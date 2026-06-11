Tây Ninh: Bắt nghi phạm cất giấu 1 kg ma túy trong nón bảo hiểm

Chiều 11.6, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh) đã hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án và bàn giao 2 nghi phạm có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy cho Công an tỉnh Tây Ninh để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Hai nghi phạm được bàn giao là Lê Quan Trường (27 tuổi, ở ấp Bàu Tràm Lớn, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) và Cao Anh Tài (27 tuổi, ở ấp Ngã Tắc, xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh).

Lê Quan Trường bị bắt giữ khi nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam và vận chuyển trái phép 1 kg ma túy cùng 499 viên ma túy tổng hợp

ẢNH: HẢI BẰNG

Trước đó, từ kết quả điều tra, xác minh nguồn tin của Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, khoảng 9 giờ 10 phút ngày 5.6, tại chốt cảnh giới biên phòng Long An (thuộc ấp Long An, xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh), Phòng nghiệp vụ Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh chủ trì, phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh cùng với tổ công tác của Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng) bắt quả tang Lê Quan Trường đang điều khiển xe máy nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Kiểm tra nón bảo hiểm của Trường, lực lượng chức năng phát hiện 1 túi ni lông màu trắng chứa tinh thể màu trắng (khối lượng 1 kg), trên người Trường có 5 túi ni lông chứa 499 viên nén.

Qua kiểm tra nhanh, tang vật dương tính với ma túy tổng hợp. Trường khai nhận số tang vật trên là ma túy, được một người đàn ông thuê vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam với tiền công 4 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ khẩn cấp Cao Anh Tài, vì có liên quan đến đường dây vận chuyển ma túy của Lê Quan Trường.

Hiện vụ vận chuyển trái phép chất ma túy nêu trên được Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.