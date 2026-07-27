Tàu ngầm Hải quân Nga đến Cam Ranh

Ngày 27.7, đại tá Nguyễn Hữu Minh, Phó chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, xác nhận biên đội Hải quân Nga do đại tá Limonov Evgeny Nikolaevich làm chỉ huy trưởng đã đến cảng quốc tế Cam Ranh, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam kéo dài 4 ngày, từ 26 - 29.7.

Đáng chú ý, biên đội Hải quân Nga đến Cam Ranh lần này có cả tàu ngầm, cùng nhiều tàu mặt nước tham gia chuyến thăm theo kế hoạch hợp tác giữa hai nước.

Biên đội tàu Hải quân Nga cập cảng Cam Ranh ẢNH: VŨ DUY

Đại tá Nguyễn Hải Châu, Phó tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, chủ trì lễ đón. Tham dự còn có đại diện một số cơ quan của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa và Binh đoàn 20.

Đại tá Nguyễn Hải Châu, Phó tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, tặng hoa cho đại tá Limonov Evgeny Nikolaevich ẢNH: VŨ DUY

Chuyến thăm được tổ chức nhằm triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, đồng thời hiện thực hóa kết quả chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, vào tháng 5.2026.

Theo Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, hoạt động này góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương, trong đó có hợp tác giữa lực lượng hải quân hai nước.

Tàu ngầm Hải quân Nga tại vùng biển Cam Ranh ẢNH: VŨ DUY

Các sĩ quan, thủy thủ đoàn công tác Hải quân Nga chụp ảnh cùng đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân ẢNH: VŨ DUY

Trong thời gian lưu lại Việt Nam, đoàn Hải quân Nga sẽ đến chào xã giao Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các quân nhân Liên Xô - Liên bang Nga và Việt Nam hy sinh vì hòa bình, ổn định trong khu vực; giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân và tham quan một số địa danh tại tỉnh Khánh Hòa.