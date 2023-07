Tàu lặn Titan cố gắng nổi lên trước vụ nổ?

Trả lời phỏng vấn tờ The New Yorker mới đây, cựu cố vấn Rob McCallum của OceanGate về tiếp thị và hậu cần cho biết, ông đã sớm nhận được báo cáo về chuyến lặn định mệnh của tàu lặn Titan.

Theo đó, con tàu đã tìm cách nổi lên trước khi mất tích, cho thấy 5 người bên trong tàu có thể đã biết về sự cố và đang tìm cách hủy chuyến thám hiểm ngay trước khi tàu bị nổ.

“Báo cáo mà tôi nhận được ngay sau sự kiện nói tàu lặn đang tiếp cận độ sâu 3.500 mét”, ông McCallum nói, cho biết thêm rằng con tàu đã xả trọng lượng dằn nhằm nổi lên nhưng rồi mất liên lạc với tàu mẹ.

Ông McCallum là người thứ hai công khai cho rằng tàu lặn Titan có thể đã cố ngoi lên trước khi bị nổ. Ông là đồng sáng lập công ty thám hiểm EYOS Expeditions, từng dẫn đầu các chuyến thám hiểm xác tàu Titanic và nhiều điểm sâu khác dưới đại dương. Ông McCallum và Tổng giám đốc OceanGate Stockton Rush - một trong những người thiệt mạng - thường xuyên liên lạc với nhau. Ông Rush là người lái tàu Titan.

5 hành khách xấu số thiệt mạng trong vụ nổ tàu lặn Titan FOX NEWS

Trước đó, đạo diễn gạo cội James Cameron, cũng là một chuyên gia khám phá biển sâu và là đạo diễn bộ phim Titanic nổi tiếng, nói với ABC News ngày 24.6 rằng đã nghe được thông tin trong cộng đồng về việc tàu Titan đã thả khối lượng dằn và những người trong tàu đã cố xử lý tình huống khẩn cấp.

Tàu lặn Titan mất liên lạc với tàu mẹ vào ngày 18.6, khoảng 1 giờ 30 phút sau khi bắt đầu lặn xuống độ sâu gần 4.000 mét. Ở độ sâu đó, áp lực nước là rất lớn khiến con tàu bị ép nổ và những người bên trong thiệt mạng ngay tức thì.

Nhà chức trách đang điều tra vụ nổ và chưa rõ 5 người xấu số có biết về mối nguy đó hay có phát cảnh báo về sự cố của con tàu chưa. Tuy nhiên, những giả thuyết của ông Cameron và ông McCallum gợi ý ít nhất một người trên tàu đã phát hiện vấn đề và quyết định hủy chuyến tham quan.

Ngoài ra, theo tờ The New York Times, OceanGate từng hủy nhiều chuyến lặn do tàu Titan bị hỏng hệ thống chân vịt và do các phao rơi khỏi tàu. Tổng cộng, số lần hủy chuyến nhiều hơn số lần hoàn thành. Các cựu hành khách cho biết tàu lặn Titan thường xuyên gặp trục trặc ở hệ thống pin và nước dằn.