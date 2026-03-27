Bệnh thận: Mắt sưng buổi sáng có phải là dấu hiệu sớm?

Nhiều người khi thấy vùng quanh mắt sưng húp vào sáng sớm thường cho rằng do thức khuya hoặc nằm sai tư thế khi ngủ. Theo bác sĩ Hardik Patel, chuyên khoa thận và ghép thận tại Bệnh viện Manipal (Ấn Độ), tình trạng này có thể là dấu hiệu cảnh báo thận đang gặp “trục trặc”.

Vì sao sưng quanh mắt lại là dấu hiệu sớm của vấn đề ở thận?

Trước hết, cần hiểu vai trò của thận - một cơ quan quan trọng đảm nhiệm nhiều chức năng sinh lý thiết yếu. Mỗi ngày, thận lọc khoảng 180 lít máu, loại bỏ chất thải, cân bằng muối và nước, duy trì sự ổn định của môi trường bên trong cơ thể, đồng thời điều hòa huyết áp và cân bằng dịch, theo Hindustan Times (Ấn Độ).

Nhiều chức năng quan trọng của cơ thể phụ thuộc vào thận, kể cả những chức năng liên quan đến hệ tim mạch. Điều này cho thấy cơ thể là một hệ thống liên kết chặt chẽ, các chức năng sinh lý đan xen và hỗ trợ lẫn nhau.

Vì vậy, triệu chứng bệnh thận thường dễ bị bỏ qua, bởi nhiều người nghĩ rằng thay đổi trong tiểu tiện mới là dấu hiệu đầu tiên của bệnh thận. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng như vậy.

Bác sĩ Patel giải thích: “Một trong những dấu hiệu sớm liên quan tới chức năng thận là sưng quanh mắt, đặc biệt vào buổi sáng. Chúng tôi gọi đây là tình trạng phù quanh hốc mắt. Điều này xảy ra khi thận bắt đầu để rò rỉ protein vào nước tiểu”.

Ông Patel cho biết thêm, albumin là một protein quan trọng giúp giữ dịch bên trong mạch máu. Khi các đơn vị lọc của thận bị tổn thương, albumin sẽ rò rỉ ra ngoài theo nước tiểu. Lượng albumin trong máu giảm khiến dịch thấm vào các mô xung quanh, gây sưng.

Ngoài ra, tư thế ngủ cũng có thể làm tình trạng này rõ hơn. Khi bạn nằm nghiêng trong lúc ngủ, dịch trong cơ thể dễ dồn về các mô mềm, đặc biệt là vùng quanh mắt. Bác sĩ cho biết tình trạng sưng thường rõ nhất vào buổi sáng và giảm dần trong ngày khi trọng lực kéo dịch xuống chân hoặc bàn chân.

Khi nào sưng mắt là dấu hiệu đáng lo?

Ngoài bệnh thận, sưng mắt còn có thể do thiếu ngủ, dị ứng, mất nước hoặc ăn quá mặn. Những nguyên nhân này thường gây sưng tạm thời. Mọi người cần lưu ý nếu tình trạng này kéo dài và kèm theo các dấu hiệu sau, vì đó có thể là biểu hiện của bệnh thận:

Nước tiểu có bọt.

Sưng mắt cá chân.

Mệt mỏi.

Huyết áp tăng.

Bác sĩ khuyến cáo những người mắc tiểu đường, tăng huyết áp hoặc có tiền sử gia đình mắc bệnh thận cũng cần đặc biệt chú ý, vì họ có nguy cơ cao gặp tình trạng sưng mắt do vấn đề liên quan đến thận. Để phát hiện sớm các bệnh lý, bác sĩ Patel cho biết có 2 xét nghiệm đơn giản và nhanh chóng mà mọi người có thể thực hiện tại các cơ sở y tế: Xét nghiệm nước tiểu và xét nghiệm creatinine máu.