tiết.



Theo báo cáo, khoảng 19 giờ 50 ngày 25.2, đoàn tàu SE3 kéo theo 14 toa, trọng lượng hơn 564 tấn chạy đến Km13+714 tuyến đường sắt Bắc - Nam (địa phận xã Ngọc Hồi, Hà Nội) thì xảy ra va chạm với xe tải mang biển số 29H-792.88 do ông Nguyễn Văn T. (52 tuổi, trú xã Quang Minh, Hà Nội) cầm lái.

Xe tải hư hỏng nặng được cẩu ra khỏi hiện trường ẢNH: HIẾU CƯỜNG

Cú va chạm mạnh khiến xe tải bị đẩy đi khoảng 170 m, đầu xe dính chặt vào đầu máy kéo tàu và thùng container bị kẹt vào lan can phía đường bộ, thùng dầu của xe tải mắc kẹt gầm đầu máy tàu hỏa. Ông T. bị kẹt trong cabin, tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, ga Văn Điển đã báo cáo các đơn vị liên quan và cùng ra hiện trường để phối hợp giải quyết, đồng thời phát lệnh huy động cứu hộ đến hỗ trợ xử lý.

Lúc 20 giờ 55 ngày 25.2, ga Văn Điển đã cảnh báo, phối hợp cho cả đoàn tàu SE3 lùi lại khoảng 15 m để tách khỏi chiếc xe tải, nhằm cứu hộ tài xế đang mắc kẹt bên trong cabin. 30 phút sau, thi thể ông T. được đưa ra ngoài.

Lực lượng cứu hộ tiếp tục tổ chức cẩu ô tô và thùng container để giải phóng hiện trường. Tàu SE3 sau đó được đưa về ga Thường Tín thay máy kéo để tiếp tục hành trình.

Theo ga Văn Điển, vụ tai nạn khiến đầu máy tàu hỏa bị vỡ đèn pha, hỏng 2 còi, hỏng 1 đèn sương mù, hỏng 2 cụm van khóa gió, cong cần gạt đầu đấm…; xe tải hư hỏng nặng. Ngoài ra, vụ việc còn khiến một người dân bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nông nghiệp và đoàn tàu bị chậm 132 phút.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế xe tải thiếu chú ý quan sát khi đi qua đường sắt. Hiện, vụ việc đã được bàn giao cho công an để tiếp tục giải quyết.