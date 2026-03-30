Tay chân lúc nào cũng lạnh: Coi chừng bệnh thận

Tại sao lại như vậy?

Sau đây, các chuyên gia tại cơ quan nghiên cứu về thận của Anh Kidney research UK sẽ giải thích lý do gây ra cảm giác ớn lạnh dai dẳng hoặc nhạy cảm với cái lạnh này. Một trong những lý do phổ biến nhất là tình trạng thiếu máu, vốn có thể phát triển cùng với bệnh thận.

Thiếu máu là khi cơ thể không có đủ hồng cầu khỏe mạnh để vận chuyển oxy khắp cơ thể. Khi đó, cơ thể không nhận đủ oxy cần thiết để hoạt động bình thường, với các triệu chứng phổ biến mệt mỏi, chóng mặt, đau đầu, da xanh xao, khó thở và nhịp tim không đều.

Một dấu hiệu của thiếu máu do bệnh thận thường bị bỏ qua là cảm giác luôn thấy lạnh. Nguyên nhân là do số lượng hồng cầu giảm, khiến quá trình lưu thông máu chậm lại và lượng oxy đến cơ bắp không đủ. Hệ quả là người bệnh dễ bị lạnh tay, lạnh chân hoặc thậm chí ớn lạnh toàn thân. Tình trạng này càng rõ rệt hơn trong các trường hợp thiếu máu do thiếu sắt.

Ngoài cảm giác lạnh, còn nhiều triệu chứng là dấu hiệu cảnh báo của thiếu máu mà người bệnh thận cần chú ý, bao gồm: Mệt mỏi, đau đầu, khó ngủ...





Tại sao người bệnh thận bị thiếu máu?

Bệnh thận mạn không chỉ ảnh hưởng đến thận mà còn tác động đến máu. Thận khỏe mạnh sản sinh ra hoóc môn erythropoietin (EPO), giúp kích thích tủy xương tạo ra hồng cầu. Khi thận bị tổn thương, chúng tạo ra ít EPO hơn. Do đó, cơ thể không tạo ra đủ hồng cầu, gây thiếu máu (còn gọi là thiếu máu do bệnh thận), theo Kidney research UK.

Người bệnh thận mạn tính càng lâu, nguy cơ bị thiếu máu càng cao. Nghiên cứu cho thấy cứ 7 người mắc bệnh thận mạn tính thì có 1 người bị thiếu máu, và những người bị suy thận giai đoạn cuối có nguy cơ thiếu máu cao hơn.

Thiếu máu ở người suy thận thường phát triển chậm và có thể không được chú ý ở giai đoạn đầu. Theo thời gian, nó có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng như các vấn đề về tim, mệt mỏi gia tăng và tuần hoàn kém. Tất cả những điều này đều có thể làm tăng cảm giác lạnh.

Dấu hiệu và triệu chứng của thiếu máu ở người suy thận

Ngoài cảm giác lạnh, còn có rất nhiều triệu chứng là dấu hiệu cảnh báo của thiếu máu mà người bệnh thận cần chú ý, bao gồm: Mệt mỏi hoặc kiệt sức, tay chân lạnh, da nhợt nhạt hoặc vàng, khó thở, chóng mặt hoặc ngất xỉu, khó tập trung, đau đầu, khó ngủ, đau ngực hoặc tim đập nhanh, đau nhức cơ thể và mỏi cơ.

Nếu gặp sự cùng lúc các triệu chứng trên, hãy nói chuyện với bác sĩ. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy chứng thiếu máu cần được chăm sóc y tế.

Bác sĩ có thể kê đơn thuốc sắt để giúp cơ thể tạo ra nhiều hồng cầu hơn, cải thiện dòng oxy và giảm nhạy cảm với cái lạnh. Vitamin B12 và folate giúp tăng số lượng hồng cầu và giảm mệt mỏi.

Ngoài ra, trong chế độ ăn cần bổ sung thực phẩm giàu sắt, B12 và folate như thịt nạc, trứng, rau xanh và ngũ cốc tăng cường. Tuy nhiên, người bệnh thận mạn cần phối hợp với chuyên gia dinh dưỡng để hạn chế các chất như phốt pho, natri hoặc kali.