Tay đua Thanh Hóa lần thứ 2 giành chiến thắng chặng tại Cúp xe đạp truyền hình

Thu Bồn
21/04/2026 16:06 GMT+7

Ngày 21.4, Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM - Tôn Đông Á 2026 diễn ra chặng 17 vòng đua hồ Xuân Hương (Lâm Đồng), cự ly thi đấu 51 km. Chặng đua chứng kiến cua-rơ Anton Popov (CLB Thanh Hóa) có lần thứ hai giành chiến thắng chặng.

Chặng đua của những màn rượt đuổi nghẹt thở

Chặng đua ngắn và diễn ra trên đường và thời tiết đẹp là điều kiện lý tưởng để các tay đua cống hiến màn cạnh tranh tốc độ đầy hấp dẫn. Các cuộc tấn công tách tốp liên tục nổ ra tạo nên những màn rượt đuổi nghẹt thở trong ngày thi đấu hôm nay (21.4) tại Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026. Nỗ lực của Nguyễn Tấn Hoài (Công an TP.HCM) giúp anh vượt qua các đối thủ, giành chiến thắng ở giải thưởng dọc đường đầu tiên (Sprint 1). Lâm Gia Hào (Đồng Tháp 2) hạng nhì và Nguyễn Văn Hiếu (Kenda Đồng Nai) hạng ba.

"Vua nước rút" Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) lên tiếng tại điểm giải thưởng dọc đường thứ hai (Sprint 2) để cán đích đầu tiên. Cua-rơ của Kenda Đồng Nai đã vượt qua Roman Maikin (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) và Ilia Shchegolkov (Nhựa Bình Minh TP.HCM).

Tay đua của CLB Thanh Hóa - Anton Popov (áo vàng) cán đích đầu tiên ở chặng 17

ẢNH: KHẢ HÒA

Các danh hiệu tổng sắp không thay đổi

Ở vòng đua cuối, đội Kenda Đồng Nai, Võ Đắc Đồng Nai chủ động kéo đoàn đông rượt đuổi tốp đầu nhằm đưa chân nước rút số 1 Marchuk Dzianis về cạnh tranh chiến thắng chặng. Tuy nhiên, các đối thủ "công phá" mạnh mẽ khiến Marchuk Dzianis không có được vị trí rút thuận lợi.

Anton Popov (CLB Thanh Hóa) chớp thời cơ tốt hơn so với các đối thủ cạnh tranh để vươn lên giành chiến thắng chặng, trong khi Roman Maikin (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) về hạng nhì, Pawel Szostka (Quân khu 7) hạng ba. Đây là chiến thắng chặng lần thứ 2 của Anton Popov tại Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026.

"Vua nước rút" Marchuk Dzianis của đội Kenda Đồng Nai (áo xanh)

ẢNH: KHẢ HÒA

Đoàn đua về đích với tốp đông, nên các danh hiệu sau 17 chặng không thay đổi. Yarash Uladzislau (TP.HCM New Group) giữ áo vàng danh giá dành cho tay đua có tổng thời gian thi đấu ít nhất. Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) tiếp tục giữ áo cam cho tay đua Việt Nam có thành tích tốt nhất.

Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) giữ áo xanh - vua nước rút. Trần Trọng Phúc (Võ Đắc Đồng Nai) giữ áo trắng - tay đua trẻ xuất sắc. Mugisha Moise (TP.HCM Vinama) giữ áo chấm đỏ - vua leo núi. TP.HCM Vinama giữ vững ngôi nhất đồng đội, Công an TP.HCM hạng nhì và Võ Đắc Đồng Nai hạng ba.

Cua-rơ Việt Nam xuất sắc nhất - Phạm Lê Xuân Lộc của Quân khu 7 (áo cam)

ẢNH: KHẢ HÒA

ẢNH: KHẢ HÒA

Ngày mai (22.4), các tay đua tranh tài chặng 18 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM từ phường Phan Thiết (Lâm Đồng) đến phường Vũng Tàu (TP.HCM) với cự ly thi đấu 166 km.

Kết quả chặng 17

1/Anton Popov (CLB Thanh Hóa), 2/Roman Maikin (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang), 3/Pawel Szostka (Quân khu 7).

Sprint 1: 1/Nguyễn Tấn Hoài (Công an TP.HCM), 2/Lâm Gia Hào (Đồng Tháp 2), 3/Nguyễn Văn Hiếu (Kenda Đồng Nai)

Sprint 2: 1/Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai), 2/Roman Maikin (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang), 3/Ilia Shchegolkov (Nhựa Bình Minh TP.HCM).

